Los mejores anuncios de la Super Bowl 2025

La Super Bowl 2025, el partido final en el que se decide el ganador de la liga de fútbol americano NFL, acaba de celebrarse en el estadio Caesars Superdome de Nueva Orleans y ha vuelto a confirmarse como el evento televisivo más seguido en Estados Unidos y uno de los mayores espectáculos del planeta para la pequeña pantalla.

Aunque no es un deporte seguido mayoritariamente fuera de Estados Unidos y que los Philadelphia Eagles hayan apalizado a los Kansas City Chiefs (40-22) puede ser que a la mayoría le importe poco o nada, hay que reconocer que el evento trasciende de todo ello y ofrece otros puntos de interés más allá del propio juego.

Y no, no nos referimos a la llegada del nuevo ‘rey del mundo’, Donald Trump, como primer presidente en activo de EE.UU. que asistía a una Super Bowl, y que aprovechó el viaje para seguir con su particular guerra comercial anunciando aranceles generales del 25% a las importaciones del acero y aluminio.

Uno de esos puntos de interés es el mini-concierto que se celebra a mitad de partido. Las estrellas de la música se pelean por participar aunque no se cobre nada por ello y este año, el espectáculo de medio tiempo estuvo a cargo de un Kendrick Lamar que venía de ser el que más premios ganara en los recientes Grammys. El rapero no decepcionó a sus seguidores con su ritmo enérgico. Su música te puede gustar más o menos, pero arrasó, en directo y en Internet. No por nada es el músico más escuchado actualmente en las plataformas de streaming musical.

Otro de esos puntos de interés más allá de lo que pase en la cancha es el de la publicidad. Los anuncios cubren obligatoriamente una hora entera y están reservados para los cuartos, el intermedio y los numerosos tiempos muertos del partido. Los principales estudios del mundo se esmeran especialmente y marcan tendencia para toda la industria. Además, año a año, baten récords absolutos de precio por segundo en una inversión que se considera muy rentable ya que los televidentes no cortan la retransmisión.

Los mejores anuncios de la Super Bowl 2025

Aunque hay de todo por tipo de contenido, la mayoría corresponden a multinacionales de la alimentación, comidas y bebidas que se repiten casi año a año. También hay anuncios de tecnología, motor, entretenimiento, viajes o cuidado personal. Te dejamos con algunos de ellos como muestra de esa creatividad en publicidad de la que hablamos.

