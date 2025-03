Radeon RX 9070 XT, análisis y comparativa frente a GeForce RTX 5070 Ti

AMD lanza hoy la Radeon RX 9070 XT, una tarjeta gráfica que al final ha resultado ser un modelo de gama alta, ya que compite directamente con la GeForce RTX 5070 Ti de NVIDIA. Esta comparación ya nos dice algunas cosas importantes, como por ejemplo que lo nuevo de AMD está preparada para mover juegos en 1440p y en 2160p, ¿pero cuál es más potente de las dos?

Siempre que comparamos tarjetas gráficas actuales es necesario diferenciar entre dos perfiles de rendimiento, uno bajo rasterización y otro bajo trazado de rayos. También es importante tener en cuenta el valor que pueden marcar tecnologías complementarias, como la IA aplicada a juegos, porque esta puede mejorar la experiencia y aumentar la tasa de fotogramas por segundo.

Lamentablemente he tenido muy poco margen de tiempo para completar este análisis, así que notaréis que algunos puntos están muy resumidos. Era necesario para poder llegar a tiempo con la publicación del mismo, pero no os preocupéis, porque no falta nada importante. Sin más os invito a que os pongáis cómodos, porque empezamos.

Especificaciones de la Radeon RX 9070 XT

El modelo que he recibido es la ASUS TUF Gaming OC, una versión que viene con overclock de casa, y que cuenta con una buena calidad de construcción, como veremos en el apartado dedicado al análisis externo de la misma.

Núcleo gráfico Navi 48 fabricado en el nodo de 4NP de TSMC.

53.900 millones de transistores. El encapsulado tiene un tamaño de 357 mm cuadrados.

64 unidades de computación.

4.096 shaders a una velocidad de 2.520 MHz-3.060 MHz, modo normal y turbo.

256 unidades de texturizado.

128 unidades de rasterizado.

64 núcleos de tercera generación para acelerar trazado de rayos.

128 núcleos de segunda generación para IA.

Bus de 256 bits.

16 GB de memoria GDDR6 a 20 Gbps (640 GB/s de ancho de banda).

8 MB de caché L2.

64 MB de caché L3 de tercera generación.

TBP de 330 vatios.

Tres conectores de alimentación adicional de 8 pines.

Interfaz PCIe Gen5 x16.

Salidas de imagen: HDMI 2.1b y DisplayPort 2.1a UHBR 13.5.

Medidas: 33 cm de largo x 14 cm de alto x 6,3 cm de ancho. Ocupa tres ranuras de expansión.

Esta tarjeta gráfica tiene una potencia de 50,14 TFLOPs en FP32, y de hasta 1.557 TOPs en INT8 con pocos valores.

Análisis externo y calidad de construcción

La ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC tiene un tamaño bastante grande, y ocupa tres ranuras de expansión, así que necesitaremos espacio en nuestro chasis para poder montarla. Las sensaciones que transmite en un primer contacto son positivas, y la calidad de construcción en general raya a un gran nivel.

Profundizando en este tema, vemos que ASUS ha utilizado componentes de grado militar en esta tarjeta gráfica, entre los que podemos destacar un PCB resistente a la humedad y a la suciedad, un VRM de alta calidad, los condensadores TUF 5K y la almohadilla térmica de cambio de fase, que mejora la conductividad térmica y la refrigeración de la GPU.

En el frontal vemos tres ventiladores axiales que son capaces de mover un 31% más aire que los ventiladores convencionales. Estos utilizan rodamientos dobles de bolas, que aumentan s vida útil hasta las 80.000 horas, y están colocados sobre un radiador de gran tamaño que hace recoge el calor de todos los componentes clave de la tarjeta gráfica, y que maximiza el contacto con estos gracias al diseño «MaxContact» de ASUS.

Los ventiladores pueden girar de forma alterna para reducir las turbulencias y mejorar la presión del aire, y se apagan cuando la temperatura baja de los 55 grados. Solo se reactivan cuando la GPU alcanza los 60 grados, lo que hizo que en mis pruebas registrase algunos picos de temperatura que al final no eran reales, ya que se debían a este sistema de apagado de los ventiladores.

En la parte trasera tenemos una placa metálica que, como viene siendo habitual, juega un importante papel estructural y contribuye a las tareas de refrigeración. Justo en el extremo de la derecha se encuentra una apertura que facilita el flujo de aire por una de las zonas más calientes del radiador, un diseño que se ha convertido en un clásico en las tarjetas gráficas actuales.

La ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC tiene un diseño marcadamente anguloso con el clásico toque industrial de la serie TUF, y combina el color negro con toques en plata, una combinación que siempre queda bien. Está perfectamente ensamblada, y su solidez estructural es perfecta.

En el lateral podemos ver tres conectores de alimentación de 8 pines cada uno, lo que permite suministrar una potencia máxima de 350 vatios, a lo que debemos sumar los 75 vatios que puede obtener el PCB. También vemos la serigrafía Radeon y el logo TUF, que tiene iluminación LED RGB personalizable, y el interruptor de cambio de BIOS, que nos permite alternar entre el modo rendimiento y el modo silencioso.

Desde el otro lateral vemos con más detalle el radiador, y también los conectores de alimentación propios de la tarjeta, que se utilizan para alimentar a los ventiladores y al sistema de iluminación. En esa imagen se aprecia también la terminación de tipo cepillado que ha utilizado ASUS en el frontal, y el distintivo TUF Gaming.

En la vista trasera tenemos los conectores de imagen, que son un HDMI 2.1b y tres DisplayPort 2.1a UHBR 13.5, y podemos ver la placa metálica de sujeción al chasis, que solo cubre dos ranuras. La ranura adicional que ocupa esta tarjeta gráfica se debe al tamaño del sistema de refrigeración, que es considerable, pero muy funciona, como veremos.

Arquitectura RDNA 4, novedades clave

Esta arquitectura utiliza el nodo 4NP de TSMC, y trae cambios profundos en la unidad de computación que afectan a los shaders, a los núcleos RT y también a las unidades de aceleración de IA.

La estructura base de la unidad de computación no ha cambiado. Con RDNA 4 seguimos teniendo 64 shaders, un núcleo para acelerar trazado de rayos, dos unidades para acelerar IA y cuatro unidades de texturizado. Según AMD, con RDNA 4:

Han mejorado la eficiencia en rasterización y en computación.

Han aumentado mucho el rendimiento en trazado de rayos.

Se ha mejorado el rendimiento de los núcleos dedicados a IA, así como su compatibilidad y soporte de operaciones.

El ancho de banda ha aumentado, gracias al uso de memoria GDDR6 a 20 Gbps.

También se han introducido mejoras al trabajar con los códecs H.264 y HEVC, y optimizaciones y mejoras de rendimiento con AV1 y VP9.

La GPU cuenta con 8 MB de caché L2, 2 MB más que la Radeon RX 7900 XT, y utiliza 64 MB de caché infinita de tercera generación que está integrada en la GPU, lo que significa que tenemos un diseño monolítico (en RDNA 3 esa caché estaba externalizada, salvo en las Radeon RX 7600 XT e inferiores).

Núcleos para acelerar trazado de rayos de tercera generación

Como os dije anteriormente, estos nuevos núcleos traen cambios significativos que permiten incrementar sustancialmente el rendimiento frente a la generación anterior. Estos son los más importantes:

Doblan la tasa de cálculo de intersecciones. Mejoran la compresión BVH. Integran aceleración de rayos transversales y de shaders. Cuentan con la tecnología de cuadros delimitadores orientados. Mejor preparados para trazado de trayectorias, tanto en rendimiento como en reducción de ruido, gracias al supersampleado neural.

Núcleos de segunda generación para acelerar IA

Los nuevos núcleos para acelerar IA saltan a la tercera generación, y destacan por ofrecer:

Un importante aumento de potencia bruta frente a la generación anterior con hasta el doble de rendimiento pico.

Soporte nativo de operaciones BF8 y FP8.

Compatibilidad con carencia estructurada.

Soporte de FSR 4, un reescalado que utiliza IA para mejorar la calidad de la imagen.

Otras cosas a tener en cuenta

RDNA 4 soporta el estándar PCIe Gen5.

Integra el Display Engine de segunda generación, con salidas de imagen HDMI 2.1b y DisplayPort 2.1a UHBR 13.5.

Trae un motor de escalado y de nitidez mejorado.

Equipo de pruebas

Placa base GIGABYTE X870E Aorus Master actualizada a la última BIOS disponible.

Procesador Ryzen 7 9800X3D con 8 núcleos y 16 hilos a 4,7 GHz-5,2 GHz, modo normal y turbo.

Kit de memoria RAM G.SKILL Trident Z5 NEO RGB a 6.000 MT/s con latencias CL30 (perfil AMD EXPO).

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair CUE LINK TITAN 360 RX RGB con tres ventiladores de 120 mm.

Tarjeta gráfica ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC.

SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4, capaz de alcanzar velocidades de 7.000 MB/s y 5.300 MB/s en lectura y escritura secuencial.

SSD Samsung 990 Pro PCIe Gen 4 x4 de 1 TB con velocidades de 7.450 MB/s en lectura secuencial y 6.900 MB/s en escritura secuencial.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Pasta térmica Corsair XTM70.

Sistema operativo Windows 11.

El equipo de pruebas utilizado está configurado con componentes de gama alta perfectamente equilibrados, todo para evitar cuellos de botella. La ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC no tendrá ningún problema para desarrollar todo su potencial, y este banco de pruebas nos permite establecer comparaciones directas entre diferentes tarjetas gráficas, ya que no introducimos ninguna discrepancia.

He centrado mis pruebas en resoluciones 1440p y 2160p, porque estos son los niveles recomendados para aprovechar la ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC. Esta tarjeta gráfica irá sobrada en 1080p, y puede sufrir cuellos de botella a esa resolución, así que no es un modelo recomendable si vais a jugar en dicha resolución.

Rendimiento de la ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC en aplicaciones y pruebas sintéticas

He tenido algunos problemas para pasar nuestra habitual ronda de pruebas, y por desgracia he tenido que limitarla considerablemente. Por ejemplo, el benchmark de Blender no me daba la opción de seleccionar la ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC, directamente no la reconocía, y muchas de las otras pruebas tampoco eran compatibles con esta gráfica.

DaVinci Resolve

En esta prueba no podemos utilizar la misma configuración con la Radeon RX 9070 XT que con la GeForce RTX 5070 Ti, pero he querido incluirla para que tengáis una referencia. La gráfica de NVIDIA acelera por hardware el estándar H.265 4:2:2 de 10 bits, y termina el trabajo de renderizado en 10 segundos.

La ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC, bajo el estándar H.265 4:2:0 de 10 bits, que es mucho menos exigente, tarda 18 segundos en completar el trabajo de renderizado, casi el doble con un estándar inferior.

PassMark

En PassMark me he llevado una sorpresa, porque esperaba que la ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC fuese capaz de superar a la GeForce RTX 5070 Ti, pero no ha sido así, y la diferencia entre ambas es mayor de lo que me esperaba.

Con todo, tened en cuenta que esta prueba no refleja de manera totalmente fiable, ni de forma única y exclusiva, el rendimiento en juegos.

3DMark Time Spy

En esta prueba de rendimiento sintético la ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC logra una puntuación muy buena, y se coloca en la liga de la GeForce RTX 5070 Ti.

3DMark Time Spy Extreme

Con la versión Extreme de Time Spy, que eleva la resolución a 4K, tenemos también un resultado muy bueno con esos 14.410 puntos en GPU, que de nuevo confirman que la ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC es rival directo de la GeForce RTX 5070 Ti.

Rendimiento de la ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC en juegos

Es importante aclarar una cosa antes de empezar con las pruebas de rendimiento en juegos. Dichas pruebas se han hecho en igualdad de condiciones en modo nativo, y siempre que ha sido posible se ha activado FSR en la ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC y generación de fotogramas, pero solo cuando ambas tecnologías tienen soporte nativo.

En los juegos compatibles se ha activado DLSS 4 con generación de fotogramas en modo x4. Solo he forzado la activación de esta sin soporte nativo en Dragon Age: The Veilguard porque eran los resultados que tenía del análisis de la GeForce RTX 5070 Ti, y por mantener las pruebas de rendimiento unificadas y no tener que repetir he mantenido la generación de fotogramas en x2 en Indiana Jones y el Gran Círculo.

Os indico en cada gráfica el tipo de DLSS y de FSR que se ha utilizado en cada juego, así que ante cualquier duda solo tenéis que mirar bien, pero quería dejarlo claro desde el principio por si acaso. Sin más, vamos con los resultados.

Red Dead Redemption rinde un poco mejor en la ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC. No es una diferencia grande, pero suficiente para darle una pequeña victoria (entre 1 y 2 FPS en nativo, y vemos que el FSR escala mejor en este juego que el DLSS).

En Star Wars Outlaws tenemos prácticamente un empate entre ambas en rasterización y resolución nativa, pero la GeForce RTX 5070 Ti rinde mejor con trazado de rayos activado, y la multigeneración de fotogramas en modo x4 marca una diferencia muy grande, como podemos ver en las gráficas.

En Indiana Jones y el Gran Círculo la GeForce RTX 5070 Ti se alza con una victoria muy clara, tanto en rasterización como con trazado de rayos activado. La ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC tiene serios problemas con el trazado de rayos en este juego, aunque curiosamente no llega a cerrarse en 4K cuando excede el consumo de memoria gráfica.

Vamos ahora con Black Myth Wukong, que es uno de los grandes referentes del sector, y uno de los títulos más exigentes. La GeForce RTX 5070 Ti vuelve a ganar la partida con una diferencia pequeña en rasterización, y una victoria mucho más grande en trazado de rayos. En 4K con trazado de rayos en nativo la gráfica de NVIDIA logra 16 FPS y la ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC queda en 2 FPS, es decir, rinde 8 veces mejor.

La historia se repite con Dying Light 2, otro gran exponente del trazado de rayos. La gráfica de NVIDIA gana en rasterización con una diferencia no muy grande, y esa diferencia se agranda en trazado de rayos, aunque no es tan marcada como en Black Myth Wukong. En 4K con trazado de rayos la GeForce RTX 5070 Ti rinde un 25,93% más.

La ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC gana por 1 FPS en 1440p en A Plague Tale: Requiem bajo rasterización, empata en 4K y pierde con trazado de rayos activado. De nuevo se nota que la GeForce RTX 5070 Ti se desenvuelve mucho mejor con trazado de rayos activado.

En Alan Wake 2 el resultado es muy curioso, porque ambas empatan en rasterización, un buen resultado para la ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC, pero esta pierde de forma contundente al activar el trazado de rayos. Al activar la multigeneración de fotogramas la diferencia entre ambas se agranda, y el modelo de NVIDIA consigue una mayor fluidez.

Cyberpunk 2077 es una victoria para la ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC en rasterización, y esta escala muy bien con FSR y generación de fotogramas, pero la multigeneración de fotogramas de la GeForce RTX 5070 Ti en modo x4 vuelve a marcar la diferencia.

Al activar el trazado de rayos ocurre lo que esperaba, que la ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC pierde por una diferencia considerable, y con trazado de trayectorias la diferencia es todavía más grande. En 4K con trazado de rayos activado la opción de NVIDIA rinde un 22,73% mejor, y con trazado de trayectorias la diferencia a su favor es de un 50%.

En Dragon Age: The Veilguard la ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC pierde por poco ante la GeForce RTX 5070 Ti, que se impone por un 7,55% en 4K. Con trazado de rayos la diferencia a favor de la gráfica de NVIDIA se acentúa, y DLSS 4 en modo x4 crea diferencias gigantescas, porque en la ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC no estaba activado ningún tipo de generación de fotogramas.

Los resultados que he obtenido en Gears 5 con la ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC son muy raros, y me hacen pensar que puede haber algún tipo de problema a nivel de drivers, porque las diferencias a favor de la GeForce RTX 5070 Ti son demasiado grandes.

La prueba de rendimiento empezaba con un buen uso de GPU, la vinculación entre CPU y GPU bajaba y llegaba a quedar en un 49%, lo que explica los pobres resultados obtenidos con la ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC. Repetí las pruebas tres veces, y al final tiré la toalla al ver siempre el mismo resultado.

Podemos sacar en claro de estas pruebas que la ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC rinde un poco peor que la GeForce RTX 5070 Ti en rasterización, y que las diferencias en trazado de rayos son mucho más grandes. A continuación veremos en qué se traduce todo esto en porcentajes concretos.

ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC frente a GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G y GeForce RTX 5070 FE

A la hora de calcular el rendimiento relativo no he incluido una gráfica dedicada a los valores con reescalado y generación de fotogramas, porque sé que más de uno me va a decir que es injusto y que no debería estar. Solo quiero hacer una aclaración, es una tecnología que existe y que marca una diferencia clara, y el hecho de que una marca la tenga y otra no no es suficiente para determinar, sin más, que no es justo tenerla en cuenta.

Con todo, ya hemos visto en las gráficas de la comparativa de rendimiento la enorme diferencia que puede llegar a marcar la generación de múltiples fotogramas y el buen soporte que tiene en juegos, así que creo que tampoco es necesario explicar mucho más. Podéis recopilar los números obtenidos y hacer comparaciones más profundas por vuestra cuenta si os parece interesante.

La ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC es un 8,76% más lenta que la GeForce RTX 5070 Ti en 1440p bajo rasterización, un 6,88% más lenta en 4K bajo rasterización, y un 39,01% más lenta en 1440p con trazado de rayos activado. Si activamos trazado de rayos en 4K la GeForce RTX 5070 Ti gana por un 41,22%.

Si comparamos a la ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC con la GeForce RTX 5070 FE vemos que la primera gana de forma clara. Es un 13,36% más potente en 1440p y un 19,87% más rápida en 4K bajo rasterización, aunque curiosamente pierde por un 1,06% en 1440p con trazado de rayos activado. En 4K con trazado de rayos activado la ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC gana por un 10,80%, gracias sobre todo a sus 16 GB de memoria gráfica.

En rasterización la ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC consigue unos resultados bastante buenos, pero en trazado de rayos deja claro que no está a la altura de la generación actual de NVIDIA, salvo que la comparemos con una gama inferior, y que encima esta cuente con menos memoria gráfica.

Temperatura, consumo y escalado de frecuencias

Los valores de consumo medios de la ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC están dentro de lo razonable. En mis pruebas casi siempre se mantuvieron de media en la franja de los 330 vatios, aunque registré varios picos por encima de esa cifra, y el más alto llegó a los 348 vatios, así que no hay nada de lo que debamos preocuparnos.

Las temperaturas de la ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC son excelentes, tanto que la verdad es que al principio me sorprendieron. Teniendo en cuenta la potencia que ofrece esta tarjeta gráfica estas son, sin duda, las mejores temperaturas que he registrado en un modelo de su clase y gama hasta el momento, con solo 51 grados C de pico.

Las frecuencias de trabajo de la ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC oscilan considerablemente, y esto produce pequeños saltos en las tasas de FPS, pero nada alarmante. Cuando tenemos activado trazado de rayos la velocidad de la GPU tiende a disminuir bastante, mientras que en rasterización es cuando más elevadas suelen ser las frecuencias.

La ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC consigue superar los 3 GHz de frecuencia en la GPU, pero lo más espectacular son sus temperaturas de trabajo, que se como dije son las más frescas que he visto en una tarjeta gráfica de su clase.

Conclusiones y valoración

Al final no se han cumplido los pronósticos. La ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC no es más potente que la GeForce RTX 5070 Ti, pero queda bastante cerca de esta, y ofrece unos valores de rendimiento muy interesantes en rasterización, ya que queda muy cerca de la Radeon RX 7900 XTX, el modelo tope de gama de la generación anterior.

El modelo concreto que he tenido la oportunidad de probar tiene un diseño muy cuidado y una calidad de construcción excelente. Su sistema de refrigeración hace un trabajo fantástico, como hemos tenido la oportunidad de ver, ya que mantiene unos valores de temperatura tan buenos que no me habría atrevido a pensar que fueran posibles en una gráfica de esta gama. Son lo más impresionante de este modelo, las temperaturas de trabajo.

A nivel de eficiencia la ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC no logra un buen resultado, porque tiene un consumo medio más alto que la GeForce RTX 5070 Ti y rinde un poco menos que esta en rasterización (el modelo que hemos utilizado para comparar también tenía un poco de overclock de casa para que la comparativa fuese justa).

El rendimiento de la ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC en trazado de rayos confirma dos cosas. La primera es que AMD ha logrado mejoras frente a la generación anterior, y la segunda es que todavía sigue por detrás de NVIDIA en este sentido. En IA aplicada a gaming también tiene cuentas pendientes y mucho camino que recorrer, pero se agradece que por fin hayan lanzado un reescalado potenciado por IA, FSR 4. No he tenido tiempo de probarlo a fondo, pero espero hacerlo próximamente.

La ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC es una tarjeta gráfica bien diseñada y bien construida, con un sistema de refrigeración de primera y capaz de ofrecer un buen rendimiento en rasterización, pero pierde fuerza en trazado de rayos y su ecosistema de AI aplicada a gaming no está a la altura del que ofrece su rival directo. Si la encontramos a un precio razonable puede ser una buena opción, siempre que nuestro objetivo sea jugar sobre todo en rasterización.