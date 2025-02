La CPU de PS6 tendrá 8 núcleos, ¿por qué?

Los últimos rumores aseguran que Sony ya tiene terminado el diseño del chip que utilizará en su consola de próxima generación, lo que significa que ya ha elegido las arquitecturas de la GPU y CPU que tendrá PS6. También se rumorea que esta podría traer un cambio importante, un chiplet de caché L3 adicional para mejorar el rendimiento.

Todo esto es muy interesante, pero deja en el aire una pregunta que también es muy importante, ¿cuántos núcleos tendrá la CPU de PS6?Ahora mismo no hay nada confirmado, pero si todo lo que hemos visto hasta ahora es cierto, ese procesador tendrá 8 núcleos y 16 hilos gracias a la tecnología SMT de AMD.

¿Por qué la CPU de PS6 volvería a tener 8 núcleos?

Sony va a volver a utilizar una APU en su consola de nueva generación, lo que significa que la CPU y la GPU compartirán espacio a nivel de silicio. Este es un recurso muy limitado, y en una consola siempre tiene prioridad el núcleo gráfico por ser el que más impacto tiene en juegos.

Utilizar una CPU de más de 8 núcleos aumentaría el consumo de espacio a nivel de silicio, y también obligaría a reservar a esta un mayor TDP. Esto afectaría negativamente a la GPU, que tendría menos espacio y menos TDP disponible, y que por tanto acabaría sufriendo recortes que afectarían a su rendimiento.

Por otro lado, los juegos escalan mejor con el aumento del IPC que con el incremento de núcleos una vez que hemos llegado a 8 núcleos. Pasar a una configuración de 12 o incluso de 16 núcleos no tendría ningún sentido, porque la mejora de rendimiento en juegos no sería apreciable, y porque los motores gráficos actuales ya han demostrado que no están preparados para paralelizar en CPUs con un número tan elevado de núcleos.

Si se confirma el uso de caché apilada en 3D puede que se utilice un diseño de tipo chiplet en vez de un diseño de núcleo monolítico. Incluso en este caso una CPU de 8 núcleos tendría mucho más sentido que una de 16 núcleos, porque con este último Sony tendría que afrontar un coste mucho mayor, tanto por la unidad CCD adicional de 8 núcleos como por el encapsulado y empaquetado.

También hay que tener en cuenta otro detalle adicional, y es que añadir ese chiplet de caché L3 apilado en 3D solo afectaría a un chiplet de 8 núcleos y 16 hilos, ya que este sería el único con acceso a esa cantidad adicional de caché L3. El segundo chiplet CPU no se beneficiaría de esa caché extra, y tendríamos dos chiplets con rendimientos muy diferentes en juegos, algo que no tiene sentido en una consola.

Como ejemplo tenemos el Ryzen 9 7950X3D, que tiene 16 núcleos y 32 hilos en dos chiplets CPU, pero solo uno de ellos tiene un chiplet de caché L3 apilado en 3D. Ese chiplet es el único que puede acceder a esa caché adicional, por eso este procesador suele rendir mejor en juegos cuando se desactiva el segundo chiplet que no tiene caché L3 apilada en 3D.

Imagen de portada generada con IA.