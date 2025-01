Precio de PS6, ¿cuánto debería costar esta nueva consola?

Todavía faltan como mínimo un par de años para la llegada de la próxima generación de consolas, pero la llegada de PS5 Pro sembró muchas dudas sobre el posible precio de PS6. ¿Será igual de cara que PS5 Pro, costará menos dinero que aquella o será incluso más cara? Estas son las tres posibles opciones, y la verdad es que todas tienen cierto sentido.

Viendo los precios que han tenido las tres generaciones anteriores de consolas de Sony hay una cosa clara, y es que no tenemos un patrón que podamos utilizar como referencia. PS3 llegó al mercado con un precio de 599 euros, PS4 tuvo un precio de lanzamiento de 399 euros y PS5 llegó con un precio de 499 euros, aunque posteriormente subió a 549 euros.

PS4 fue, en relación precio-prestaciones, una de las mejores generaciones que ha lanzado Sony en toda su historia, y lo mismo se puede decir de PS4 Pro. Con PS5 se produjo un incremento considerable del precio de venta, y lo mismo ha ocurrido con PS5 Pro, algo que podríamos considerar como una tendencia clara, aunque no es suficiente para pensar que el precio de PS6 vaya a ser más alto que el de PS5 Pro.

Esta consola ha llegado a España con un precio de 799 euros, una cifra que ha generado mucho malestar entre los jugadores, y que ha disparado las críticas contra Sony. También ha influido considerablemente en el éxito de la consola, que obviamente no ha sido el esperado.

Esto se nota claramente en algunas cosas, como por ejemplo en que los revendedores que intentaron hacer negocio con ella ha tenido que acabar vendiéndola por debajo del precio que pagaron, y también en que esta consola ya ha bajado de precio en algunas ofertas temporales.

El precio de PS6 y la barrera psicológica de los 1.000 euros

También hay que tener en cuenta que cuando hablamos de consolas existen franjas de precio que actúan como una especie de barrera psicológica en el consumidor. La primera barrera está en los 500 euros, y la segunda gran barrera en los 1.000 euros. A medio camino encontramos otra barrera que estaría entre los 700 y los 800 euros.

Estoy bastante seguro de que el precio de PS6 estará por encima de los 500 euros, pero al mismo tiempo no creo que Sony se vaya a atrever a ir más allá de los 700 euros, sobre todo tras ver el rechazo que ha generado PS5 Pro con ese precio de 799 euros. Por otro lado hay que tener en cuenta que pasarse con el precio de esta nueva generación podría ser como dispararse en el pie, ya que estaría dando ventaja a la Xbox de Microsoft.

Si tuviera que dar una cifra diría que el precio de PS6 va a ser de entre 599 y 699 euros, y apostaría más por esta última cifra. No puedo decir si será justo o no porque no se conocen todavía sus especificaciones finales, pero lo normal es que las consolas destaquen en sus primeros años de vida por ofrecer una buena relación entre precio y hardware.