Windows 12, todo lo que sabemos hasta el momento

Microsoft lleva tiempo trabajando en Windows 12, su próximo sistema operativo y sucesor de Windows 11. Aunque todavía no ha sido anunciado oficialmente por el gigante de Redmond el goteo de información ha sido constante desde hace ya unos cuantos años, y esto nos permitido conocer algunas de las claves más importantes que podría adoptar este nuevo sistema operativo.

En este artículo hemos recopilado todas esas claves, hemos filtrado los rumores que tienen un alto grado de credibilidad para separarlos de aquellos que no tienen sentido o que son poco fiables, y vamos a compartir con vosotros todo lo que sabemos hasta el momento sobre Windows 12 gracias a estas informaciones.

Qué será Windows 12 y qué novedades traerá

Será un sistema operativo totalmente nuevo, un auténtico sucesor, como lo fue en su momento Windows 11 con respecto a Windows 10. Esto es importante destacarlo porque corrían rumores que decían que Windows 12 podría acabar siendo una mera actualización de Windows 11, y no un sistema operativo nuevo e independiente.

Se rumorea que Microsoft podría aprovechar para convertir a Windows 12 en un sistema operativo verdaderamente modular. Esto quiere decir que tendría una base o núcleo común con unos requisitos muy bajos y un alto grado de optimización que incorporaría las funciones básicas, y que sobre este se podrían añadir capas que mejorarían la experiencia de uso y darían acceso a nuevas funciones.

Así, por ejemplo, para dispositivos con pocos recursos se podría utilizar una versión básica de Windows 12, mientras que para ordenadores personales y portátiles, que disponen de una mayor capacidad a nivel de hardware, se optaría por una versión más completa de dicho sistema operativo, con más módulos y mayores capacidades.

Ese sería el cambio más importante a nivel de arquitectura y de diseño interno, pero no será el único. Microsoft ha apostado fuerte por la IA, tanto a nivel profesional como de consumo, y Copilot+ es un claro ejemplo de ello. Con Windows 12 es muy probable que la compañía apueste por una integración profunda de la inteligencia artificial en dicho sistema operativo.

Esto tendría importantes consecuencias. Por un lado debería aumentar los requisitos de hardware, porque la IA consume muchos recursos y necesita de aceleración específica para funcionar correctamente. Por eso los portátiles con Copilot+ necesitan de una APU con una potencia de al menos 40 TOPs y 16 GB de memoria RAM.

Por otro lado supondría la llegada de nuevas características y funciones que mejorarían mucho la experiencia de uso con dicho sistema operativo, y que nos harían la vida más fácil. Uno de los mejores ejemplos lo encontramos en una patente que publicó recientemente Microsoft, y donde exponía un nuevo sistema de IA que era capaz de identificar problemas, explicarlos al usuario, ofrecerle soluciones e incluso resolverlos en ciertos casos.

Esa IA integrada en Windows 12 también podría ofrecer otras mejoras interesantes, como por ejemplo una gestión más avanzada de los procesos activos y del consumo de recursos, una seguridad reforzada y también una reducción del gasto de energía gracias a esa mejor gestión del consumo de recursos.

La interfaz será otro de los puntos que recibirán un lavado de cara en Windows 12, aunque la base seguirá siendo la misma que vimos en Windows 11. No debemos esperar cambios drásticos, sino más bien una evolución de la interfaz de su sistema operativo actual. Entre las novedades más importantes que hemos visto en diferentes rumores destacan:

Barra de tareas flotante.

Centro de acción mejorado, mejor integrado y con un enfoque más minimalista.

Barra de búsqueda independiente de la barra de tareas.

Menú de inicio totalmente renovado, mejor distribuido y con más opciones de personalización.

Un explorador de archivos más pulido y moderno.

Widgets mejor integrados, minimalistas y personalizables.

Qué hardware necesitaremos para instalar Windows 12

Sus requisitos no se han confirmado todavía, pero podemos dar por sentado que serán, en el mejor de los casos, iguales que los de Windows 11. Esto quiere decir que necesitaremos, como mínimo, un PC que cumpla con estas características:

Procesador de 64 bits y dos núcleos a 1 GHz.

4 GB de memoria RAM.

64 GB de almacenamiento.

UEFI con soporte de arranque seguro.

TPM 2.0 (Trusted Platform Module).

Pantalla de mínimo 9 pulgadas con resolución de al menos 1.366 x 768 píxeles.

GPU compatible con DirectX 12.

Conexión a Internet.

Esos requisitos mínimos solo garantizan que el sistema operativo funcionará, pero para tener un buen rendimiento debemos superarlos ampliamente. También os recuerdo que el procesador debe ser compatible con Windows 11, es decir, debe estar incluido en la lista de procesadores soportados, y hace poco se cayeron de dicha lista los Intel Core Gen 8, Core Gen 9 y Core Gen 10.

Llevamos tiempo viendo rumores que aseguran que los requisitos de Windows 12 van a ser mucho más altos que los requisitos de Windows 11, y es algo que tiene sentido, sobre todo si Microsoft acaba integrando una IA avanzada que pueda funcionar en local. Quizá ofrezca la opción de mover esa IA en la nube para facilitar el acceso a un mayor número de usuarios a este nuevo sistema operativo y reducir sus requisitos, pero no hay nada seguro ahora mismo.

No me sorprendería que Windows 12 subiera los requisitos y exigiese al menos 8 GB de memoria RAM y un procesador más potente, de hecho creo que sería lógico viendo la evolución que tuvieron los requisitos al pasar de Windows 10 a Windows 11. El resto de requisitos no deberían cambiar demasiado frente a los de Windows 11.

Cuándo llegará, cómo podremos conseguirlo y qué precio tendrá

Antes del lanzamiento de Windows 11 24H2 corrían muchos rumores que decían que Windows 12 iba a llegar a finales de año. Al final estos no se cumplieron, y lo que iba a ser un nuevo sistema operativo se acabó convirtiendo en una actualización anual de Windows 11, y curiosamente ha sido una de las peores de toda su historia por la gran cantidad de problemas que ha dado, y que sigue dando.

Con Windows 10 sin terminar su ciclo de vida y Windows 11 muy por detrás en cuota de mercado no tenía sentido lanzar Windows 12. Todavía no tenemos una fecha oficial de lanzamiento, pero haciendo una estimación, y tirando de sentido común, este nuevo sentido común podría llegar como muy pronto a finales de 2025, aunque lo más probable es que se acabe yendo a 2026.

Windows 12 se podrá comprar como cualquier otro sistema operativo de Microsoft, y también debería ser posible actualizar a él de forma gratuita desde Windows 10 y Windows 11. La actualización se realizaría de forma automática través de Windows Update, y no tendríamos que preocuparnos por nada, porque se encargaría de comprobar la compatibilidad de nuestro PC.

En caso de aquellos PCs que no cumplan con los requisitos mínimos de Windows 12 dicha actualización no sería posible, pero seguro que cabe la posibilidad de forzar su instalación de forma manual saltándonos los requisitos mínimos, como ya ocurre actualmente con Windows 11.

El precio de Windows 12 debería ser parecido al que tuvo Windows 11 en el momento de su lanzamiento, aunque lo más seguro es que salga más rentable comprar una licencia de Windows 11 para actualizar gratis a dicho sistema operativo.

Ambos sistemas operativos van a coexistir durante bastantes años, así que cabe la posibilidad de que Microsoft enfoque Windows 12 como un sistema operativo mucho más avanzado y exigente, capaz de ofrecer nuevas funciones y una IA mucho más avanzada para equipos más actuales y potentes. Windows 11 quedaría como una opción para equipos menos potentes y más antiguos.

Imagen de portada generada con IA.