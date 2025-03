Ya no es San Valentín en Stardew Valley para Switch

Hablar de Stardew Valley y el amor me lleva, inevitablemente, a la conversación entre Cooper (Matthew McConaughey) y la doctora Brand (Anne Hathaway) en Interstellar sobre el amor como una fuerza real, capaz de trascender del espacio y del tiempo. En física, una fuerza tiene magnitud, dirección y sentido, por lo que resulta interesante realizar un ejercicio, intentando comprobar hasta que punto este planteamiento, el del amor como fuerza, en el sentido físico del término, puede encontrar desarrollo en base a los vectores convencionales. Y lo cierto es que no lo hace, pero si somos un poco, digamos flexibles, sí que podemos verlo como una fuerza que se expande en múltiples direcciones y dimensiones, afectando a la realidad de maneras no del todo comprendidas.

Siento este arranque tan intenso, pero es que siempre he pensado que Stardew Valley es un título en el que el amor está muy presente, y lo hace de muchas maneras, tanto dentro del propio juego como, no menos importante, alrededor del mismo. Más que conocido es, sin duda, el amor que siente Eric Barone, su creador, por el juego y por su comunidad, y tampoco podemos olvidar que, en un precioso efecto espejo, buena parte de la comunidad siente de igual modo hacia el juego y hacia su creador.

De la relación entre Barone, Stardew Valley y su comunidad ya hemos hablado en más de una ocasión, así que ahora toca hablar del amor dentro del juego, y que también se manifiesta de múltiples maneras, empezando por el que (cuidado, spoiler) siente el abuelo cuando nos deja la granja. Pero, claro, la gran expresión del mismo la encontramos en las relaciones con el resto de vecinos de Pueblo Pelícano. El roce hace el cariño, dicen, y la relación con una comunidad tan pequeña es, sin duda, el caldo primigenio en el que puede darse la combinación específica de los elementos necesarios para que emerja la vida, traducida en este caso en lo que nos ocupa, el amor.

An addition to the Switch patch notes I posted yesterday:

-Fixed the bug where every gift was considered a «loved» gift

— ConcernedApe (@ConcernedApe) February 28, 2025