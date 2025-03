Radeon RX 9050, posibles especificaciones, rendimiento, fecha de lanzamiento y precio

La Radeon RX 9050 fue listada por un minorista hace unos días, y desde entonces ha generado interés y dudas a partes iguales. En teoría será una tarjeta gráfica de gama media económica, y sé que para muchos de vosotros este tipo de productos son muy importantes, así que por ello he querido hacer este artículo, donde os voy a contar todo lo que sabemos.

Es importante tener en cuenta que AMD no ha confirmado la Radeon RX 9050, así que no sabemos si esta tarjeta gráfica realmente existirá o si esos listados tempranos han sido solo un error por parte de los minoristas. No sería la primera vez que se lista un producto que realmente no existe, aunque es cierto que este tipo de errores se han vuelto menos frecuentes.

Especificaciones de la Radeon RX 9050

Esta tarjeta gráfica podría llegar de dos formas diferentes, y creo que es necesario hacer esta distinción antes de entrar a ver sus especificaciones. Por un lado, cabe la posibilidad de que AMD lance una Radeon RX 9060 y una Radeon RX 9060 XT, y que por tanto la Radeon RX 9050 quede como un modelo inferior a ambas.

También cabe la posibilidad de que AMD solo lance la Radeon RX 9060 y la Radeon RX 9050. Dependiendo de la estrategia que sigua AMD creo que las especificaciones de ambas tarjetas gráficas podrían ser diferentes. En este caso no habría una Radeon RX 9060 XT, y las especificaciones de esta se podrían utilizar directamente en la Radeon RX 9060.

Si AMD solo lanza la Radeon RX 9060 y obvia el modelo XT la Radeon RX 9050 podría estar configurada de esta manera:

Configuración 1

Núcleo gráfico Navi 44 fabricado en el nodo 4NP de TSMC.

32 unidades de computación.

2.048 shaders a una velocidad de hasta 2,8 GHz.

128 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

32 núcleos de tercera generación para acelerar trazado de rayos.

64 núcleos de segunda generación para IA.

Bus de 128 bits.

8 GB de memoria GDDR6 a 20 Gbps (ancho de banda de 320 GB/s).

4 MB de caché L2.

32 MB de caché L3.

TBP de 150 vatios.

Necesitará una fuente de alimentación de 500 vatios y un conector de alimentación de 8 pines.

Por el contrario, si AMD lanza las Radeon RX 9060 y Radeon RX 9060 XT, las especificaciones de la Radeon RX 9050 podrían ser estas:

Configuración 2

Núcleo gráfico Navi 44 fabricado en el nodo 4NP de TSMC.

28 unidades de computación.

1.792 shaders a una velocidad de hasta 2,8 GHz.

112 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

28 núcleos de tercera generación para acelerar trazado de rayos.

56 núcleos de segunda generación para IA.

Bus de 128 bits.

8 GB de memoria GDDR6 a 20 Gbps (ancho de banda de 320 GB/s).

2 MB de caché L2.

32 MB de caché L3.

TBP de 120 vatios.

Necesitará una fuente de alimentación de 450 vatios y un conector de alimentación de 8 pines.

Rendimiento de la Radeon RX 9050 y equivalencias

Si AMD utiliza la primera configuración, la Radeon RX 9050 tendría una potencia bruta de 22,93 TFLOPs en FP32, un valor que la colocaría un poco por encima de la Radeon RX 7600 XT, aunque esta tiene el doble de memoria gráfica (16 GB). En juegos, su rendimiento debería ser ligeramente superior a esta última, siempre que mantengamos el consumo de memoria por debajo de los 8 GB.

Por el lado de NVIDIA, la Radeon RX 9050 tendría como equivalencia más cercana a la GeForce RTX 4060, y dentro de la nueva generación su rival directo más cercano podría ser la GeForce RTX 5050, siempre hablando de potencia bruta en rasterización.

En caso de utiliza la segunda configuración tendría una potencia de 20,07 TFLOPs en FP32 contando con los shaders de doble emisión, lo que significa que quedaría ligeramente por debajo de la Radeon RX 7600, que alcanza los 21,75 TFLOPs, pero por encima de la GeForce RTX 4060. Sin embargo, esta última podría acabar siendo un poco más potente en juegos.

Como ya os he dicho anteriormente los TFLOPs no reflejan el rendimiento real de una tarjeta gráfica en juegos, y aquí tenemos un ejemplo claro, porque la GeForce RTX 4060 solo llega a los 15,11 TFLOPs en FP32, y sin embargo suele rendir un poco mejor que la Radeon RX 7600.

En general, la Radeon RX 9050 va a ser una tarjeta gráfica para jugar en 1080p con calidades altas o máximas, dependiendo de las exigencias de cada título del consumo de memoria gráfica que tenga. En 1440p se defenderá razonablemente bien, siempre que ajustemos los niveles de calidad gráfica en función de cada título en concreto.

Mejor rendimiento en trazado de rayos y soporte de FSR 4

La Radeon RX 9050 va a utilizar la arquitectura RDNA 4, así que tendrá todos los avances que ya hemos visto en las Radeon RX 9070 y Radeon RX 9070 XT. Sus nuevos shaders ofrecerán un mayor rendimiento por vatio consumido, y los núcleos RT de nueva generación tendrán un mayor rendimiento en trazado de rayos.

Sin duda uno de sus puntos más importantes debería ser el soporte de la tecnología FSR 4, gracias a los nuevos núcleos de segunda generación para acelerar IA. Esta tecnología representa un avance espectacular en términos de calidad de imagen frente a FSR 3.1, gracias al uso de algoritmos de IA, y ha demostrado que puede competir e incluso superar a NVIDIA DLSS 3 (modelo CNN).

Esos avances podrían convertirla en una opción mucho más interesante que las Radeon RX 7600 y Radeon RX 7600 XT, siempre que el precio esté bien ajustado. Ahora mismo los precios están bastante elevados en general por la falta de stock de la nueva generación y la alta demanda que vive el mercado, así que es complicado encontrar una Radeon RX 7600 por menos de 264 euros.

Qué fuente de alimentación y qué procesador necesitaremos para mover una Radeon RX 9050

No nos va a hacer falta un procesador muy potente porque será una tarjeta gráfica de gama media económica. A partir de un Ryzen 5 3600 o de un Intel Core i7-8700 (Core i5-10400F) ya tendríamos suficiente para moverla sin ningún tipo de problema. También deberíamos conseguir un buen resultado con procesadores como el Intel Core i3-12100F.

En cuanto a la fuente de alimentación necesaria, esto dependerá de los componentes de nuestro PC, pero en general con una de 450 o 500 vatios, dependiendo de la configuración final de la tarjeta gráfica, tendremos más que suficiente, ya que este tipo de tarjetas gráficas no se suelen acompañar de CPUs muy potentes que tengan un alto consumo.

Si se lanzan modelos con un alto nivel de overclock las exigencias a nivel de rendimiento podrían aumentar, pero incluso en el peor de los casos con una de 500 vatios tendríamos suficiente con casi cualquier CPU, salvo casos extremos de modelos que tengan consumos muy altos que puedan llegar a superar los 200 vatios.

Posible fecha de lanzamiento y precio

El lanzamiento de la Radeon RX 9050 podría estar programado para el segundo trimestre de 2025, si llega junto a la Radeon RX 9060, o para el tercer trimestre de 2025, en caso de que AMD lance primero las Radeon RX 9060 y Radeon RX 9060 XT. Todo dependería de la estrategia que decida seguir la compañía.

Su precio de venta será una de las cosas que más influirá en su posible éxito o fracaso. Por gama a la que se dirige, y teniendo en cuenta su posible rendimiento, lo ideal sería que esta tarjeta gráfica se lance con un precio de entre 199 y 229 dólares. Los modelos personalizados con overclock podrían superar esas cifras, pero no serían interesantes teniendo en cuenta lo que podemos encontrar actualmente en el mercado, sobre todo si buscamos gráficas de segunda mano.

En España esas cifras se convertirían en 219 y 239 euros al aplicar impuestos, unas cantidades razonables y bastante competitivas. Recordad que la diferencia de precios al convertir moneda se debe a que los precios en dólares no incluyen impuestos.

Imagen de portada generada con IA.