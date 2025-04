Mañana tendrá lugar la presentación oficial de Nintendo Switch 2, una consola muy esperada que ha dado mucho de lo que hablar durante los últimos meses, y que sigue generando rumores incluso cuando estamos a las puertas de esa presentación.

Una nueva filtración asegura que los kits de desarrollo de Nintendo Switch 2 no tienen salida 4K. Es un rumor, y debemos darle ese trato, ¿pero tiene sentido? Y lo más importante, ¿qué supondría esto para todo aquel que quiera comprar esta consola? Vamos a analizarlo.

Lo primero que debemos tener claro es que el hecho de que un kit de desarrollo no cuente con una característica concreta no quiere decir, sin más, que esta no vaya a estar presente en el producto final, es decir, en la consola, porque los kits de desarrollo no siempre tienen las mismas características y especificaciones que sus correspondientes consolas.

Esto significa que incluso aunque los kits de desarrollo no vengan con salida 4K puede que Nintendo Switch 2 acabe incorporando dicha salida de una forma u otra. Los rumores más recientes que vimos en este sentido indicaban que esta salida estaría presente en el dock, y tiene sentido, porque en modo dock la consola podrá desarrollar más potencia.

Una Nintendo Switch 2 sin salida 4K podría ser un problema para todo aquel que quiera utilizarla en modo dock conectada a una pantalla 4K, pero la verdad es que no creo que Nintendo lance esta consola sin dicha salida.

Ya vimos anteriormente informaciones que decían que la propia Nintendo había mostrado a puerta cerrada demos de juegos en dicha resolución, y también se filtraron detalles sobre el dock de esta consola en las que se hablaba de una salida 4K. Además, por potencia debería poder mover juegos de Nintendo Switch en 4K reescalado con DLSS, así que esa salida va a ser fundamental.

Con todo, habrá que estar atentos a ver qué nos cuenta mañana la compañía japonesa durante la presentación de Nintendo Switch 2. Esperamos que ofrezcan un desglose completo de especificaciones y características de esta consola que nos permita, por fin, salir de dudas sobre sus claves técnicas y sus tecnologías.

Esa información también nos permitirá tener más claras sus capacidades reales, y sus limitaciones. En líneas generales os recuerdo que Nintendo Switch 2 va a ser una consola capaz de mover juegos actuales en resolución 1080p reescalada desde 540p, y que los juegos de la generación anterior deberían funcionar sin problemas en 1080p nativo, o incluso en 4K reescalado según la exigencia de cada título.