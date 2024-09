PS5 Pro al detalle, todo lo que debes saber de la nueva consola de Sony

Tal y como estaba previsto Sony ha presentado PS5 Pro, una renovación intergeneracional que coexistirá con PS5, y que posiciona como un sistema premium, mucho más potente y con un precio más elevado. Esta consola va a ser la elección de los usuarios más exigentes que aspiren a disfrutar de una experiencia no solo más fluida, sino también de una mayor calidad gráfica.

Al final se han cumplido prácticamente todos los rumores y las filtraciones que os habíamos ido dando en artículos anteriores. Esto quiere decir que PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) es real, y que las especificaciones y las mejoras de rendimiento que habíamos ido viendo también se han cumplido, tanto en rasterización como en trazado de rayos.

PSSR es una tecnología que utiliza algoritmos de IA para hacer un proceso de reconstrucción y reescalado inteligente de la imagen. Esto permite mejorar la calidad de imagen de cada fotograma reescalado, siguiendo un proceso parecido al que utilizan por ejemplo NVIDIA DLSS e Intel XeSS. El resultado debería ser muy superior al que es posible conseguir con AMD FSR y otros reescalados que no se apoyan en la IA.

Esta tecnología se podrá aplicar tanto a juegos nuevos como a juegos preexistentes, y jugará un papel muy importante para mejorar el rendimiento en juegos exigentes sin tener que hacer grandes sacrificios en calidad de imagen, ya que mantiene una mayor nitidez y calidad de la imagen, incluso en elementos lejanos y pequeños.

PS5 Pro tiene tres grandes mejoras frente a PS5

El reescalado inteligente es, sin duda, una de las mejoras clave que tiene esta consola frente a PS5, pero Mark Cerny ha querido profundizar un poco más en el tema del hardware, y ha dicho que esta nueva consola cuenta con:

Una GPU más grande.

67% más unidades de computación.

Memoria unificada un 28% más rápida.

Estos porcentajes nos dicen mucho, de hecho nos permiten confirmar dos especificaciones clave de PS5 Pro, la cantidad total de unidades de computación y la velocidad de su memoria. PS5 tiene 36 unidades de computación, así que un 67% más equivale a 60 unidades de computación, que son 3.840 shaders, justo la cifra que os había dado cuando repasé a fondo las especificaciones de la GPU de PS5 Pro.

Con el tema de la memoria podemos hacer exactamente lo mismo. Los 16 GB de GDDR6 de PS5 funcionan a 14 Gbps, si subimos esa velocidad en un 28% tenemos 18 Gbps. Con esto su ancho de banda sube de los 448 GB/s hasta los 576 GB/s. Esa mejora en el ancho de banda es clave para que esa mayor cantidad de shaders no se encuentren con cuello de botella, y para que puedan desarrollar todo su potencial.

Sony no ha dicho si aumentará la cantidad de memoria unificada con PS5 Pro, pero todo parece indicar que no, que mantendrá los 16 GB de GDDR6. La tecnología PSSR ayudará a reducir el consumo de memoria en juegos al aplicar ese reescalado inteligente, y en teoría tendrá un impacto mínimo, porque solo consumirá una media de 250 MB como buffer para datos.

Como sé que PS5 Pro tendrá 60 unidades de computación, dato que ha confirmado Mark Cerny, os puedo dejar una estimación muy fiable de sus especificaciones completas, y de su potencia, siempre que se confirme una velocidad de reloj de 2,35 GHz como pico máximo:

Arquitectura RDNA 3+.

Fabricada en el nodo de 5 nm de TSMC.

30 WGP (Work Group Processors).

60 CUs (unidades de computación).

3.840 shaders a una velocidad de hasta 2,35 GHz.

240 unidades de texturizado.

96 unidades de rasterizado.

60 núcleos de segunda generación para acelerar trazado de rayos.

4 MB de caché L2.

256 KB de caché L1.

32 KB de caché L0.

36,09 TFLOPs de potencia en FP32.

PS5 Pro es hasta un 45% más potente en rasterización

Y puede doblar el rendimiento en trazado de rayos. Estos son los datos oficiales que ha dado Mark Cerny, y de nuevo encajan con los que os habíamos dado en artículos anteriores. La mejora de rendimiento en trazado de rayos es más grande porque la GPU de PS5 Pro se beneficia de cambios importantes a nivel de arquitectura.

Todavía no se ha confirmado, pero esa GPU estará basada en la arquitectura RDNA 3, y puede que incluya funciones exclusivas de RDNA 4. Esto explicaría de sobra por qué Sony ha sido capaz de doblar el rendimiento en trazado de rayos con PS5 Pro. La mejora en rasterización es mucho más modesta, pero será suficiente para que ya no tengamos que elegir entre modo calidad a 30 FPS o modo rendimiento a 60 FPS.

Cerny no hizo referencia a la CPU de PS5 Pro, y creo que está claro por qué, porque este componente no va a representar ninguna innovación importante. No está confirmado, pero lo más seguro es que esta consola vuelva a contar con una CPU Zen 2 de ocho núcleos y dieciséis hilos funcionando a 3,85 GHz, es decir, a 350 MHz más que la CPU de PS5. Su caché L3 seguirá siendo de 8 MB, así que la mejora de rendimiento que representará será mínima.

Posibles especificaciones finales y claves

CPU Zen 2 con 8 núcleos y 16 hilos a 3,85 GHz y 8 MB de caché L3.

16 GB de memoria GDDR6 a 18 Gbps con un bus de 256 bits.

GPU RDNA 3+ personalizada con 60 unidades de computación activas.

La GPU tendrá 3.840 shaders a una velocidad de hasta 2,35 GHz.

La GPU podría contar con funciones exclusivas de la arquitectura RDNA 4.

Hasta un 45% más de rendimiento que PS5 en rasterización.

Hasta el doble de rendimiento en trazado de rayos.

Tecnología de reescalado inteligente PSSR.

Unidad SSD de alto rendimiento con una capacidad de 2 TB.

Precio y fecha de lanzamiento de PS5 Pro

El lanzamiento está previsto para el 7 de noviembre de este año. La consola incluirá un mando de control y vendrá sin juegos. El estand para colocarla en vertical también habrá que comprarlo por separado, algo muy recomendable por el espacio que ocupa en horizontal.

Su precio en España será de 799,99 euros, IVA incluido. En su momento os dije que esta consola podría superar los 700 euros de precio, y que se convertiría en la más cara lanzada por Sony hasta el momento. Como podéis ver, acerté de pleno, y sí, al final es una consola totalmente digital, lo que significa que viene sin unidad óptica, pero es compatible con el lector de PS5 Slim.

Si queremos añadir dicho componente tendremos que pagar 119,99 euros más, lo que dispara el precio de PS5 Pro hasta los 919,98 euros.