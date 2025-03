Requisitos de The Last of Us Part II Remastered para PC

El año pasado compartimos con vosotros una estimación de los posibles requisitos de The Last of Us Part II Remastered, y comparando con los requisitos oficiales que se acaban de confirmar está claro que nos quedamos muy cerca de acercar en todo.

La versión para PC de The Last of Us Part II Remastered es exigente, pero al mismo tiempo es asequible, y es lógico, porque al final se trata de un juego cuya base fue desarrollada inicialmente para PS4, una consola que forma parte de la vieja generación.

Requisitos de The Last of Us Part II Remastered

Mínimos para jugar en 720p a 30 FPS con calidad baja

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i3-8100 o Ryzen 3 1300X. Cuatro núcleos y cuatro hilos.

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1650 o Radeon RX 5500 XT.

4 GB de memoria gráfica.

150 GB de espacio libre en unidad SSD.

Hay dos errores de equivalencia, el Core i3-8100 equivale a un Ryzen 3 2300X, y la Radeon RX 5500 XT tiene como equivalencia más cercana a la GeForce GTX 1060 de 6 GB.

Recomendados para jugar en 1080p a 60 FPS con calidad media

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i5-8600 o Ryzen 5 3600. Seis núcleos.

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 3060 o Radeon RX 5700.

150 GB de espacio libre en unidad SSD.

Tenemos otros dos errores de equivalencia. El Intel Core i5-8600 equivale a un Ryzen 5 3500, y la GeForce RTX 3060 tiene como equivalencia más cercana a la Radeon RX 5700 XT.

Recomendados para jugar en 1440p a 60 FPS con calidad alta

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i7-9700K o Ryzen 7 3700. Ocho núcleos.

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 3070 o Radeon RX 6800.

150 GB de espacio libre en unidad SSD.

En este caso solo hay un error de equivalencia, y es que la Radeon RX 6800 rinde un poco más que la GeForce RTX 3070 Ti.

Recomendados para jugar en 2160p a 60 FPS con calidad muy alta

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i7-11700K o Ryzen 7 5700X. Ocho núcleos y dieciséis hilos.

32 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4080 o Radeon RX 7900 XT.

150 GB de espacio libre en unidad SSD.

Hay un error de equivalencia en la tarjeta gráfica, porque la GeForce RTX 4080 tiene un rendimiento casi idéntico al de la Radeon RX 7900 XTX.

The Last of Us Part II Remastered estará disponible en PC a partir del 3 de abril. Tendrá soporte de monitores con formato hasta 48:9, y será compatible con estas tecnologías.