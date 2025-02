Amazon presenta Alexa Plus, su nuevo asistente con IA generativa

Amazon ha anunciado el lanzamiento de Alexa Plus (Alexa+), la nueva versión de su asistente digital que llega ampliamente mejorado al incorporar funciones de IA generativa.

El asistente digital de Amazon ha venido siendo el más avanzado de su tipo, si tenemos en cuenta el número de órdenes por voz que podía resolver que era muy superior al de competidores directos como el Siri de Apple. Pero la explosión de la IA actual con la llegada del ChatGPT ha cambiado todo el mercado y era obvio que el gigante del comercio electrónico tenía que poner al día a sus asistente. La nueva generación se ha venido desarrollando internamente bajo el proyecto ‘Banyan’ y en el Amazon Devices 2023 conocimos los primeros apuntes. Finalmente, aquí la tenemos.

Alexa Plus, un nuevo nivel

Alexa es «más inteligente que nunca», una gran evolución de lo que hasta ahora conocíamos, impulsada por IA generativa y bajo un modelo de lenguaje grande (LLM) creado a medida y optimizado específicamente para las interacciones de voz. Aunque ha sido creado internamente por Amazon y con base en su modelo ‘Nova’ el anuncio del pasado año de una «colaboración estratégica» con Anthropic, indica que el nuevo asistente también utiliza los modelos de lenguaje de esta firma fundada por extrabajadores de OpenAI.

«Alexa conoce casi todos los instrumentos de tu vida, tu agenda, tu hogar inteligente, tus preferencias, los dispositivos que estás usando, las personas con las que estás conectado, el entretenimiento que amas y usas, muchas de las aplicaciones que usas, muchos de los servicios que necesitas», dijo Panos Panay (un veterano de Microsoft que fue contratado por Amazon como director de dispositivos y servicios) para definir las posibilidades y alcance del nuevo asistente.

Panay explicó que el uso de Alexa había aumentado un 20% en 2024 a medida que otros cuantos millones de usuarios accedían al ecosistema de hardware propio que tiene la compañía y que se venden a buen ritmo por su bajo coste. El problema, como reconoció el mismo ejecutivo en la presentación, es que su uso podía llegar a ser «frustrante» ante su falta de capacidad. Simplemente, se ha quedado retrasada frente a todo lo que ha llegado impulsado por IA generativa.

Más inteligente… y útil

Alexa Plus promete llevar la asistencia a una nueva dimensión. Para empezar, no necesitará activarse con el clásico ‘Hey, Alexa’ y solo mencionar su nombre para iniciarlo y sin tener que repetirlo para cada pregunta. Podrá responder a múltiples indicaciones en secuencia, lo que contrasta con la iteración actual, que generalmente maneja solo una sola solicitud a la vez. En la práctica, se trata de lograr una conversación más natural como la que tendríamos con un humano.

Alexa Plus podrá actuar como un “agente” al realizar acciones para los usuarios sin su participación directa y tendrá capacidades multimodales. Por ejemplo, el asistente de voz mejorado podrá responder preguntas sobre imágenes capturadas con cámaras Ring, fotos tomadas con un Echo Show, correos electrónicos, archivos como PDF, notas escritas a mano, calendario, y mucho más.

Alexa+ está diseñada para ser más conversacional y útil en todos los dispositivos, podrá ejecutar tareas complejas y de manera más personalizada. Puede recordar las preferencias del usuario, como los tipos de comida que te gustan y los que no, y los tiene en cuenta a la hora de pedir recetas. También puede detectar los tonos y estados de ánimo. Por supuesto, la gestión inteligente del hogar también se ha mejorado y se puede usar el asistente de voz para, por ejemplo, pasar música de un dispositivo Echo a otro altavoz o a un televisor, o saltar a una determinada escena de una película que esté en Prime Video.

Amazon se ha asociado con varios grupos de medios para poder responder preguntas sobre una variedad de temas con información actual. Otros socios relevantes de varios sectores son Uber para solicitar viajes, OpenTable para reservar una habitación en un restaurante, Spotify para música, Sonos, Samsung, Xbox, Tidal, Dyson, NASA y «decenas de miles más». Como ejemplo, habrá una integración con Amazon Fresh para realizar pedidos de comestibles y ver lo que hay en el carrito en tu pantalla.

Alexa Plus funcionará en casi todos los dispositivos compatibles con Alexa que ha lanzado Amazon hasta el momento. Y no se limitará a dispositivo con pantalla como el Echo Show usado en la presentación, una computadora o un smartphone. También podrá usarse vía web en alexa.com y en el evento de realizó una demostración donde se vio que el usuario podría escribir consultas. Amazon también está renovando las apps móviles para iOS y Android para incluir acceso al asistente actualizado.

¿Y el precio de Alexa Plus?

Amazon lleva más de una década invirtiendo grandes cantidades en Alexa y el gasto se ha aumentado para incluir las funciones de IA generativa. Según la compañía, el modelo gratuito no es rentable y de ahí que el Alexa Plus no será gratuito y tendrá un coste de 19,90 dólares mensuales. Explicar que, al menos por el momento, sí estará incluido en la suscripción de Amazon Prime. Esperemos que este servicio no aumente de precio como ha sucedido con otros que han incorporado funciones de IA, Microsoft 365 como ejemplo.

El lanzamiento de Alexa Plus comenzará el próximo mes con su implementación en dispositivos Echo Show seleccionados. A partir de ahí debe desplegarse en casi todo el hardware vendido por Amazon y de terceros compatibles, especialmente los soportados por la aplicación móvil para iOS y Android que será renovada. El acceso vía web, parecía bastante verde todavía, pero será otra manera de usar el asistente.