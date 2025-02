El nuevo iPhone económico o lo que es lo mismo, la cuarta generación del iPhone SE, ha sido fuente de la rumorología planetaria desde hace años, pero por fin parece estar en la rampa de lanzamiento y todo apunta a que se presentará oficialmente el próximo miércoles.

Y es que el mismísimo CEO de Apple, Tim Cook, publicó un mensaje anoche en el que avanzaba que «nos preparásemos para conocer al nuevo miembro de la familia». La presentación, seguramente mediante nota de prensa porque no hay evento programado, tendrá lugar el próximo miércoles 19 de febrero. Despejando cualquier ambigüedad, el tuit de Cook incluía el hashtag #AppleLaunch por lo que es seguro que se trata del lanzamiento de un nuevo producto. Eso sí, el ejecutivo no ha anunciado lo que será.

Get ready to meet the newest member of the family.

Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMedu

— Tim Cook (@tim_cook) February 13, 2025