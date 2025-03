Amazon Echo y los compromisos en privacidad al usar Alexa+

«Todo lo que le digas a tu Amazon Echo se enviará a Amazon a partir del 28 de marzo», titulan en Ars Technica al explicar los cambios en privacidad que va a provocar la llegada de Alexa+. Tenlo claro: tendrás que hacer importantes concesiones en materia de privacidad si quieres maximizar el uso del asistente de voz con IA en dispositivos nuevos y también evitar bloquear su funcionalidad en los ya adquiridos.

En un correo electrónico enviado este fin de semana a los clientes, Amazon informó que los usuarios de Amazon Echo ya no podrán configurar sus dispositivos para procesar las solicitudes de Alexa localmente y, por lo tanto, evitar el envío de grabaciones de voz a la nube de Amazon. La compañía está enviando estos avisos a los usuarios que tienen activada la opción «No enviar grabaciones de voz» en su Echo.

A partir del 28 de marzo, las grabaciones de todos los comandos dirigidos a Alexa en los Amazon Echo se enviarán automáticamente a Amazon y se procesarán en la nube, como explican desde la compañía: «A medida que continuamos ampliando las capacidades de Alexa con funciones de inteligencia artificial generativa que dependen del poder de procesamiento de la nube segura de Amazon, hemos decidido dejar de brindar soporte a esta función».

Amazon Echo y la privacidad

Conviene explicar que el procesamiento local fue una función que precisamente se implementó para mejorar la privacidad de uso con los asistentes de Amazon. Y es que la idea de que una de las mayores tecnológicas pueda escuchar las peticiones personales que se hacen en un hogar, «es sencillamente desconcertante», dicen desde ars technica.

La eliminación ahora del procesamiento local no es positiva y más teniendo en cuenta el historial preocupante de los Amazon Echo en materia de privacidad y quizá por ello (a pesar de su excelente relación entre especificaciones y precio) una buena parte de usuarios ha descartado su uso.

En 2023, Amazon aceptó pagar 25 millones de dólares en sanciones civiles tras revelarse que almacenaba perpetuamente grabaciones de las interacciones de niños con Alexa. Al menos desde 2019, empleados de Amazon escucharon hasta 1000 muestras de audio (en teoría privados) durante sus turnos de trabajo para entrenar sus sistemas de reconocimiento de voz y comprensión del lenguaje natural. Y desde la Comisión Federal de Comercio, acusaron a Amazon de permitir que miles de empleados y contratistas vieran grabaciones de video de los espacios privados de los clientes tomadas de las cámaras Ring.

Aunque Amazon explica en el correo electrónico que «las solicitudes de voz de Alexa siempre se cifran al enviarse a la nube segura de Amazon, diseñada con múltiples capas de protección para proteger la información de los clientes», y que los usuarios pueden gestionar los controles en el panel de Privacidad de Alexa (disponible en línea o en la app), el historial de la compañía en privacidad no invita a usar unos asistentes que muchos ven como un caballo de troya que metes en tu hogar.

Con el lanzamiento de Alexa+, la nueva versión de su asistente digital que llega ampliamente mejorado al incorporar funciones de IA generativa, los usuarios de Echo tendrán que tomar decisiones difíciles: otorgarle a Amazon acceso a las grabaciones de todo lo que le dicen a Alexa o dejar de usar las capacidades avanzadas de la IA. Tú eliges. En Reddit, los usuarios lo tienen claro: no han gustado nada estos cambios que no solo no refuerza la privacidad sino que la penaliza.