GTA VI no funcionaría en PC sin este componente

Sabemos que GTA VI va a ser un juego muy exigente. Hace solo unos días vimos las tecnologías avanzadas que podría implementar este juego y cómo estas podrían afectar al rendimiento. Lo más interesante de todo es que es muy probable que este título utilice trazado de rayos, y esta tecnología podría estar implementada de forma nativa.

Si esto se confirma, cosa que como digo es bastante probable, GTA VI necesitará como requisito mínimo para poder funcionar de forma aceptable una tarjeta gráfica con hardware dedicado para acelerar trazado de rayos. Sé que alguno estará pensando que esto es una locura, pero en realidad es algo que tiene mucho sentido.

En el tráiler oficial que presentó Rockstar hemos podido ver en diferentes escenas la presencia de iluminación, sombras y reflejos por trazado de rayos. No haces un tráiler con esa tecnología si no tienes previsto implementarla en la versión final del juego.

Por otro lado, ya hemos visto juegos que han utilizado el trazado de rayos de forma nativa y que no dan la opción de deshabilitar esta tecnología. Metro Exodus Enhanced Edition fue el primero, y en los últimos meses han llegado otros juegos como Indiana Jones y el Gran Círculo y Star Wars Outlaws. Los dos primeros no funcionan si no tenemos hardware dedicado para acelerar trazado de rayos.

Hay que recordar también que las consolas de la generación actual tienen hardware dedicado para acelerar trazado de rayos, y que Rockstar ha hecho un excelente trabajo de optimización con esta tecnología en GTA V, así que no sería tan extraño encontrarnos con una adopción nativa de dicha tecnología en esta nueva entrega.

¿Qué necesitaría entonces para jugar a GTA VI en PC?

Si se cumple esta previsión y el trazado de rayos se convierte en obligatorio, el requisito mínimo para jugar a GTA VI en PC podría ser una GeForce RTX 2060 SUPER , Radeon RX 6600 o una Intel Arc A580. Las tres tienen hardware dedicado para acelerar trazado de rayos, ofrecen un rendimiento similar y tienen 8 GB de memoria gráfica.

También cabe la posibilidad de que no sea obligatorio contar con una tarjeta gráfica con hardware dedicado para acelerar trazado de rayos, pero si esta tecnología se implementa de forma nativa y no se puede desactivar por completo el rendimiento se verá seriamente afectado si no tenemos una GPU con dicho hardware dedicado.

Otro componente que será fundamental para poder jugar a GTA VI en PC es el SSD. No bastará con una unidad cualquiera, lo ideal será contar con un modelo capaz de alcanzar como mínimo una velocidad de 2.400 MB/s, que es precisamente el valor que tiene el SSD de Xbox Series S y Xbox Series X.