Si quieres seguir usando una cuenta local en Windows 11, algo muy recomendable por varios motivos, debes saber que se ha descubierto un nuevo método que funciona con un simple comando.

Microsoft sigue empeñado en complicar la vida a los usuarios. Windows 11 es un espanto desde el minuto uno y la semana pasada conocimos otro motivo para no usarlo: la obligatoriedad de contar con acceso a Internet para instalarlo. La medida no se queda ahí y el verdadero objetivo es que uses cuentas Microsoft ID.

La historia no es nueva y viene de lejos. Hace años que Microsoft comenzó una batalla contra el uso de cuentas locales en Windows, incluyendo los burdos ‘patrones oscuros’ que no respetan la decisión de sus clientes. Simplemente, la compañía quería y quiere que uses sus propias cuentas por motivos comerciales: para que termines contratando sus propios servicios y aplicaciones y no los de la competencia.

Si ya usas los servicios de Microsoft (OneDrive, Office y otros) puede venirte bien para una mejor conexión con las aplicaciones y servicios en nube de Microsoft, mejor sincronización con otros equipos o acceso a funciones adicionales. Pero para todo lo demás (incluyendo privacidad o seguridad) es mucho mejor usar cuentas locales. En todo caso, lo que se reclama es que Microsoft informe de las opciones de manera transparente, mantenga ambas y que sea el propio cliente el que elija la que prefiera.

Cuenta local en Windows 11 con un solo comando

Microsoft quiere elegir por nosotros y a los patrones oscuros mencionados ha bloqueado el popular script «bypassnro.cmd» que hasta ahora permitía seleccionar el uso de cuentas locales y sin Internet en la instalación de Windows. Aunque el script puede seguir funcionando mediante la edición del registro, se ha descubierto otro método más sencillo.

Se aplica de la misma manera que el anterior, accediendo durante la instalación al símbolo del sistema (Teclas rápidas May + F10), pero escribiendo «start ms-cxh:localonly». Dicen desde Windows Central que funciona perfectamente. El comando mostrará una interfaz similar a la de Windows 10, que permite especificar un nombre de usuario y una contraseña para la cuenta local. Además, es más ágil que el anterior, ya que no requiere Internet, ni reiniciar el sistema y una vez aplicado va directamente al final de la configuración, justo donde Windows te pide configurar la privacidad.

Es probable que Microsoft bloquee el nuevo método y los que vayan llegando. Un disparate tener que andar así con lo fácil que sería, insistimos, en que la compañía permitiera que el cliente eligiera el tipo de cuenta.