Mi PC no es compatible con Windows 11, ¿qué puedo hacer?

Windows 10 dejará de recibir soporte a partir del 14 de octubre de este año. Microsoft recomienda encarecidamente dar el salto a Windows 11, un sistema operativo que podemos conseguir de manera gratuita si actualizamos desde Windows 10, ¿pero qué pasa si tu PC no es compatible con este sistema operativo?

Si el asistente detecta que estamos intentando actualizar a Windows 11 un PC no compatible simplemente detendrá el proceso, y no nos dejará actualizar a dicho sistema operativo, porque no cumple con los requisitos mínimos, y por tanto «no está capacitado» para mover correctamente este sistema operativo.

Microsoft no se anda con medias tintas en este sentido, o tienes un PC compatible o no podrás actualizar de Windows 10 a Windows 11. ¿Qué puedo hacer en esta situación, significa que tengo que tirar mi PC a la basura? Sabemos que una parte de nuestros lectores se encuentra en esta situación, y que tenéis muchas dudas, y por eso hemos dado forma a este artículo, donde os vamos a ayudar a resolverlas.

1.- Puedes seguir utilizando Windows 10

El final del ciclo de vida de Windows 10 de dicho sistema operativo no significa que vaya a dejar de funcionar. Tampoco se convertirá en un peligro de la noche a la mañana, así que la solución más sencilla si no podemos actualizar a Windows 11 y no podemos, o no queremos, comprar un nuevo PC compatible con dicho sistema operativo es seguir un tiempo con Windows 10.

Una parte importante de las principales aplicaciones compatibles con Windows 10, como los navegadores de Internet más populares, van a seguir recibiendo soporte después del final de su ciclo de vida, porque su base de usuarios seguirá siendo muy alta, así que durante un tiempo será viable continuar en este sistema operativo sin que represente un grave problema de seguridad.

2.- El soporte extendido de Windows 10 es otra opción

Y no me refiero únicamente al soporte extendido oficial de Microsoft, que en el caso de usuarios particulares tendrá una duración máxima de un año y un precio de 30 dólares, sino también a otras alternativas como la de 0patch, que tendrá un precio de 24,95 euros más impuestos por PC y año en su versión Pro.

Este tipo de soporte ofrece únicamente correcciones y parches básicos centrados en la seguridad del equipo. No debemos esperar nada relacionado con correcciones de errores, mejoras de estabilidad y mucho menos nuevas funciones. Solo recibiremos las actualizaciones básicas para evitar que se produzcan problemas graves de seguridad, sin más.

3.- También puedes forzar la instalación de Windows 11

Aunque Microsoft no permite actualizar a Windows 11 si nuestro PC no es compatible con dicho sistema operativo, tenemos la posibilidad de forzar la instalación de dicho sistema operativo haciendo una instalación limpia del mismo. Microsoft no recomienda hacerlo, pero la verdad es que funciona sin problema.

Si no sabes cómo hacerlo tranquilo, entra en este enlace y encontrarás una explicación paso a paso de cómo puedes instalar Windows 11 24H2, que es la última actualización disponible de dicho sistema operativo, en un PC que no cumple con los requisitos de hardware. Te en cuenta que al hacer esto asumes un cierto riesgo, ya que:

Cabe la posibilidad de que Microsoft deje de suministrar actualizaciones a instalaciones hechas en equipos no compatibles.

Podría lanzar actualizaciones que afecten negativamente al rendimiento o a la experiencia de uso general con un PC no compatible.

4.- Actualiza tu PC para que sea compatible con Windows 11

En muchos casos esto es más fácil, y más barato, de lo que parece, aunque obviamente esto dependerá de la configuración base de tu equipo. Para que tu PC sea compatible con este sistema operativo necesitas, como mínimo:

Un procesador Ryzen 2000 o Intel Core Gen 8.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica compatible con DirectX 12.

Un chip TPM 2.0.

El requisito del chip TPM 2.0 nos lo podemos saltar con los procesadores Ryzen 2000 e Intel Core Gen 8 y superiores, porque estos tienen soluciones soluciones sustitutiva que podemos activar en la BIOS y que nos permiten superar ese requisito. En el caso de AMD se trata de fTPM, y en el caso de Intel es PTT.

Esto quiere decir que algo tan sencillo como actualizar de un Ryzen 1000 a un Ryzen 2000 o superior ya hará que nuestro PC sea compatible con Windows 11, y sin tener que cambiar la placa base. En el caso de Intel es más complicado, porque las placas base con chipset serie 200 no son compatibles con los Core Gen 8.

5.- Instala una distro Linux

Esta es otra opción interesante, sobre todo si no necesitamos de aplicaciones muy específicas que solo estén disponibles en Windows. Hay muchas distros que funcionan perfectamente en PCs no compatibles con Windows 11, y también nos puede servir para empezar a aprender a utilizar un nuevo sistema operativo.

Distros como Ubuntu son muy amigables y fáciles de utilizar, y además es totalmente gratuita, no conlleva ningún tipo de coste, y no tendremos que tocar nada a nivel de hardware por nuestra parte, con todo lo que ello conlleva en términos de ahorro.

6.- Comprar un nuevo PC

Personalmente creo que esta debería ser nuestra última opción, y que solo deberíamos recurrir a ella si tenemos un PC muy antiguo que ya nos esté dando problemas de rendimiento. En este caso es importante tener claras nuestras necesidades, nuestro presupuesto y nuestras opciones para elegir el equipo que mejor se adapte a esas tres claves.

El mercado del PC es muy amplio, pero esto es positivo, ya que gracias a la gran variedad de componentes que podemos encontrar a día de hoy es posible encontrar configuraciones muy distintas con precios que están al alcance de casi cualquier bolsillo.

También podemos encontrar mini PCs con configuraciones muy básicas que son perfectamente capaces de mover Windows 11, y que tienen precios inferiores a los 200 euros. En caso de que prefieras un portátil, los precios de partida también son muy asequibles, y tienes muchas opciones en el mercado, desde ultraligeros compactos hasta equipos gaming con una gran potencia.

