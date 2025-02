PS5 Pro se está vendiendo peor que PS4 Pro, y esto podría afectar al precio de PS6

Cuando Sony presentó PS5 Pro muchos pensamos que el precio de esta consola era una auténtica locura, sobre todo en Europa, donde alcanzó los 799 euros, impuestos incluidos. A pesar de las críticas, Sony dijo durante la fase de precompras que la reacción del público estaba siendo positiva, tanto que esta nueva consola se estaba vendiendo más rápido que PS4 Pro.

Esto encajaba con la afirmación que hizo el analista Mat Piscatella, pero parece que todo fue una burbuja, y que además duró muy poco tiempo. Según este mismo analista, las ventas de PS5 Pro hasta diciembre de 2024 han quedado por debajo de las venta de PS4 Pro durante ese mismo periodo de tiempo en Estados Unidos, uno de los mercados más importantes.

Sony no comparte datos oficiales con las ventas individuales de PS5 Pro, pero en sus últimos resultados incluyó las unidades vendidas de esta consola al total de unidades vendidas de PS5, y la diferencia con respecto a las ventas combinadas de PS4 y PS4 Pro en el mismo periodo es de 1,5 millones de unidades (75 millones de unidades frente a 76,5 millones de unidades).

Esto no quiere decir que la diferencia entre PS5 Pro y PS4 Pro sea de 1,5 millones de unidades contabilizando hasta diciembre de 2024. No tenemos un dato concreto, pero lo importante es que la primera se está vendiendo peor que la segunda, y que esto está dando una lección a Sony: no puedes vender una consola a un precio disparatado y esperar que sea un gran éxito.

Los resultados de PS5 Pro afectarán al precio de PS6

Sony está tanteando el mercado con el precio que puso a su última consola, y los resultados que obtenga determinarán si PS6 será más o menos cara. Teniendo en cuenta que Microsoft probablemente buscará una cierta paridad de precio con dicha consola en su próxima generación, está claro que este es un tema muy importante.

Si PS5 Pro es un éxito a pesar de su alto precio nada impedirá a Sony lanzar una PS6 con un precio de 700 u 800 dólares, cifras que en España podrían convertirse en 800 o 900 euros tras convertir moneda y aplicar impuestos. Por contra, si dicha consola no tiene el éxito esperado puede que la compañía japonesa aprenda la lección y que el precio de PS6 no supere los 600 dólares.

Con la información que tenemos ahora mismo hay razones para ser optimistas con respecto al posible precio de PS6, pero debemos ser conscientes de que al final es Sony la que tiene la última palabra, y de que Microsoft no va a salir bien parada de esta generación, así que lo va a tener todavía más difícil para competir con Sony en la próxima generación de consolas.

Sin una Xbox fuerte Sony lo tiene mucho más fácil para poner precios excesivamente altos a sus consolas. Eso es lo que ha ocurrido con PS5 Pro, una consola que no tiene rival en esta generación, y que por tanto Sony ha podido posicionar con el precio que le ha dado la gana. Para una competencia sana y beneficiosa para los usuarios es necesario que Xbox y PlayStation estén fuertes.