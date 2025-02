El desarrollo de Steam Deck 2 va para largo, eso está claro. Valve confirmó el pasado mes de enero que no tienen ninguna prisa con este proyecto, y además aclaró que no va a utilizar el SoC Ryzen Z2 Extreme en dicha consola, lo que significa que su lanzamiento podría estar incluso más lejos de lo que nos imaginábamos.

La posible fecha de lanzamiento de Steam Deck 2 es una de las grandes incógnitas que tenemos actualmente, y la verdad es que todavía no tenemos ninguna fecha concreta confirmada oficialmente, así que solo podemos acogernos a las declaraciones que han ido haciendo los trabajadores de Valve en los últimos meses para intentar arrojar un poco de luz sobre este tema.

¿Cuándo podría llegar Steam Deck 2?

En 2023 el diseñador de producto de Valve, Lawrence Yang, dijo claramente que Steam Deck 2 solo llegaría cuando fuese posible conseguir una mejora de potencia importante frente al modelo original, y aseguró que para esto serían necesarios por lo menos entre dos y tres años más, lo que nos llevaría a finales de 2025 o finales de 2026.

Creo que lo más probable es que Steam Deck 2 ya se encuentre en una fase inicial de desarrollo desde hace un tiempo, y puede que Valve ya tenga claro el hardware que piensa utilizar en esta consola, aunque como es lógico todavía no se ha filtrado nada al respecto, así que no tenemos información clara sobre su posible configuración.

¿Cómo será y qué diseño tendrá?

No debemos esperar grandes diferencias a nivel de diseño entre la Steam Deck 2 y el modelo actual. Lo más seguro es que Valve opte por mantener la base del modelo original e introducir pequeños cambios en la línea para mejorar la ergonomía y hacerla más pequeña y cómoda, una estrategia que también ha seguido la gran N con Nintendo Switch 2.

Steam Deck 2 también debería repetir el acabado en plástico, un material económico que es bastante ligero y resistente, y la configuración de botones del modelo original, aunque puede que Valve opte por cambiar la distribución de los mismos para adaptarlos mejor al nuevo diseño, y para mejorar la experiencia de uso.

Las diferencias entre ambas consolas en términos de diseño y de calidad de construcción van a ser muy pequeñas en líneas generales. Los cambios más importantes estarán presentes a nivel de hardware, sobre todo si comparamos con el primer modelo de la Steam Deck, que utilizaba un panel LCD en vez de un panel OLED.

Posibles especificaciones de Steam Deck 2

Valve dijo abiertamente que la Steam Deck más vendida fue la versión tope de gama, y dio a entender que esto hizo que su estrategia se enfocase más en los productos «premium». También comentó que fueron conscientes de las críticas que recibió el modelo original por la pobre calidad de su pantalla, y que la batería era otra de sus grandes preocupaciones.

Todo esto nos permite deducir que Steam Deck 2 tendrá:

Una pantalla de mayor calidad.

Una batería de mayor capacidad para conseguir una mayor autonomía.

Una versión premium de alto rendimiento, probablemente con 1 TB de capacidad de almacenamiento o más.

Lo ideal sería que esa nueva consola utilice un panel de tipo OLED con resolución 1080p. Esa resolución es la más equilibrada para una consola portátil en relación calidad de imagen, consumo y rendimiento necesario. Hay rumores que hablan de un panel con resolución 1440p, pero no tienen sentido.

Montar una batería de mayor capacidad sería la mejor manera de aumentar la autonomía de la consola, pero esto también afectará al peso, así que Valve tiene que tener mucho cuidado en este sentido, ya que no puede montar una batería enorme sin más.

Valve también comentó que Steam Deck 2 solo tendría sentido si ofrece un salto generacional importante. Para conseguir ese salto no basta con utilizar un SoC Ryzen Z2 Extreme, pero esto no quiere decir que la compañía no vaya a volver a confiar en AMD para diseñar el chip de su próxima consola.

Creo que es muy probable que ambas empresas lleven un tiempo colaborando para crear un chip personalizado para la Steam Deck 2, y que este podría ser una versión derivada de las APUs Strix Halo, que cuentan con procesadores Zen 5 y GPUs RDNA 3.5 muy potentes. La versión más rápida tiene 2.560 shaders, los mismos que una Radeon RX 6700 XT, y ofrece un rendimiento excelente en 1080p.

Es muy difícil hacer una predicción, pero puede que esa nueva consola monte una APU AMD con CPU Ryzen 5 de 6 núcleos y 12 hilos y una GPU Radeon 8050s con 2.048 shaders, limitada a nivel de frecuencias para poder adaptarla a un TDP máximo de 25 o 30 vatios. En modo portátil lo ideal para maximizar la vida de la batería sería utilizarla con un TDP de 15 vatios.

Una configuración de este tipo conseguiría el objetivo que se ha marcado Valve de ofrecer un salto generacional importante con la consola Steam Deck 2. Para que la memoria no sea un problema esta tendría que contar necesariamente con un mínimo de 24 GB de memoria unificada, ya que de ellos 8 GB quedarían reservados a la GPU integrada, y los otros 16 GB se utilizarían por el sistema.

Haciendo un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, las posibles especificaciones de la consola Steam Deck 2 quedarían así:

Pantalla OLED con resolución 1080p.

APU AMD personalizada con CPU Zen 5 de 6 núcleos y 12 hilos, GPU integrada Radeon 8050S con 2.048 shaders.

24 GB o 32 GB de memoria unificada de tipo LPDDR5X.

Unidad SSD de alto rendimiento de 1 TB.

Batería de mayor capacidad que el modelo original.

Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4.

SteamOS como sistema operativo.

Steam Deck 2 frente a Steam Deck

Si AMD logra diseñar una APU con esa Radeon 8050S capaz de funcionar una velocidad de 1.600 MHz en modo turbo con ese TDP de 30 vatios su potencia máxima sería, en teoría, de 6,55 TFLOPs en FP32 sin contar los shaders de doble emisión. Si contamos esta tecnología la potencia total subiría a 13,10 TFLOPs.

Steam Deck tiene una potencia de 1,63 TFLOPs en FP32, así que la diferencia entre ambas consolas sería enorme. Una Steam Deck 2 con la configuración que hemos visto en este artículo estaría realmente preparada para mover juegos actuales en 1080p con un buen nivel de calidad y una fluidez aceptable, algo que es impensable en la consola original.

Una GPU integrada más potente, y un aumento de la resolución de pantalla, obligan a aumentar la cantidad de memoria disponible. Steam Deck tiene 16 GB de memoria, de los cuales se suelen reservar 4 GB para la GPU y los otros 12 GB se utilizan por el sistema operativo y las aplicaciones.

Aumentar la memoria a 24 GB en la Steam Deck 2 sería suficiente para conseguir un rendimiento óptimo en juegos, porque su GPU integrada tendría disponibles 8 GB y los otros 16 GB cumplirían con el requisito recomendado dela mayoría de juegos actuales. No obstante, montar 32 GB de memoria sería lo ideal, y le daría una mayor vida útil.

También debemos tener presente que Steam Deck tiene una CPU Zen 2 con solo 4 núcleos y 8 hilos, mientras que su sucesora podría contar con una CPU Zen 5 con 6 núcleos y 12 hilos. Si se confirmase esta configuración la diferencia en términos de IPC y de rendimiento mulithilo entre ambas sería gigantesca, y sería clave para conseguir 60 FPS estables en juegos sin compromisos.

Nos quedaría hablar del SSD, un componente que en la Steam Deck 2 debería ser más rápido y de mayor capacidad que en el modelo original. Creo que lo más lógico sería que Valve opte por una configuración base de al menos 256 GB, y que a partir de ahí escale hasta llegar a 1 TB o 2 TB de capacidad máxima.

Precio de Steam Deck 2

Seguro que tras terminar de leer todo este artículo te estás preguntando cuánto podría costar esta nueva consola. Valve es consciente del interés que mostraron los usuarios de Steam Deck por el modelo más caro, que de hecho fue el más vendido, pero esto no quiere decir que solo vayan a lanzar una versión de su consola de nueva generación con un precio muy alto.

Creo que Valve repetirá la estrategia de la generación actual, y que lanzará varias versiones de Steam Deck 2 con diferentes capacidades de almacenamiento. Esto le permitirá llegar a diferentes perfiles de usuario, y cubrir de una manera mucho más efectiva el mercado en diferentes niveles y gamas.

Todavía no hay nada seguro, pero así es como podrían quedar organizadas las diferentes versiones de la Steam Deck 2:

Modelo base con SSD de 256 GB por 599 euros.

Modelo con SSD de 512 GB por 659 euros.

Modelo con SSD de 1 TB por 799 euros.

No descarto la posibilidad de que veamos una Steam Deck 2 con un SSD de 2 TB por 899 euros, de hecho tendría sentido como modelo tope de gama para esos usuarios «entusiastas» que sienten predilección por el modelo más caro.

Como ocurrió con la generación actual, esta nueva consola debería venir acompañada de un dock para conectarla a pantallas externas, que se vendería por separado.

Imagen de portada: Carota Design.