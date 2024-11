iPhone 17, posibles especificaciones, diseño, precio y fecha de lanzamiento

Apple ya se está trabajando en el iPhone 17, la próxima actualización de su conocido smartphone, cuyo lanzamiento está previsto para 2025. Todavía falta un tiempo para que este nuevo terminal llegue al mercado, pero gracias a las numerosas filtraciones y rumores que han ido apareciendo ya tenemos bastante información sobre el mismo, y he decidido recopilarla en este artículo.

La verdad es que está ocurriendo lo mismo que en su momento con el iPhone 16. Las filtraciones se están produciendo desde una etapa muy temprana, y esto es interesante, porque en el caso del modelo actual casi todos los rumores y filtraciones tempranas se acabaron cumpliendo. Esto quiere decir que es muy probable que con el iPhone 17 ocurra lo mismo, y que muchos de estos rumores acaben siendo ciertos.

Como siempre, solo he seleccionado las informaciones y rumores sobre el iPhone 17 que tienen un alto nivel de fiabilidad, y que por tanto tienen muchas posibilidades de cumplirse. Tened en cuenta que esto no quiere decir que podamos considerarlas como informaciones confirmadas, simplemente son rumores con un buen índice de credibilidad de un smartphone que todavía no ha sido anunciado oficialmente.

Modelos y diseño el iPhone 17: continuismo, titanio y una sorpresa

Esperamos que Apple presente un total de cuatro modelos del iPhone 17. De ellos, tres seguirán el mismo planteamiento que vimos en la generación actual, y el cuarto será un modelo totalmente nuevo que podría introducir cambios muy importantes a nivel de diseño. Estoy hablado de lo que conocemos de momento como el iPhone 17 Air.

El iPhone 17 Air se ha perfilado como el posible sustituto del iPhone 17 Plus, pero en informaciones más recientes he visto que Apple podría simplemente prescindir de dicho terminal por sus bajas ventas, y que el iPhone 17 Air no sería un sustituto real, sino un intento de abrir un nuevo mercado con un smartphone premium que se lo jugará todo al diseño.

Ese nuevo smartphone tendrá unas especificaciones de hardware inferiores a las de los iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, pero su pantalla será mucho más grande que la del modelo estándar, con el que podría compartir el resto de especificaciones. Su chasis estará fabricado en aluminio, y tendrá un acabado ultra delgado. Este será el único con cambios importantes a nivel de diseño.

Los modelos Pro y Pro Max repetirán terminación en cristal en la parte trasera, contarán de nuevo con un chasis plano y tendrán un acabado todo pantalla con unos bordes más pequeños. La Dynamic Island volverá a estar presente, pero será más pequeña gracias al uso de nuevo hardware en la interfaz Face ID, que es la responsable del reconocimiento facial 3D que ofrece Apple en sus terminales.

Tanto la disposición de las cámaras como el resto de los elementos básicos a nivel de diseño no van a experimentar cambios importantes en esta nueva generación de smartphones, y se espera que se mantengan también los mismos tamaños de pantalla, lo que significa que el iPhone 17 tendrá un panel de 6,1 pulgadas, y los modelos Pro y Pro Max serán de 6,3 y 6,9 pulgadas, mientras que el modelo Air quedaría en 6,6 pulgadas.

En resumen, continuismo total salvo por el modelo Air, cuyo diseño todavía es un auténtico misterio, salvando los detalles que os he comentado. Apple todavía no ha confirmado este terminal, así que toda la información que gira a su alrededor nos sigue planteando muchas dudas, y por tanto debemos tomarla con cautela.

Claves a nivel de hardware y posibles especificaciones

Apple ha mantenido una estrategia bastante conservadora a la hora de renovar el hardware de su producto estrella, adoptando cambios pequeños que pocas veces servían para justificar el salto directo de una generación a otra, y parece que la línea de 2025 no va a ser una excepción a esta regla.

El cambio de SoC volverá a ser una de las mejoras más importantes dentro de la próxima generación de smartphones de Apple. Se espera que la compañía de la manzana utilice el nuevo SoC Apple A19 en los iPhone 17 estándar y Air, y que los modelos Pro y Pro Max cuenten con el SoC A19 Pro.

Esa diferenciación de SoCs no es casualidad. El Apple A19 Pro será un chip más potente que el A19, aunque ambos estarán fabricados en el nodo de 3 nm de TSMC. Todavía no tengo información completa sobre su configuración CPU y GPU, pero estoy bastante seguro de que implementará un procesador de seis núcleos (dos de alto rendimiento y cuatro de alta eficiencia) y una GPU Apple personalizada con entre 5 y 6 núcleos gráficos.

Este SoC también tendrá una NPU más potente. Este componente es muy importante para trabajar con cargas centradas en la inteligencia artificial, y para poder mover con fluidez las funciones incluidas en Apple Intelligence. La NPU del SoC A18 Pro tiene una potencia de 35 TOPs, así que es lógico pensar que la NPU del SoC A19 Pro tendrá una potencia superior a los 50 TOPs.

La RAM es otro de los temas más importantes cuando hablamos de las especificaciones de un smartphone. Los iPhone 16 tienen todos 8 GB de RAM, la misma cantidad que tenían los iPhone 15 Pro y Pro Max, así que creo que es probable que Apple mantenga los 8 GB de RAM en los iPhone 17 estándar y Air, y que aumente esa cantidad a 12 GB en los modelos Pro y Pro Max. También cabe la posibilidad de que ese aumento de memoria RAM se limite al modelo Pro Max.

Los nuevos iPhone de 2025 contarán con soporte de Wi-Fi 7, como es lógico, y se rumorea que el modelo Air podría ser el primero en utilizar un módem 5G de Apple. La compañía de la manzana lleva tiempo trabajando en una solución de este tipo para sus iPhone, pero nunca ha llegado a implementarla, así que es una de sus grandes cuentas pendientes.

No esperamos cambios en la cantidad de almacenamiento disponible, que debería partir de 128 GB en las configuraciones base de estos nuevos smartphones. En los modelos estándar y Air debería llegar a un máximo de 512 GB, y en los Pro y Pro Max a 1 TB. Tampoco habrán cambios importantes en la capacidad de las baterías, aunque estas serán más fáciles de cambiar.

Con respecto a las cámaras, se espera que todos los iPhone 17 tengan una cámara frontal con 24 MP, que será una mejora importante frente a la cámara de 12 MP de la generación actual. En la parte trasera veremos una lente de 48 MP como principal y una gran angular de 48 MP en el modelo estándar, y los modelos Pro y Pro Max contarán también con otra cámara de 48 MP trabajando como teleobjetivo. Se comenta que el modelo Air solo tendrá una cámara de 48 MP.

Voy a poner un poco de orden en todo lo que os acabo de contar, y para ello os he preparado una serie de resúmenes completos con las posibles especificaciones de los iPhone 17 en los cuatro modelos que podrían llegar al mercado.

iPhone 17

Chasis fabricado en aluminio.

Pantalla LTPO de 6,1 pulgadas con tecnología ProMotion y tasa de refresco de 120 Hz variable en valores de 1 Hz.

SoC Apple A19.

8 GB de memoria RAM.

128 GB de capacidad de almacenamiento en la versión base, hasta 512 GB.

Cámara frontal de 24 MP.

Cámara trasera de 48 MP y gran angular de 48 MP.

iOS 19 como sistema operativo preinstalado.

iPhone 17 Air

Chasis fabricado en aluminio o en titanio.

Pantalla LTPO de 6,6 pulgadas con tecnología ProMotion y tasa de refresco de 120 Hz variable en valores de 1 Hz.

SoC Apple A19.

8 GB de memoria RAM.

128 GB de capacidad de almacenamiento en la versión base, hasta 512 GB.

Cámara frontal de 24 MP.

Cámara trasera de 48 MP. Se espera que tenga como mínimo otra cámara adicional, pero no tengo información concreta todavía.

iOS 19 como sistema operativo preinstalado.

iPhone 17 Pro

Chasis fabricado en titanio.

Pantalla LTPO de 6,3 pulgadas con tecnología ProMotion y tasa de refresco de 120 Hz variable en valores de 1 Hz.

SoC Apple A19 Pro.

8 GB o 12 GB de memoria RAM.

128 GB de capacidad de almacenamiento en la versión base, hasta 1 TB.

Cámara frontal de 24 MP.

Cámara trasera de 48 MP, gran angular de 48 MP y teleobjetivo de 48 MP.

iOS 19 como sistema operativo preinstalado.

iPhone 17 Pro Max

Chasis fabricado en titanio.

Pantalla LTPO de 6,7 pulgadas con tecnología ProMotion y tasa de refresco de 120 Hz variable en valores de 1 Hz.

SoC Apple A19 Pro.

8 GB o 12 GB de memoria RAM.

128 GB de capacidad de almacenamiento en la versión base, hasta 1 TB.

Cámara frontal de 24 MP.

Cámara trasera de 48 MP, gran angular de 48 MP y teleobjetivo de 48 MP.

iOS 19 como sistema operativo preinstalado.

Fecha de lanzamiento y precio, ¿serán más caros?

Apple va a presentar los iPhone 17 en septiembre de 2025, probablemente en la primera mitad de dicho mes. Su lanzamiento tendrá lugar entre una y dos semanas después de dicha presentación, así que, por ejemplo, si Apple hace el anuncio en la primera semana de septiembre su lanzamiento tendría lugar entre la segunda y la tercera semana de ese mismo mes.

En cuanto al precio hay tres posibilidades. La primera sería la mejor para los consumidores, pero también es la menos probable, que Apple lance sus nuevos smartphones a un precio más bajo que los modelos actuales. Como dije, no creo que ocurra, así que vamos directamente con la segunda opción, que el precio de estos sea el mismo que el de la generación actual.

La tercera posibilidad es, a mi juicio, la más factible, e implica que Apple podría lanzar sus nuevos terminales a un precio más alto que la generación actual. En este caso, lo más lógico sería una subida de entre 50 y 100 euros, dependiendo del modelo en concreto y del incremento en los costes de producción que tenga que asumir Apple.

Así es como podrían quedar los precios finales de esta nueva generación de terminales:

iPhone 17 : 959 euros si Apple no sube el precio de la generación actual, 1.009 euros si aplica una subida de 50 euros.

: 959 euros si Apple no sube el precio de la generación actual, 1.009 euros si aplica una subida de 50 euros. iPhone 17 Plus: en teoría no habrá modelo Plus en esta generación.

en teoría no habrá modelo Plus en esta generación. iPhone 17 Pro: 1.219 euros si no hay subida de precio, 1.269 euros si este se incrementa en 50 euros.

1.219 euros si no hay subida de precio, 1.269 euros si este se incrementa en 50 euros. iPhone 17 Pro Max: 1.469 euros (256 GB de capacidad base) si no hay subida de precio, 1.519 euros si se incrementa en 50 euros.

He separado el iPhone 17 Air porque este será un modelo totalmente nuevo, y por tanto no tendría referente en la generación actual. Su precio podría ser, según los rumores, de unos 1.199 dólares, cifra que al cambio en euros y tras aplicar impuestos podría convertirse en 1.331 euros, que podrían redondearse a 1.339 euros.