ASUS Zenbook A14 con Snapdragon X1, análisis: IA avanzada en menos de 1 kilogramo

El ASUS Zenbook A14 es un nuevo ultraportátil con el que el gigante taiwanés ha reafirmado su apuesta por la movilidad, la autonomía y la IA avanzada. Este equipo impresiona con sus medidas y con su peso, ya que estamos ante un portátil de 14 pulgadas muy compacto que pesa menos de un kilogramo, pero que no desmerece en prestaciones.

Este equipo viene con un SoC Snapdragon X, un chip de última generación que dispone de una CPU de 8 núcleos y 8 hilos, y cuenta con una NPU Qualcomm Hexagon capaz de ofrecer una potencia de 45 TOPs. Esa cifra supera el requisito de Microsoft Copilot+, lo que significa que está preparado para ofrecer funciones de IA avanzada en local, sin depender de Internet ni de servicios de terceros.

Sin duda un equipo muy interesante, ¿pero realmente vale la pena? ¿Qué es lo que podemos esperar del ASUS Zenbook A14? Sigue leyendo, porque en este análisis te vamos a contar todo lo que debes saber de este nuevo ultraportátil.

Especificaciones del ASUS Zenbook A14

Chasis Ceraluminum con aleación de magnesio. Es hasta un 30% más ligero y tres veces más resistente que el aluminio.

Certificado de resistencia de grado militar MIL-STD-810H.

Bisagra EasyLift, que reduce la fuerza necesaria para abrir y cerrar la pantalla, y mejora la solidez del mecanismo.

SoC Snapdragon X X1 26 100 con CPU de 8 núcleos y 8 hilos a un máximo de 2,97 GHz. Tiene 30 MB de caché.

GPU Adreno X1-45 con una potencia de 1,7 TFLOPs.

NPU Qualcomm con una potencia de 45 TOPs.

32 GB de memoria LPDDR5X a 8.466 MT/s.

Pantalla NanoEdge (relación pantalla cuerpo del 90%) con panel OLED de 14 pulgadas con resolución de 1.920 x 1.200 píxeles (formato 16:10). Reproduce 1.070 millones de colores.

Contraste de 1.000.000:1, tiempo de respuesta de 0,2 ms y brillo máximo de 600 nits.

La pantalla reproduce el 100% del espacio de color DCI-P3, tiene una tasa de refresco de 60 Hz y certificación DisplayHDR 600 True Black. También cuenta con certificaciones de baja emisión de luz azul (emite un 70% menos que otros equipos).

Unidad de almacenamiento SSD de 1 TB PCIe Gen4.

Cámara frontal ASUS IA con resolución 1080p 3DNR con sensor de luz ambiental, color e infrarrojos.

Batería de 70 Wh con una autonomía de hasta 32 horas de autonomía y carga rápida.

Sistema de refrigeración de doble ventilador optimizado equilibrar peso, ruido y disipación. Puede mantener bajo control un TDP de hasta 45 vatios.

Conectores cableados: un USB 3.2 Gen 2 Type-A, dos USB 4 Type-C con función de DisplayPort, un jack para salida y entrada de audio y una salida de vídeo HDMI 2.1 Podemos conectar hasta tres monitores.

Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4.

Teclado de tipo chiclet con un recorrido por pulsación de 1,3 mm y retroiluminación LED en color blanco. Tienen una ligera concavidad de 0,1 mm para mejorar la ergonomía.

Almohadilla táctil ASUS ErgoSense con soporte de gestos inteligentes.

Dos altavoces con amplificador inteligente compatibles con Dolby Atmos.

Matriz de micrófonos integrada con cancelación de ruido inteligente.

Windows 11 ARM como sistema operativo.

Medidas 31,07 x 21,39 x 1,34~1,59cm.

Peso: 980 gramos

Precio: desde 1.199 euros.

Análisis externo: diseño y calidad de acabados

El ASUS Zenbook A14 conserva a la perfección toda la esencia de la línea Zenbook. Tenemos un diseño minimalista muy marcado, lo que le confiere una terminación sobria y muy discreta que, francamente, me ha gustado. No hay ninguna estridencia, nada está fuera de lugar en este portátil, y solo tenemos pequeños detalles le aportan un toque de distinción.

En la tapa tenemos una terminación plana con el distintivo ASUS Zenbook en color plateado justo en la parte central, y sus líneas rectas se complementan a la perfección con unas esquinas redondeadas que le dan un perfil muy atractivo. Cuando abrimos el equipo vemos que ese minimalismo también se ha adoptado en el interior.

Tenemos un teclado de tipo chiclet con un tamaño bastante generoso por tecla para tratarse de un ultraportátil de solo 14 pulgadas y menos de un kilogramo de peso. Cada tecla tiene una ligera concavidad de 0,1 mm para mejorar la ergonomía, y un recorrido por pulsación de 1,3 mm, de lo mejor que podemos encontrar en su categoría.

El teclado tiene iluminación LED en color blanco, y se integra en un espacio diferenciado por dos líneas horizontales y dos secciones verticales ligeramente hundidas, lo que genera un contraste bien definido con la base plana del interior. En la esquina superior tenemos el nuevo logo de ASUS en terminación plateada, y en la base está situada la almohadilla táctil, que tiene un tacto suave y es compatible con gestos inteligentes.

La pantalla tiene un tamaño de 14 pulgadas, y la relación pantalla cuerpo es del 90% gracias a la terminación NanoEdge que ha utilizado ASUS. Esto mejora la inmersión y la superficie de visión, lo que equivale a un mayor espacio de trabajo. En el marco superior tenemos la cámara frontal ASUS IA con resolución 1080p 3DNR, que incorpora un sensor de luz ambiental, color e infrarrojos, y que nos permite utilizar reconocimiento facial.

Los conectores cableados se reparten por los dos laterales del equipo. En la derecha tenemos un puerto USB 3.2 Gen2 Type A, y en la izquierda se encuentran la salida HDMI, dos USB 4 y un jack de 3,5 mm que actúa como entrada y salida de audio. En la base se encuentran las aperturas para los dos ventiladores que introducen aire frío del exterior.

ASUS ha ajustado las opciones de conectividad cableada de una manera bastante acertada, ya que tenemos todo lo que podemos llegar a necesitar, y no se ha renunciado a ninguno de los estándares actuales más utilizados, como el jack de 3,5 mm y el puerto USB Type-A, para mí dos imprescindibles en cualquier tipo de portátil.

La calidad de acabados que presenta el ASUS Zenbook A14 es sobresaliente. La nueva terminación Ceraluminum, que utiliza una aleación de aluminio y magnesio, reduce el peso de forma notable, pero mantiene una solidez estructural de primer nivel, y además es más resistente a los arañazos y al desgaste que se produce con el uso diario del portátil.

ASUS ha sometido a este equipo a diferentes pruebas, y ha conseguido la certificación de resistencia de grado militar MIL-STD 810H, lo que significa que está preparado para soportar caídas, choques, sacudidas y temperaturas extremas. Su superficie tiene puede resistir sin problemas derrames y manchas sin que estas se queden marcadas de manera permanente, y el teclado tiene una capa que previene las manchas clásicas que dejan los dedos al escribir.

Experiencia de uso en general

La sensación de sacar el ASUS Zenbook A14 de su caja es algo verdaderamente único. Su tamaño y ligereza no dejarán a nadie indiferente, y su diseño también tiene una «gran pegada» en el primer contacto. Es un equipo tan simple, tan minimalista y a la vez tan bonito que nos invita a recorrerlo con la mirada una y otra vez.

Su tamaño y su peso hacen que podamos moverlo con total comodidad con una sola mano, y su solidez estructural es tan buena que podemos hacerlo incluso con la pantalla abierta sin que notemos el más leve síntoma de fragilidad, y sin que se produzcan crujidos o ruidos extraños. Esta calidad de construcción se extiende al interior y a la bisagra.

Mención especial merece esta última, porque la nueva bisagra EasyLift no solo incorpora un mecanismo más sólido que mejora la estabilidad del panel, sino que además reduce la fuerza necesaria para poder abrir la tapa. El resultado es tan bueno que podemos abrir la pantalla con una sola mano, sin tener que sujetar el portátil para no levantarlo, y eso que como os dije pesa menos de 1 kilogramo.

Al encender el ASUS Zenbook A14 nos da la bienvenida un panel OLED de 14 pulgadas con resolución de 1.920 x 1.200 píxeles, lo que nos deja una alta densidad de píxeles por pulgada. La calidad del panel es fantástica, tenemos una reproducción del color sobresaliente que cubre el 100% del espacio DCI-P3, y además la calibración del mismo es muy buena.

El nivel de brillo del que hace gala este panel es espectacular, ya que alcanza los 600 nits. Ofrece ángulos de visión perfectos en 178 grados, y cuenta con certificación HDR600, lo que significa que podremos disfrutar de nuestros contenidos multimedia favoritos en HDR. Su tasa de refresco de 60 Hz, tiene un tiempo de respuesta muy bajo (0,2 ms) y su panel reduce la emisión de luz azul en 70%.

Un panel de primera comprometido con el cuidado de nuestra vista, y esto es muy importante para los que nos pasamos tantas horas delante de una pantalla. Menos emisión de luz azul se traduce en menos fatiga ocular, y esto a su vez se traduce en una mayor productividad. Nos sentiremos menos cansados, y podremos aguantar mucho mejor incluso las jornadas de trabajo más largas.

Y hablando de productividad, el teclado y la almohadilla táctil tienen mucho que decir en este sentido. ASUS ha sido capaz de montar en este ultraportátil un teclado muy conseguido que ofrece una experiencia muy cómoda, y que nos permite escribir a gran velocidad recibiendo un buen feedback. Gracias a esto cometeremos menos errores, y tiempo necesario para adaptarnos al teclado será mínimo.

La iluminación LED en blanco tiene un buen nivel de brillo, facilita el uso del equipo incluso en condiciones de total oscuridad, y juega también un importante rol a nivel estético. La almohadilla táctil está a la altura, tiene un deslizamiento preciso y suave y marca los clics sin ningún problema. Los gestos táctiles inteligentes suponen un valor añadido que notamos en cuanto nos empezamos a acostumbrar a utilizarlos con frecuencia.

El rendimiento que ofrece el ASUS Zenbook A14 es, en general, bueno para las tareas para las que ha sido diseñado. Es un equipo pensado principalmente para ofimática, navegación web, reproducción de contenidos multimedia, videollamadas y otras tareas ligeras que no requieran de una gran cantidad de potencia bruta.

Windows 11 ARM funciona muy bien en este equipo, se mueve con total fluidez, y las aplicaciones nativas para ARM van de maravilla. Muchas aplicaciones emuladas también ofrecen una buena experiencia, pero seguimos teniendo algunos problemas de rendimiento y de compatibilidad con ciertas aplicaciones no nativas.

En este caso la responsabilidad recae sobre Microsoft y sobre los desarrolladores, pero hay una buena noticia, y es que todo el ecosistema de aplicaciones para el que ha sido concebido este equipo funciona a la perfección. Incluso es posible jugar con este equipo, aunque este no es su objetivo principal.

El nivel de ruido que hace el ASUS Zenbook A14 es muy bajo la mayor parte del tiempo, de hecho llega a ser casi imperceptible. Solo notaremos la presencia de los ventiladores cuando lo enfrentemos a cargas que sean capaz de llevarlo a límite, algo que en condiciones normales no sucederá con frecuencia.

La calidad de la cámara frontal es muy buena, y lo mismo puedo decir de los micrófonos. Este equipo cuenta con todo lo que necesitaremos para hacer videollamadas disfrutando de una buena experiencia, y la calidad de sus altavoces no desmerece en absoluto, sobre todo teniendo en cuenta su tamaño y su peso.

El ASUS Zenbook A14 viene con el software MyASUS, que nos permite configurar y personalizar ajustes importantes con unos simples clics. También nos permite visualizar el estado del equipo, y nos da la posibilidad de buscar y descargar actualizaciones de una manera sencilla y centralizada. En la galería adjunta podéis verlo con más detalle.

El valor de la AI, así marca la diferencia en el ASUS Zenbook A14

La NPU que monta el ASUS Zenbook A14 tiene una potencia de 45 TOPs, así que cumple con los requisitos de Microsoft Copilot+, pero esta no es la única solución de IA que integra este equipo. ASUS ha incluido sus propias aplicaciones para ofrecer una experiencia mucho más completa, la verdad es que tenemos varias cosas interesantes.

Antes de nada vamos a repasar qué tenemos disponible en Microsoft Copilot+. El cocreador de Paint es, sin duda, una de las funciones más interesantes, ya que como os he comentado en análisis anteriores nos permite convertir simples trazos en dibujos de alta calidad gracias a la IA. Esta aplicación también ofrece funciones de relleno y eliminación generativa por IA, lo que nos permite quitar cosas de la imagen y añadir elementos de forma «natural».

En la aplicación «Fotos» también contamos con funciones avanzadas de IA que nos permitirán cambiar el estilo de la imagen para darle un toque diferente. Esa es la cara más artística de la IA generativa en Microsoft Copilot+, una plataforma que también ofrece traducción con subtítulos en vivo y la posibilidad de añadir numerosos efectos a nuestras videollamadas y presentaciones con Windows Studio.

Super resolución nos ayudará a mejorar hasta en 8 veces la resolución de nuestras fotos más antiguas y de menor calidad. Es una función muy útil para recuperar y mejorar esas fotos antiguas que teníamos aparcadas.

En este ultraportátil ASUS ha mejorado ese ecosistema base de Microsoft con:

Un asistente de contenido enriquecido mejorado por IA, capaz de hacer resúmenes, de generar contenido y de responder a preguntas al instante.

Mejoras en la calidad de las videollamadas, entre las que destacan el desenfoque de fondo, el contacto visual, el encuadre automático y la reducción de ruido ASUS 3DNR.

Subtítulos en tiempo real en vídeos mientras los estamos viendo.

También cuenta con su propia solución para eliminar fondos en imágenes y fotografías.

Generador de vídeo, que nos permitirá crear vídeos de forma automática con solo unos pocos comandos.

Centro de medios inteligente con el StoryCube, que nos permite organizar y buscar automáticamente fotos y videos.

Todavía hay funciones que están pendientes de lanzamiento, como «Recuerdos», que ya se encuentra en fase de pruebas, y que podría llegar este mismo año cuando Microsoft lance la próxima gran actualización para Windows 11. El ASUS Zenbook A14 será compatible con dicha actualización sin ningún tipo de problema.

Rendimiento del ASUS Zenbook A14

La experiencia de uso con el ASUS Zenbook A14 ha sido buena, su rendimiento es suficiente para su perfil de uso, es silencioso y tanto su pantalla como su teclado rayan a un gran nivel. La única pega que puedo ponerle en este punto es su falta de compatibilidad con algunas aplicaciones, y la penalización de rendimiento que se produce al utilizar aplicaciones que no funcionan de forma nativa en ARM.

Es algo que ya os conté en su momento cuando analicé el ASUS Vivobook S 15, y que aplica también a este equipo porque también utiliza un SoC Snapdragon Elite X, aunque en una versión más potente. Este será precisamente el que utilizaré como referencia para establecer una comparativa de rendimiento.

Cinebench R24

Una prueba de renderizado muy exigente, donde el ASUS Zenbook A14 consigue un resultado de 96 puntos en monohilo y 716 puntos en multihilo. El ASUS Vivobook S 15, que monta un chip más potente y es más grande y pesado, consiguió 108 puntos en monohilo y 1.090 puntos en multihilo. Un resultado lógico teniendo en cuenta las diferencias entre ambos.

Cinebench R23

Otra prueba de renderizado por CPU que es muy exigente, y que nos permite medir a la perfección la potencia bruta de dos procesadores. El ASUS Zenbook A14 consiguió 971 puntos en monohilo y 7.490 puntos en multihilo, mientras que el Snapdragon Elite X del Vivobook logró 1.085 puntos en monohilo y 11.756 puntos en multihilo.

Una diferencia lógica, porque el Snapdragon Elite X que monta el ASUS Vivobook S 15 funciona a mayor frecuencia, y tiene además cuatro núcleos más (12 núcleos frente a los 8 núcleos del ASUS Zenbook A14).

3DMark CPU

En esta prueba podemos medir de una manera muy precisa el rendimiento que es capaz de ofrecer un procesador con diferentes cargas de trabajo. Los resultados que obtiene el ASUS Zenbook A14 entran dentro de lo esperado, y como vemos en la segunda imagen, donde aparecen las puntuaciones que consigue el Snapdragon Elite X del Vivobook, el escalado es totalmente normal.

Las diferencias en monohilo se deben a la mayor frecuencia de reloj por núcleo que tiene el SoC del Vivobook, que puede alcanzar los 3,4 GHz, mientras que la diferencia en las pruebas de 16 núcleos y más obedece a la diferencia de núcleos que hay entre ambos.

CPU-Z ARM

Esta es una prueba muy sencilla, pero tiene soporte nativo de procesadores ARM, y nos sirve para comparar de forma directa y clara dos CPUs de este tipo, así que es un buen añadido a este análisis. El Snapdragon X X1 26 100 que monta el ASUS Zenbook A14 consigue 587,5 puntos en monohilo y 4.578,9 puntos en multihilo.

El Snapdragon X Elite X1E 78 100 consigue, en esta misma prueba, 665,4 puntos en monohilo y 8.013,9 en multihilo. Podemos configurar el ASUS Zenbook A14 con ese SoC si optamos por la versión superior, una opción interesante si queremos conseguir un mayor rendimiento.

Corona

Esta prueba mide la cantidad de rayos por segundo que es capaz de generar un procesador. El ASUS Zenbook A14 con Snapdragon X X1 26 100 registra un resultado de 2.594.140 de rayos por segundo, y el Snapdragon X Elite X1E 78 100 alcanza los 4.053.841 rayos por segundo. La diferencia de potencia entre ambos es importante.

3DMark TimeSpy Extreme

Intenté ejecutar Time Spy, pero recibí un mensaje de error y no pude ejecutar esta prueba con el SoC Snapdragon X X1 26 100.

Curiosamente, sí que me dejó ejecutar la prueba Time Spy Extreme, aunque esta es demasiado exigente para el Snapdragon X X1 26 100, como podemos ver por las puntuaciones obtenidas tanto en CPU como GPU.

3DMark Steel Nomad Light

Steel Nomad Light es una prueba mucho más ligera que nos permite medir el rendimiento en juegos. Esos 8,49 FPS no son un buen resultado, y confirman lo que ya sabemos, que el ASUS Zenbook A14 no es un portátil diseñado para jugar.

3DMark Night Raid

Para completar el conjunto de pruebas de rendimiento en juegos he querido añadir Night Raid, que es una prueba mucho menos exigente que las anteriores, y que está pensada para GPUs integradas. En esta, el Snapdragon X X1 26 100 consigue 16.774 puntos, un poco por encima de la puntuación media que registra en esta prueba un portátil para ofimática de 2023.

De nuevo debo reiterar que es una puntuación incluso un poco mejor de lo esperado, porque no estamos analizado un portátil para jugar, sino todo lo contrario, es un equipo que prioriza la movilidad, la productividad y la autonomía sobre el rendimiento bruto.

CrystalDisk Mark

El rendimiento que ofrece la unidad SSD que monta el ASUS Zenbook A14 es excelente, de lo mejor que hemos visto en equipos de su clase, ya que se acerca a los 7 GB/s en lectura secuencial, y supera los 6 GB/s en escritura secuencial, manteniendo además unas temperaturas óptimas en todo momento.

PassMark

Una prueba que nos permite medir el rendimiento conjunto de un ordenador, y también de forma individualizada el de todos sus componentes. Tiene soporte nativo de ARM, y el ASUS Zenbook A14 destaca por el excelente rendimiento de su unidad SSD y de su memoria RAM, y por el buen rendimiento de su CPU. Solo flojea su GPU.

Procyon IA

Terminamos con una prueba centrada en IA que nos permite medir el desempeño de la NPU que integra el SoC utilizado en el ASUS Zenbook A14. Esos 1.740 puntos la colocan al mismo nivel que la NPU que trae el SoC Snapdragon X Elite X1E 78 100, lo que significa que no hay ningún tipo de sacrificio si hablamos de rendimiento en IA avanzada.

Rendimiento en juegos

He dicho que el ASUS Zenbook A14 no es un portátil para jugar, y es cierto, pero no quería omitir las pruebas de rendimiento en este tipo de aplicaciones, porque sé que a más de uno le gusta utilizar su portátil para desestresarse un poco jugando después de un duro día de trabajo.

He centrado mis pruebas en tres juegos, Cyberpunk 2077, Death Stranding y Red Dead Redemption 2. En Cyberpunk 2077 configurado en 1.920 x 1.200 píxeles con calidad baja la media es de 18,93 FPS con FSR en modo calidad. Podríamos ganar un poco más de rendimiento utilizando el modo rendimiento, pero la calidad de imagen se vería seriamente afectada.

Con Death Stranding en 1080p y calidad en nivel medio obtuve un valor de 26 FPS. Esto quiere decir que tenemos un rendimiento suficiente para que el juego no vaya a trompicones, pero la experiencia no es buena, y tendríamos que reducir la calidad a nivel bajo para superar los 30 FPS de forma estable.

Por último tenemos a Red Dead Redemption 2, un juego que se cerraba automáticamente al terminar la pantalla de carga. No conseguí hacerlo funcionar, así que no pude medir el rendimiento. Es curioso, porque con el Snapdragon X Elite X1E 78 100 el juego sí funcionó, aunque con una media de 22 FPS con FSR en modo calidad y todo configurado en calidad baja.

Temperaturas y autonomía

El ASUS Zenbook A14 se mueve en todo momento en unos valores de temperatura seguros, incluso cuando tiene que afrontar una carga máxima tan pesada como la prueba multihilo de Cinebench R23 durante 10 minutos. El pico máximo de 81 grados fue ocasional, ya que acto seguido las temperaturas de trabajo se estabilizaron alrededor de los 77 grados, con pequeñas variaciones menores.

La autonomía es uno de los puntos fuertes del ASUS Zenbook A14. Con el brillo de la pantalla al mínimo, la iluminación del teclado desactivada y el modo susurro activado podemos conseguir unas 17 horas de autonomía por carga de la batería, suficiente para aguantar de sobra una jornada entera de trabajo sin tener que preocuparnos por nada. Dependiendo de la carga de trabajo y de la configuración del equipo esa cifra puede bajar o incluso subir.

Conclusiones finales

El ASUS Zenbook A14 es un portátil con un diseño muy cuidado, una calidad de construcción sobresaliente y un formato muy compacto y ligero. Es un equipo diseñado con la movilidad en mente, y está pensado sobre todo para trabajadores de primera línea, para profesionales que estén siempre en movimiento y para estudiantes que quieran poder aguantar un día entero de clases sin tener cerca un enchufe.

Como pesa menos de un kilogramo podemos transportarlo con total comodidad, y su certificación de resistencia de grado militar es toda una garantía que resulta fundamental en los equipos diseñados con un alto grado de movilidad. La autonomía está a la altura de lo esperado, y cumple sin problema con las expectativas que generó Qualcomm son sus nuevos Snapdragon.

La experiencia de uso en general es buena. El rendimiento cumple, siempre que seamos conscientes de sus limitaciones y de su perfil de uso, y destacan sobre todo la calidad de la pantalla y el teclado, que permite una experiencia de escritura fantástica. Tampoco desentonan el resto de elementos, y merece una mención especial también la cámara frontal, que logra un nivel de calidad por encima de la media.

El precio del modelo base no está mal si hacemos un balance general de lo que ofrece, pero hay tener en cuenta que se repiten los problemas que ya habíamos visto en otros equipos basados en ARM, como una compatibilidad limitada con algunas aplicaciones, problemas de rendimiento con ciertas aplicaciones no nativas y una emulación que, en general, tiene todavía mucho margen de mejora.

Las funciones de IA aportan valor, pero Microsoft sigue teniendo todavía una importante cuenta pendiente con Copilot+, porque algunas de sus funciones más esperadas todavía no han llegado, y sigue sin cumplir con las promesas que hizo en este sentido. ASUS ha sabido cubrir esto con sus propias soluciones de IA, y desde luego es algo digno de reconocimiento, pero todavía hay cosas que mejorar.