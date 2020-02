De todas las series con las que HBO ha intentado tapar el hueco dejado por Game of Thrones, ninguna ha estado más cerca de conseguirlo que Westworld, cuya tercera temporada está a la vuelta de la esquina y cuyo tráiler final puedes ver sobre estas líneas.

Escrita a modo de secuela derivada de la añeja película de ciencia ficción y wéstern del mismo nombre -aunque por estos lares se la conoció también como Almas de metal-, Westworld fue la apuesta más ambiciosa de HBO cuando aún disfrutaban del éxito de Game of Thrones, y por más imposible que repetir a sabiendas el impacto de la fantasía medieval, es lo más potente que ha lanzado la cadena hasta la fecha.

De hecho, HBO logró colocar este último año dos de sus producciones originales entre lo más destacado que salió en el panorama del vídeo bajo demanda: Chernobyl y Watchmen; pero ni la primera juega en la misma liga por más calidad que tenga, ni ña segunda tendrá continuación. La materia oscura fue otro intento de acaparar la atención del suscriptor que busca superproducciones para televisión -o para las pantallas pequeñas, que son muchas-, pero resultó en fuego fatuo.

Así, a pesar de no tener el reconocimiento que se merece -principalmente por el eco mediático y social recibido, no porque no lo valga- Westworld regresará el próximo 16 de marzo con su tercera temporada, en la que la situación se traslada al ‘mundo real’, según adelantaron los productores de la serie y adelanta el propio tráiler, con menos dilemas existenciales y enigmas argumentales, y con más acción.

Atrás queda ese terrible parque de atracciones dispuesto para sacar lo peor del ser humano, pero la lucha por la supervivencia continúa. «El libre albedrío no es libre«, reza el lema de esta temporada. Lo veremos en menos de un mes. Mientras tanto, el tráiler sirve para abrir el apetito y descubrir curiosidades como algunos de los escenarios reales donde han rodado, incluyendo la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.