Microsoft ha complicado la selección de uso de cuentas locales en Windows 10 en la actualización más reciente del sistema operativo. No se ha eliminado como algunos medios decían en un principio, sino que no es visible de manera predeterminada como estaba hasta ahora.

Como sabes, Windows 10 puede usar cuentas locales o cuentas de Microsoft, donde la ID de usuario se vincula con el sistema operativo conectando a fondo y en la nube todos los servicios y, obviamente, con un grado de telemetría y recopilación de datos muy superior y con ello menor privacidad, un problema que persiste desde el lanzamiento del sistema.

Así, con el nuevo cambio, si estás conectado a Internet cuando se instala la última actualización de Windows 10, durante la configuración inicial la opción de cuenta vinculada y basada en la nube parecerá ser la única opción disponible. Al menos, así es como le parecerá al usuario común acostumbrado a la anterior interfaz.

Microsoft ha sido acusado durante mucho tiempo de usar ‘patrones oscuros’ para empujar a los usuarios de Windows a elegir opciones que la compañía prefiere sobre las que los usuarios elegirían sin ningún tipo de presión. Un patrón oscuro es una interfaz de usuario que ha sido cuidadosamente diseñada con ese objetivo. Un ejemplo en Windows lo tenemos cuando Microsoft usó una interfaz confusa para «engañar» a los usuarios de Windows 7 para que actualizasen a Windows 10.

Ahora, usuarios de Reddit acusan a Microsoft de usar tales patrones para obligar a los usuarios de Windows 10 a usar cuentas de Microsoft en lugar de las cuentas locales. Una y otra tiene sus ventajas. La primera permite conectar mejor todos los servicios en línea o poder restablecer la contraseña desde la nube. Una cuenta local ofrece mayor privacidad o no estar vinculada a una identidad en línea que pueda ser pirateada.

Cómo uso cuentas locales en Windows 10

Con los cambios, la gestión se complica y si actualizas el sistema conectado a Internet no verás la opción directamente en la pantalla principal como estaba hasta ahora. Para conseguirla, hay que acceder a la opción de «Unirse a un dominio» y desde ahí seleccionar la cuenta local.

Otra opción es instalar el sistema sin estar conectado a Internet. Como la cuenta de Microsoft está basada en la nube y necesita conexión, de esta forma obligas al sistema a ofrecer un mensaje para crear este tipo de cuenta.

Una tercera forma si instalas conectado a Internet es escribir números de teléfono o cuentas de correo falsos para conectar a la cuenta de Microsoft. De esta manera no podrá validarse y de nuevo el sistema ofrecerá el uso de cuentas locales para completar la configuración.

Por último, si «caes» en la trampa de usar una cuenta de Microsoft durante la configuración inicial, puedes crear una cuenta local de inmediato y comenzar a usarla exclusivamente una vez que el sistema está instalado.

En cualquiera de los dos casos, toda la interfaz te «empuja» al uso de cuentas de Microsoft de manera poco transparente. Lo ideal es que ambas estén disponibles de manera clara para que sea el usuario el que elija. Y no Microsoft como será el caso para la gran mayoría de usuarios que desconozcan estos cambios y que no verán las cuentas locales. La compañía está interesada en migrar tantos clientes a cuentas de Microsoft como sea posible a medida que los acerca a su ecosistema. Pero no debería hacerlo de esta manera.