Audi Q4 Sportback 55 quattro, cuentas

Sin duda Audi es una de las marcas más reconocidas en el mercado del automóvil. Los cuatro famosísimos aros, que simbolizan la fusión de cuatro compañías allá por 1932, representan a un fabricante que entró a formar parte en 1965 en el grupo Volkswagen y que ha sido sinónimo de lujo pero también innovación. Entre otros avances Audi ha desarrollado sistemas como la tracción integral Quattro, que les llevó a sonados éxitos en el mundial de Rallies, o los faros Matrix Led. En cuanto la la electrificación, abanderada por sus modelos e-tron y alimentada por la participación de la casa matriz, Audi sigue apostando por una serie de avances tecnológicos para optimizar el rendimiento y avanzar en campos como la conducción autónoma o la carga ultrarrápida.

Modelo analizado Audi Q4 Sportback Motor y acabado e-tron 55 quattro S line Potencia 340 CV Velocidad máxima 180 Kmh Aceleración o-100 5,4 s Largo/ancho/alto 4588/1865/1614 mm Potencia máxima RPM 340 CV Par máximo Nm/RPM 54510 Nm Caja de cambios Automático Web https://www.audi.es/ Precio 69.360 euros

Esta combinación de lujo y avances tecnológicos lo encontramos en el modelo Q4 Sportback 55 que hemos tenido la ocasión de probar. Comparado con otros modelos del Grupo Volkswagen este modelo de Audi ofrece en primer lugar un enfoque más premium y deportivo que como veremos se percibe en multitud de detalles que comienzan con el diseño de la carrocería y continúan con el interior. Sin ir más lejos, aunque comparten la plataforma MEB, este Audi comparado con modelos del grupo como el Volkswagen ID.4, se diferencia por su mayor potencia (340 CV frente a los 299 CV máximos del ID.4)58 y un interior más lujoso y tecnológicamente avanzado.

Comparado con el Sporback 40

Comparado con el Q4 Sportback 40 que probamos anteriormente, hay algunas actualizaciones importantes que reseñar, desde el aumento de potencia hasta actualización de la potencia de carga en corriente continua. En cuanto al diseño de la carrocería este modelo mantiene la parrilla Singleframe cerrada, característica de los modelos eléctricos de Audi, que le confiere un aspecto diferencial con respecto a otros eléctricos similares. Esta parrilla no aporta refrigeración y es principalmente decorativa y luce el emblema de los cuatro aros. Los faros Matrix LED de diseño afilado salen directamente de la parrilla para extenderse en los laterales del capó.

A diferencia del modelo 40, que tenía una calandra con decoración de aluminio facetado, la versión 55 puede tener acabados específicos, como el negro brillante de la unidad que hemos probado. En la parte inferior del frontal, hay tomas de aire decorativas donde se ubican algunos de los sensores del coche y un spoiler en plástico negro con una rejilla en su parte superior que aquí sí dirige el flujo de aire hacia el sistema de refrigeración de las baterías.

Lateral de diseño deportivo

El Lateral de este modelo, como vimos con el anterior modelo, está diseñado con la idea de combinar las líneas de un SUV con las de un cupé deportivo por lo que la línea del techo es claramente descendente para buscar un mejor rendimiento aerodinámico. Las llantas, en esta versión, pueden ser de 20 o 21 pulgadas, un tamaño imponente que añade un toque deportivo. Los retrovisores laterales también son de gran tamaño, lo que en ocasiones provoca algo de ruido aerodinámico a ciertas velocidades aunque se muestran útiles en maniobras. A destacar que la altura del vehículo es de 1,614 m, siendo 18 mm más bajo que la versión estándar.

Pasando a la parte parte trasera, este Q4 Sportback 55 quattro presenta luce un vistoso alerón que se integra en el portón de apertura del maletero para redondear el aspecto deportivo del modelo La firma lumínica de LED que recorre todo el ancho de la parte posterior ya la vimos en el Sportback 40 y es una característica de los modelos e-tron. El parachoques trasero también tiene un diseño deportivo e incluye en la versión que hemos analizado molduras en color negro y el logo e-tron grabado en el mismo. A diferencia del Sportback 40, que analizamos en el artículo previo, esta versión puede tener un difusor más pronunciado. La luneta trasera está dividida por una barra, algo que puede reducir la visibilidad, pero esto es otra característica común de los modelos Sportback.

El interior de este modelo sigue las directrices de la marca en cuanto a calidad y cuidado de los materiales. Rebuscando solamente hemos podido encontrar plásticos duros en cierta parte de las puertas y en la consola central. El salpicadero, como vimos en el modelo que probamos, tiene un recubrimiento con un tacto muy agradable en la parte superior. Como se le supone a un coche con aspiraciones deportivas, el diseño de algunos elementos, como la consola a dos alturas, está orientado al conductor.

Comodidad de los asientos

Otro de los elementos diferenciales de Audi es la calidad de los asientos, cómodos y sobre todo con una excelente sujección, fundamental para una conducción deportiva. En el modelo probado tenían ajuste eléctrico y estaban calefactados, lo cual se agradece por la presencia del cuero sintético que se enfría mucho en invierno. En la versión S Line que probamos los asientos tienen acabados en Alcántara. Desde el asiento del conductor los mandos se acceden fácilmente y el uso del sistema de información y entretenimiento con pantalla de 11,6 pulgadas es intuitivo y rápido. El panel de instrumentación es una pantalla digital de 10.25 pulgadas (Audi virtual cockpit), que se puede personalizar.

En las plazas traseras el espacio para las piernas es bueno, aunque puede ser un poco justo para personas altas en altura debido a la caída del techo dado el diseño deportivo que hemos mencionado. El espacio en anchura es suficiente para dos adultos, aunque un tercer pasajero podría ir algo más apretado, algo que pasa a menudo en modelos de un tamaño similar al Sportback. La ausencia de túnel central en las plazas traseras mejora la comodidad ya que hay más espacio donde colocar las piernas.

El Q4 Sportback cuenta con múltiples huecos para dejar objetos. Las puertas tienen grandes espacios para botellas además de otros objetos y dentro del habitáculo hay huecos adicionales para teléfonos móviles, con carga inalámbrica y puertos USB. Dentro de la calidad de la construcción del coche hay que destacar la insonorización, que solamente se ve empañada por algo de ruido aerodinámico a velocidades por encima de los 100 kilómetros por hora. En cualquier caso se trata de un coche extremadamente silencioso que junto a la mecánica eléctrica hace que se saque partido al excelente sistema de música de nueve altavoces con subwoofer de 580 vatios diseñado por la empresa especializada Sonos que bien conocemos.

El maletero del Q4 Sportback 55 quattro tiene una capacidad de 535 litros, superando al modelo Q4 estándar en 15 litros. Abatiendo los asientos traseros, el volumen de carga puede alcanzar los 1460 litros. El espacio de carga es versátil, aunque no tiene formas totalmente cuadradas sí es lo suficientemente regular. El Q4 Sportback incluye sistemas como el asistente de mantenimiento de carril, frenada de emergencia con detección de peatones y ciclistas, control de alerta del conductor, reconocimiento de señales de tráfico y asistente para evitar colisiones. Opcionalmente, se puede añadir head-up display, cámaras de ayuda al aparcamiento, detector de tráfico trasero cruzado y sistema de preparación para colisiones.

Nueva mecánica

Antes de comenzar la prueba dinámica nos fijamos en la mecánica del coche, que como hemos adelantado ha evolucionado desde nuestra última prueba. El Q4 Sportback 55 quattro cuenta con dos motores eléctricos, uno en cada eje, que le proporcionan tracción total y una potencia de 340 CV, un gran salto con respecto a los 204 del modelo que probamos anteriormente. La batería tiene una capacidad útil de 77 kWh. Dispone de un sistema de gestión térmica digital que optimiza la eficiencia del motor y de la batería manteniéndolos siempre a una temperatura óptima. La arquitectura de la batería es de 400 voltios.

El Q4 Sportback incluye el sistema Audi drive select con varios modos de conducción: efficiency, comfort, auto, dynamic e individual. Estos modos ajustan la respuesta del motor y la dirección además de otros parámetros. Otro cambio respecto a la versión anterior es el de la suspensión, que ha sido revisada para ofrecer un mayor equilibrio entre confort y estabilidad. Ofrece tres opciones: estándar, deportiva y con control de amortiguación. La suspensión deportiva rebaja la altura del coche en 15 mm. Los ajustes mejoran la respuesta de la dirección y ofrecen un mayor control de la carrocería.

En cuanto a la conducción, en ciudad este modelo se comporta como cualquier eléctrico mínimamente sofisticado con mucha suavidad. Gracias a la excelente insonorización y otros detalles como las suspensiones, los asientos etc el confort de marcha es muy alto y permite llevar el coche de una forma muy relajada. Eso sí, cuando es necesario el acelerador responde de forma instantánea y esos 340 caballos se notan enseguida al caracolear por las calles de las ciudades.

Carreteras con curvas

Uno de los terrenos preferidos de este modelo es sin duda el de las carreteras con curvas, en las que muestra un aplomo muy bueno con un mínimo balanceo gracias a un centro de gravedad muy bajo a pesar de la carrocería tipo SUV. La suspensión deportiva y la dirección mejorada permiten disfrutar de una conducción más dinámica y directa con buenos cambios de apoyo y salidas de las curvas fulminantes. El peso del coche se hace notar poco gracias a la excelente reserva de potencia y sobre todo a la altísima cifra de par. Además la tracción total (en realidad la presencia de un motor por cada eje y una centralita que gestiona su funcionamiento) dan un toque extra de estabilidad y apego al asfalto.



En autopista, el Q4 Sportback ofrece un gran confort para viajes largos tanto acústica como en los asientos. La potencia de 340 CV permite realizar adelantamientos con facilidad por lo que no tendremos problema ninguno incluso en subidas pronunciadas ya que el coche trepa sin problemas. El coche transmite una gran sensación de seguridad gracias a sus sistemas de asistencia a la conducción y el excelente aplomo que hemos mencionado. El sistema eléctrico por otro lado contribuye a una frenada muy eficaz.

Conclusiones

El Audi Q4 Sportback 55 quattro es una excelente opción dentro del segmento de los SUV eléctricos premium, con una notable mejora en potencia y rendimiento respecto al modelo 40. Destaca por su calidad interior, propia de los modelos de Audi, su diseño deportivo sin estridencias, su buen equipamiento tecnológico con un completo conjunto de sistemas de ayuda a la conducción y su comodidad de marcha. La actualización de 2023 le aporta más eficiencia y una mejor autonomía junto con una potencia más alta.

Los sacrificios vienen por el diseño de la carrocería para las personas más altas que viajen atrás, pero la línea del coche bien lo merece. Es un coche muy agradable de conducir que puede llevarse muy rápido incluso por carreteras muy viradas a pesar de ser un SUV. El confort siempre es un elemento diferencial de los coches de esta marca, pero en los modelos eléctricos como es este Q4 Sportback 55 quattro se deja sentir de forma aún más importante.