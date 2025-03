KOTOR remake sigue en desarrollo, pero sin noticias

Pocos juegos de Star Wars han dejado una huella tan profunda como KOTOR, Knights Of The Old Republic. Con su historia épica, su sistema de decisiones y su ambientación en la Antigua República, se convirtió en uno de los RPG más influyentes de su época, y aún a día de hoy somos muchos los que lo recordamos, e incluso los que lo volvemos a jugar de cuando en cuando . Por eso, cuando en 2021 se anunció un remake, la expectación fue enorme. Sin embargo, el proyecto ha pasado por múltiples problemas, cambios de estudio y una preocupante falta de actualizaciones, lo que ha llevado a muchos fans a preguntarse si realmente sigue en marcha.

Después de meses de silencio, Saber Interactive ha vuelto a pronunciarse sobre el estado del remake. Tim Willits, Director de Operaciones del estudio, afirmó recientemente en Twitter que “Todo lo que hemos anunciado sigue en desarrollo”. Aunque no mencionó específicamente KOTOR, sus palabras parecen indicar que el juego no ha sido cancelado. Sin embargo, la falta de detalles concretos y la ausencia de avances visibles siguen dejando muchas dudas sobre su estado real.

Desde su anuncio en 2021, el desarrollo del remake ha estado marcado por la incertidumbre. Inicialmente, el proyecto estaba en manos de Aspyr Media, un estudio con experiencia en adaptar clásicos de Star Wars a plataformas modernas. Sin embargo, en 2022 surgieron informes de que el juego estaba suspendido indefinidamente. Según fuentes cercanas, una demo interna no cumplió con las expectativas de Lucasfilm y Sony, lo que provocó cambios drásticos en el proyecto. Como resultado, Saber Interactive asumió el control del desarrollo, lo que en teoría debía suponer un nuevo comienzo para el remake. Sin embargo, no ha habido nuevas demostraciones, anuncios oficiales ni fechas de lanzamiento. Peor aún, en 2023, Sony eliminó el tráiler oficial del remake de KOTOR de sus canales de YouTube, lo que intensificó los rumores de cancelación.

A día de hoy, ni Lucasfilm/Disney ni Saber Interactive han ofrecido información concreta sobre su avance, lo que genera dudas sobre si realmente sigue en marcha o si está atrapado en el limbo del desarrollo. La incertidumbre es especialmente frustrante si se tiene en cuenta el legado del juego original, que sigue siendo considerado uno de los mejores RPGs de todos los tiempos. Lanzado en 2003, KOTOR marcó un antes y un después en los videojuegos de Star Wars, con una historia compleja, un sistema de elecciones morales y personajes icónicos como Revan, Bastila Shan y HK-47. Su impacto fue tal que influenció a sagas como Mass Effect, y el remake prometía traer esta experiencia a una nueva generación con gráficos y mecánicas mejoradas.

A pesar de la falta de información oficial, Saber Interactive insiste en que el juego sigue en desarrollo. Sin embargo, sin pruebas tangibles de su avance, el proyecto sigue en una zona de incertidumbre. El paso de los años sin novedades ha erosionado la confianza de los jugadores, y la falta de un comunicado claro no ayuda a calmar las dudas. Lo que está claro es que, si finalmente el remake de KOTOR se materializa, tendrá que estar a la altura de un legado que, 20 años después, sigue siendo recordado como una de las mejores experiencias de Star Wars.