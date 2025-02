Las Radeon RX 9060 llegarán entre abril y junio

Tras la presentación de las Radeon RX 9070 y Radeon RX 9070 XT ahora todos los ojos están puestos en las Radeon RX 9060 y Radeon RX 9060 XT, dos tarjetas gráficas que se dirigirán al mercado de gama media, y que tendrán un precio mucho más bajo que el de sus hermanas mayores.

Durante el evento de presentación celebrado en China un portavoz de AMD dijo que el lanzamiento de las Radeon RX 9060 tendrá lugar en el segundo trimestre de este año, lo que apunta directamente a los meses de abril, mayo y junio. No se dieron más detalles al respecto, así que no tenemos nueva información sobre sus posibles especificaciones.

Recuperando la información que tenemos de filtraciones anteriores podemos sacar en claro que la Radeon RX 9060 debería competir con la GeForce RTX 5060 de NVIDIA, y que la Radeon RX 9060 XT podría ser la rival de la GeForce RTX 5060 Ti. Ambas utilizarán el núcleo gráfico Navi 44, y deberían tener un conteo de shaders diferente. También puede que estén diferenciadas por la cantidad de memoria gráfica integrada.

Posibles especificaciones de la Radeon RX 9060 XT

Núcleo gráfico Navi 44 fabricado en el nodo 4NP de TSMC.

40 unidades de computación.

2.560 shaders a una velocidad de hasta 2,8 GHz.

160 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

40 núcleos de tercera generación para acelerar trazado de rayos.

80 núcleos de segunda generación para IA.

Bus de 192 bits.

12 GB de memoria GDDR6 a 20 Gbps (ancho de banda de 468 GB/s).

3 MB de caché L2.

48 MB de caché L3.

Con esta configuración esta tarjeta gráfica tendría una potencia de 28,67 TFLOPs en FP32, teniendo en cuenta los shaders de doble emisión, y quedaría por debajo de los 35,17 TFLOPs que ofrece la Radeon RX 7700 XT, aunque en juegos ambas podrían tener un rendimiento muy parecido.

La Radeon RX 960 sería una versión recortada de la anterior, y estas podrían ser sus especificaciones:

Núcleo gráfico Navi 44 fabricado en el nodo 4NP de TSMC.

32 unidades de computación.

2.048 shaders a una velocidad de hasta 2,6 GHz.

128 unidades de texturizado.

48 unidades de rasterizado.

32 núcleos de tercera generación para acelerar trazado de rayos.

64 núcleos de segunda generación para IA.

Bus de 128 bits.

8 GB de memoria GDDR6 a 20 Gbps (ancho de banda de 320 GB/s).

2 MB de caché L2.

32 MB de caché.

Si se confirmase esta configuración su potencia en FP32 sería de 21,29 TFLOPs en FP32, teniendo también en cuenta los shaders de doble emisión, y estaría casi al nivel de una Radeon RX 7600 XT, que tiene una potencia en FP32 de 22,576 TFLOPs, pero debería rendir mejor que esta en juegos.

Precio y fecha de lanzamiento

Como os he dicho todavía no hay nada definitivo, pero me inclino a pensar que AMD lanzará las Radeon RX 9060 en algún momento del mes de abril para no dejar sola a NVIDIA con las GeForce RTX 5060 y ofrece competencia desde el primer momento.

El precio de la Radeon RX 9060 debería ser de 299 dólares, y el modelo XT podría costar 349 o 399 dólares.