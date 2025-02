Qué fuente de alimentación necesito para mover una GeForce RTX 5070 Ti

La GeForce RTX 5070 Ti va a ser el próximo gran lanzamiento de NVIDIA. Esta tarjeta gráfica posicionará como una de las nuevas opciones más interesantes dentro de la gama alta en relación precio-prestaciones, porque será más económica que la GeForce RTX 5080 y estará totalmente preparada para ofrecer un buen rendimiento en 4K.

Sé que es una tarjeta gráfica a la que muchos habéis echado el ojo, y en este artículo os voy a ayudar a resolver algunas cuestiones importantes para que tengáis claro qué fuente de alimentación necesitaréis para moverla, cuánto espacio ocupará en vuestro PC y qué procesador será el ideal para acompañarla y no tener ningún cuello de botella.

Comparada con la GeForce RTX 4070 Ti, la GeForce RTX 5070 Ti tendrá un TGP un poco más alto (300 vatios frente a 280 vatios), pero promete ofrecer una mejora de rendimiento considerable, ya que en teoría debería ser alrededor de un 20% más potente en juegos. La diferencia será mayor en resolución 4K y con calidades máximas, gracias a su mayor ancho de banda y a su configuración de 16 GB de VRAM.

Necesitarás una fuente de alimentación de 750 vatios para mover la GeForce RTX 5070 Ti

Aunque esto dependerá del resto de componentes de tu PC. Si estos tienen un consumo moderado o bajo tendrás suficiente con una fuente de alimentación de menor potencia, siempre que esta cubra adecuadamente las necesidades del equipo.

Os pongo un ejemplo, un equipo que tenga un un Ryzen 5 7600, 32 GB de DDR5, un SSD NVMe M.2, una refrigeración líquida AIO de 240 mm estándar y seis ventiladores de 120 mm para refrigerar el interior del chasis tendrá un consumo de 475 vatios de media con la GeForce RTX 5070 Ti. Esto quiere decir que incluso con una fuente de alimentación de 600 vatios tendríamos suficiente.

Por contra, si tenemos un PC con un Intel Core i9-14900K y un kit de refrigeración líquida de tipo AIO con tres ventiladores de 120 mm el consumo subiría hasta los 653 vatios. En este caso sí que sería necesario contar con una fuente de alimentación de 750 vatios para tener margen y no ir demasiado justos.

Es importante que tengas en cuenta que no todas las fuentes de alimentación son iguales, y que la potencia es solo una de las cosas que debemos tener en cuenta a la hora de elegir dicho componente. Esta debe tener además un buen nivel de calidad, es recomendable comprar únicamente modelos de fabricantes de confianza, y debemos asegurarnos de que viene con un conector de alimentación de 16 pines con una potencia de 300 vatios.

Si nuestra fuente de alimentación no tiene un conector de 16 pines no pasa nada, podremos recurrir a un adaptador de dos conectores de 8 pines a uno de 16 pines, pero esto no queda tan estético como un conector simple de 16 pines.

Espacio necesario y procesador recomendado

La GeForce RTX 5070 Ti no va a tener una versión Founders Edition, así que las medidas de esta tarjeta gráfica dependerán de cada fabricante, y de cada modelo, pero por lo que vi en el CES de este año os puedo confirmar que la mayoría van a ocupar dos o tres ranuras de expansión, y tendrán un sistema de refrigeración de tres ventiladores, así que su longitud será de más de 24 cm.

Esto no impide que alguna ensambladora opte por lanzar modelos con dos ventiladores y un diseño más compacto, pero no vi ninguno de este estilo en el CES, así que si está planeado todavía no ha sido presentado oficialmente, y por tanto no podemos darlo por seguro.

Si se cumplen las estimaciones de rendimiento, la GeForce RTX 5070 Ti sería entre un 20% y un 25% más potente que la GeForce RTX 4070 Ti, lo que significa que estaría más o menos al nivel de una GeForce RTX 4080 SUPER. Esto nos permite hacer una estimación precisa del procesador ideal para moverla, que sería un Ryzen 5 7600X o un Intel Core i5-12600K.

Con todo, tened presente lo que siempre os digo en este sentido, y es que si vamos a utilizar NVIDIA DLSS 4 estaremos reduciendo la resolución de renderizado, lo que aumentará la dependencia del procesador. Por tanto, tener una CPU más potente nos puede ayudar a tener un mayor nivel de rendimiento en estos casos.