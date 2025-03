Una de las últimas actualizaciones para Windows 11 que Microsoft ha lanzado en el canal Insider incluye una mejora importante en la sección «Sistema > Información», a la que podemos acceder haciendo clic derecho sobre el icono de «Este Equipo» y entrando en «Propiedades».

Esa sección nos muestra los detalles básicos sobre las especificaciones de nuestro PC, incluyendo el modelo de CPU, su frecuencia de trabajo en modo base, el número de núcleos que tiene, la cantidad de memoria RAM que tenemos disponible, y también el tipo de sistema operativo y el nombre del dispositivo.

En resumen, lo que tenemos es un listado muy simplificado con las características de nuestro PC, pero Microsoft quiere cambiar esto, y está preparando una ampliación de la información que podremos ver en esa sección. Dicha ampliación estará integrada a modo de listado con preguntas y respuestas que nos ayudarán a entender mejor la importancia del hardware de nuestro PC.

Podemos verlo claramente en la imagen adjunta. La sección de preguntas y respuestas aparece justo debajo del resumen de características de nuestro PC. En este caso en concreto, la segunda pregunta dice «¿Es mi tarjeta gráfica suficiente para una experiencia de juego y vídeo de gama alta? ¿Cómo puede una tarjeta gráfica dedicada mejorar mi experiencia y productividad?»

La respuesta que da Windows 11 es que un modelo con menos de 4 GB puede tener problemas con juegos y aplicaciones de vídeo exigentes, y que una tarjeta gráfica dedicada mejorará el rendimiento en juegos y aplicaciones gráficas intensivas. Esta información no es nada del otro mundo, pero puede ser útil para usuarios con menos conocimientos.

También podemos ver una pregunta relacionada con la memoria RAM, en la que se explica que tener entre 4 GB y 8 GB de memoria RAM puede afectar al rendimiento del PC. Es suficiente para tareas básicas, pero puede dar problemas con aplicaciones más avanzadas y exigentes, según la información que ha integrado Microsoft en Windows 11.

Es importante tener en cuenta que las preguntas de esta sección dependerán del hardware que tengamos en nuestro PC. Si tenemos menos de 4 GB de RAM también aparecerá una pregunta y una respuesta dedicada a este tema, y es curioso, porque esa es la cantidad mínima que requiere Windows 11 para funcionar correctamente.

La verdad es que en parte esta sección me recuerda bastante a la de «Evaluación del Rendimiento» que incorporaban en su momento Windows Vista y Windows 7, aunque ya no utiliza números para puntuar las capacidades de nuestro PC, sino que simplemente nos da información básica sobre el hardware instalado.

