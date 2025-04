Problemas al descargar juegos en Steam, cómo resolverlos

Descargar juegos en Steam es, normalmente, un proceso sencillo y rápido que se realiza sin ningún tipo de problema. Esa es la regla general, pero ya sabéis cómo es el mundillo tecnológico, siempre cabe la posibilidad de que algo salga mal, y ni siquiera la plataforma de Valve está totalmente libre de esa posibilidad.

Llevo muchos años utilizando Steam, y nunca había tenido ningún problema hasta hace cosa de unas semanas, cuando mi PC empezó a funcionar muy lento, el sonido presentaba ruido y se paraba, y la iluminación LED RGB apenas se movía. Esto ocurrió mientras se descargaba una actualización bastante pesada.

Tuve que investigar mucho para resolverlo, y en el proceso me di cuenta de que los problemas con la descarga e instalación de juegos en Steam no son casos aislados, sino que ocurren con mucha más frecuencia de lo que me imaginaba.

Por esa razón he decidido elaborar el artículo que estáis leyendo, donde he recopilado una serie de soluciones que os ayudarán a solventar problemas con la descarga e instalación de juegos en Steam de una manera sencilla.

En mi caso, la solución fue desactivar y volver a activar la caché de escritura en Windows 11. Me resultó extraño porque conozco casos en los que volver a activar dicha caché hace que el problema regrese, pero en mi caso no fue así. Lo comparto con vosotros por si esta experiencia os resulta útil.

Mi PC se vuelve muy lento al descargar juegos en Steam

Cuando descargamos juegos en Steam estos vienen muy comprimidos. Para poder instalar los juegos es necesario descomprimir los archivos, y este es un trabajo que corre a cargo de la CPU de nuestro equipo. Esta tarea puede ser bastante intensiva con el procesador, y también con la unidad de disco.

Si estamos realizando alguna tarea exigente mientras descargamos juegos en Steam es probable que nuestro PC se ralentice de forma notable. En estos casos la solución es simple, dejar de hacer esas tareas exigentes o dejar de descargar juegos, porque ambas cosas a la vez podrían estar saturando nuestro PC.

En caso de que este no sea el problema tranquilo, porque existen otras posibles soluciones:

Desactiva la precarga de caché en sombreadores. Para hacerlo, entra en «Steam > Parámetros de Steam > Descargas», y desmarca la casilla correspondiente.

Si esto no resuelve tu problema, en esa misma sección prueba a desactivar el procesamiento en segundo plano de los sombreadores de Vulkan.

¿Tampoco ha funcionado? Pues entonces deshabilita la caché de escritura en el dispositivo siguiendo estos pasos:

Pulsa la tecla de Windows y escribe «Administrador de Dispositivos» sin comillas.

Entra en el primer resultado, y ve a «Unidades de Disco».

Haz clic para desplegar las unidades disponibles.

Busca la unidad donde se estaba instalando el juego que generó el problema, haz clic derecho en ella y selecciona «Propiedades».

Entra en la pestaña «Directivas» y desactiva la caché de escritura.

Vuelve a instalar el juego y comprueba si se produce de nuevo el error. Si este ha desaparecido, prueba a reactivar la caché de escritura y haz otra prueba para confirmar el patrón. Es recomendable tener esta opción activada en Windows 10 y Windows 11, porque mejora notablemente el rendimiento de las unidades SSD en tareas de escritura.

No puedo descargar juegos en Steam

Detrás de este problema pueden haber muchas razones, así que vamos a empezar por la más obvia, tu conexión a Internet. Comprueba que esta funciona correctamente, que todos los ajustes están bien, y que puedes descargar cosas de Internet sin ningún tipo de problema. Si no funciona, prueba a reiniciar el router y tu PC, y asegúrate de que el problema no viene por parte de tu proveedor de Internet.

Si tu conexión a Internet está bien y Steam no te deja descargar juegos prueba a seguir estos pasos en el orden indicado:

Asegúrate de que no haya ningún problema con los servidores de Steam. Puedes comprobarlo en este enlace.

Comprueba que el juego no esté haciendo otros pasos importantes antes de iniciar la descarga, como por ejemplo procesar archivos y preparar la unidad y asignar espacio. Si es así, paciencia, la descarga e instalación no comenzarán hasta que este proceso termine.

Revisa si tienes aplicaciones en segundo plano que puedan estar consumiendo el ancho de banda de tu red, o si hay otros dispositivos conectados que puedan estar haciendo justamente eso. Si es así, cierra esas aplicaciones, desconecta esos dispositivos y vuelve a probar.

Asegúrate de que tu solución antivirus no está ejerciendo ningún tipo de bloqueo sobre Steam. Desactivarla temporalmente es una opción para comprobarlo de forma rápida y directa.

Limpia la caché de descargas. Esto se puede hacer fácilmente siguiendo la ruta «Steam > Parámetros de Steam > Descargas», y haciendo clic en «vaciar caché».

Si nada de esto funciona puedes probar a reparar el cliente de Steam. Para ello sigue estos pasos:

Pulsa la tecla de Windows y escribe «CMD» sin comillas.

Entra en el resultado «Símbolo del sistema» haciendo clic derecho en él para ejecutarlo como administrador.

Ahora pega este comando (sin comillas): «C:\Program Files (x86)\Steam\bin\SteamService.exe /repair».

Vuelve a ejecutar Steam y prueba a descargar juegos para ver si el problema se ha resuelto.

En caso de que todavía tengas problemas, desinstala el cliente de Steam y vuelve a instalarlo. Esto puede ayudar a resolver conflictos concretos, y tranquilo, tus juegos seguirán instalados en tu sistema. Para que estos vuelvan a aparecerte como disponibles solo tienes que hacer que Steam los reconozca.