GTA VI, nuevas tecnologías y cómo afectarán al rendimiento

El lanzamiento de GTA V Next Gen en PC nos ha dado muchas pistas de las nuevas tecnologías que podemos esperar en GTA VI, y en este artículo vamos a repasar cuáles son las más importantes y cómo pueden afectar al rendimiento de dicho título en las consolas de la generación actual, que serán las primeras en recibir este juego.

GTA V Next Gen se divide en dos versiones. La versión para consolas incorpora importantes mejoras técnicas, pero el trazado de rayos que trae es mucho más básico que el que podemos encontrar en la versión para PC, ya que este se limita a sombras y reflejos. En la versión para PC tenemos RTGI, siglas de iluminación global por trazado de rayos, y esta tecnología es la que marca una gran diferencia.

La iluminación global por trazado de rayos en GTA V Next Gen hace que todas las fuentes de luz interactúen de una manera mucho más realista con cada escena, bañando la geometría tanto de forma directa como indirecta. Como vamos a ver a continuación, esto marca una diferencia muy importante.

Fijaos en la imagen que encontraréis justo debajo de estas líneas. En ella podemos ver que las luces del coche tienen un impacto mucho más realista en la escena al activar el trazado de rayos, ya que iluminación de forma directa el frontal y los laterales, y la luz indirecta cubre también la parte superior, que quedaba totalmente oscurecida al desactivar trazado de rayos.

En este juego la iluminación global por trazado de rayos se aplica por píxel, lo que permite mantener un bajo nivel de ruido y un alto nivel de detalle. Esto también contribuye a mejorar el realismo y la calidad de la sombras, y tiene un impacto claro incluso en los detalles más pequeños, como por ejemplo las sombras que se proyectan sobre los NPCs debido a los objetos que llevan encima, como las gafas de la mujer de la imagen adjunta.

Cómo se habría implementado en GTA VI

En el primer tráiler de GTA VI hay una escena que nos permite apreciarlo a la perfección, y de una manera muy sencilla, esa en la que Lucia aparece en la cárcel mirando hacia un lado mientras la luz del sol le da en la cara a través de la ventana. Tenemos una fuente de luz importante, y esta interactúa de forma directa e indirecta con la geometría.

Mirad en la imagen, se puede ver con detalle el efecto que genera la iluminación directa sobre las zonas de su cuerpo que quedan más expuestas a la luz solar, que resulta más clara e intensa, y las zonas donde esta llega de forma indirecta y genera rebotes, produciendo un color más anaranjado que, en función de la ubicación de cada objeto, se viendo cada vez más apagada.

Otra cosa importante que podemos ver en el tráiler de GTA VI son las mejoras en las superficies que emiten luz. Esto ha mejorado muchísimo en GTA V Next Gen gracias al trazado de rayos, y hay también otra escena del primer tráiler donde podemos ver una implementación muy parecida de lo que se conoce técnicamente como «superficies emisivas» por trazado de rayos.

La parte inferior de la escena genera una iluminación de color rosa que afecta de forma directa e indirecta a todo lo que tiene cerca, y además podemos ver que incluso se generan sombras a partir de esta, lo que se traduce en un nivel de realismo realmente espectacular. La intensidad y el brillo de esa luz procedente de superficies emisivas también cambia en función de la posición de cada objeto en la escena.

También pudimos ver en el tráiler reflejos por trazado de rayos, lo que nos hace pensar que Rockstar ha hecho una apuesta muy ambiciosa en este sentido, y que GTA VI podría venir con una implementación completa de esta tecnología incluso en su versión para las consolas de la generación actual, y que habría sido capaz de sortear el importante impacto que esto podría tener en el rendimiento.

Anteriormente habíamos visto otros rumores sobre las nuevas tecnologías que podría implementar GTA VI, y entre las más interesantes se hablaba también de un sistema de noche-día mejorado, efectos climáticos renovados y también de NPCs mucho más avanzados y realistas. Esto último podría tener un gran impacto en la CPU, que precisamente es uno de los componentes más flojos de la generación actual de consolas.

Cómo podría afectar esto al rendimiento

El trazado de rayos puede mejorar mucho la calidad gráfica, y la iluminación global es la que mayor impacto tiene en este sentido, pero también es la más exigente y la que más puede afectar al rendimiento. Rockstar tendrá que llevar a cabo un importante trabajo de optimización en GTA VI para que esta tecnología pueda funcionar en PS5 y Xbox Series S-Series X.

La versión Next Gen de GTA V nos da algunas pistas de lo que podría hacer Rockstar para que el rendimiento no sea un problema. En esa versión se han realizado diferentes ajustes y optimizaciones para que no resulte muy pesada en la GPU, entre los que podemos destacar el uso de texturas «alpha cutout» que no permiten ningún tipo de transparencia.

Esto puede provocar algunos problemas ocasionales con las sombras indirectas, pero en general es un sacrificio que merece la pena para mejorar el rendimiento al utilizar iluminación global por trazado de rayos sin que el rendimiento se hunda a niveles que serían inaceptables (menos de 30 FPS).

El trabajo de optimización que ha hecho Rockstar con GTA V Next Gen es tan bueno que incluso una modesta GeForce RTX 4060 puede moverlo en 1440p a 60 FPS estables con calidad máxima y trazado de rayos al máximo, utilizado DLSS 3 en modo calidad.

Sin embargo, hay un detalle muy importante, y es que el rendimiento final depende mucho de la CPU utilizada. Con un Ryzen 7 9800X3D el rendimiento con la GeForce RTX 4060 es perfecto con dicha configuración, pero si utilizamos un Ryzen 5 3600, que es una CPU que está más en la línea del procesador que utilizan las consolas actuales, la cosa cambia.

Ya no tenemos 60 FPS estables, y los valores pasan a rondar una media más cercana a los 50 FPS. Está claro que la iluminación global por trazado de rayos tiene un impacto considerable también en la CPU, y esto nos dar pistas sobre qué podemos esperar de GTA VI funcionando en las consolas actuales con esta tecnología.

Con todo esto en mente, está claro que GTA VI va a funcionar a 30 FPS en consolas, y estoy convencido de que el reescalado va a ser algo básico, incluso a pesar de que esta versión vendrá con optimizaciones y ajustes que permitirán implementar mejoras gráficas importantes manteniendo un rendimiento aceptable.

Será interesante ver cómo se comporta la versión para PC, y si esta acaba contando con mejoras gráficas relevantes frente a la versión para consolas, como por ejemplo un trazado de rayos de mayor calidad y soporte de generación de fotogramas. Dicha versión todavía no ha sido confirmada, pero debería llegar entre seis meses y un año después del lanzamiento de la versión para consolas, lo que nos llevaría a 2026.



Qué requisitos tendrá GTA VI en PC

Es un tema que ya hemos tocado anteriormente, pero tened en cuenta que todavía no se han confirmado, así que todo lo que hemos visto hasta el momento es solo una estimación. Los requisitos de GTA VI en PC van a ser muy altos, de eso no hay duda, y dependerán de la resolución, de la calidad gráfica y de la fluidez que queramos conseguir.

Requisitos estimados para 1080p y calidad baja con 30 FPS

Windows 10 o Windows 11 como sistema operativo.

Intel Core i7-6700 o Ryzen 5 2500X, cuatro núcleos y ocho hilos.

12 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1060 con 6 GB de memoria gráfica o Radeon RX 580 con 8 GB de memoria gráfica.

La Radeon RX 580 de 8 GB podría dar problemas a nivel de drivers. Si esto ocurre, su equivalencia más cercana será una Radeon RX 5500 XT de 8 GB.

Unidad de almacenamiento SSD con 100 GB de espacio libre.

API DirectX 12 o Vulkan.

Requisitos estimados para 1080p y calidad alta con 60 FPS