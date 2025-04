La GeForce RTX 5060 Ti es la nueva tarjeta gráfica estrella de NVIDIA para la gama media, un modelo que ha generado mucho interés y que por fin ya se encuentra disponible a nivel general. Tal y como estaba previsto ha llegado en dos versiones, una con 8 GB y otra con 16 GB de memoria gráfica.

Me alegra poder daros una buena noticia, y es que al final los precios de la GeForce RTX 5060 Ti son más bajos que los de la GeForce RTX 4060 Ti en el momento de su lanzamiento, algo que ya os habíamos adelantado en este artículo, donde vimos el precio oficial en dólares.

La GeForce RTX 5060 Ti tiene un precio recomendado en España de 405 euros en su versión con 8 GB de memoria gráfica, y de 459 euros en su versión con 16 GB de memoria gráfica. Si comparamos con la GeForce RTX 4060 Ti, esta llegó al mercado con unos precios de 449 euros y 559 euros en su versión de 16 GB.

Esta vez NVIDIA ha sabido afinar mucho mejor los precios, y esto mejora la relación calidad-precio de la GeForce RTX 5060 Ti. En el caso del modelo de 8 GB la diferencia es de 44 euros frente a la GeForce RTX 4060 Ti, y el modelo de 16 GB es 100 euros más barato.

La GeForce RTX 5060 Ti no tendrá versión Founders Edition, así que solo podremos comprar modelos con diseños personalizados por cada ensambladora. En este análisis el modelo que he tenido la oportunidad de probar es uno de los más pequeños y más compactos del mercado, la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC Ice.

Especificaciones de la GeForce RTX 5060 Ti (modelo Eagle OC Ice de GIGABYTE)

Núcleo gráfico GB206 fabricado en el nodo de N4P de TSMC.

36 unidades SM.

4.608 shaders a 2,4 GHz y 2,61 GHz.

144 unidades de texturizado.

48 unidades de rasterizado.

36 núcleos RT de cuarta generación (72 TFLOPs).

144 núcleos tensor de quinta generación (759 TFLOPs).

24,11 TFLOPs en FP32.

Bus de 128 bits.

32 MB de caché L2.

Interfaz PCIe Gen5 8x.

16 GB de memoria GDDR7 en el modelo analizado a 28 Gbps (ancho de banda de 448 GB/s).

TGP de 180 vatios.

Utiliza un conector de alimentación de 8 pines.

Tres puertos DisplayPort 2.1b con UHBR20 y una salida HDMI 2.1b.

Medidas: 21,5 cm de largo, 12,2 cm de ancho y 4 cm de alto. Ocupa dos ranuras de expansión, así que es «SFF (Small Form Factor) Ready».

Desde: 459 euros.

Especificaciones de la GeForce RTX 4060 Ti (modelo Eagle de GIGABYTE)

Núcleo gráfico AD106 en 5 nm de TSMC.

4.352 shaders a 2.310 MHz-2.535 MHz, modo normal y turbo.

136 unidades de texturizado.

48 unidades de rasterizado.

136 núcleos tensor de cuarta generación (353 TFLOPs).

32 núcleos RT de tercera generación (51 TFLOPs).

Bus de 128 bits.

8 GB de GDDR6 en el modelo analizado a 18 Gbps (288 GB/s de ancho de banda).

22 TFLOPs de potencia en FP32.

51 TFLOPs en trazado de rayos.

353 TFLOPs en FP8 (IA).

32 MB de caché L2.

Interfaz PCIe Gen4 x8.

TGP de 160 vatios.

Utiliza un conector de alimentación de 8 pines.

Dos salidas DisplayPort 1.4a y dos salidas HDMI 2.1a.

Medidas: 27,2 cm de largo, 11,5 de ancho y 4,1 cm de alto. Ocupa dos ranuras de expansión.

Precio de lanzamiento: 449 euros.

Comparando directamente las especificaciones de ambas tarjetas gráficas nos damos cuenta de que la GeForce RTX 5060 Ti tiene más shaders que la GeForce RTX 4060 Ti. También utiliza una arquitectura mucho más avanzada, tiene una memoria más rápida y un conjunto de salidas de imagen superior.

La GeForce RTX 5060 Ti es más potente en todos los sentidos, ya que alcanza los 24,11 TFLOPs frente a los 22 TFLOPs de la GeForce RTX 4060 Ti, y también vemos que la supera claramente a nivel de rendimiento bruto en trazado de rayos e IA. Como contrapartida su TGP es más elevado, pero la diferencia es mínima.

Para que tengáis no tengáis que molestaros en hacer números os dejo a continuación un resumen con las diferencias más importantes entre ambas que derivan de esas especificaciones. La GeForce RTX 5060 Ti:

Utiliza un nodo y una arquitectura más avanzados.

Es un 9,09% más potente en FP32.

Es un 215% más potente en IA.

Es un 41,18% más potente en trazado de rayos.

Su subsistema de memoria tiene mayor ancho de banda (288 GB/s frente a 448 GB/s).

Tiene 5,88% más shaders.

Tiene 20 vatios más de TGP, pero es mucho más pequeña y compacta.

Cuenta con salidas de imagen más avanzadas, y utiliza el estándar PCIe Gen5.

El modelo analizado es mucho más pequeño y compacto.

Análisis externo de la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC Ice

La GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC Ice es una tarjeta gráfica muy pequeña y compacta. Nada más sacarla de la caja esto fue lo que más me sorprendió, aunque también me llamó la atención su conector PCIe Gen5, que al ser x8 (ocho líneas) ha prescindido por completo de las ocho líneas que no va a utilizar, lo que hace que sea mucho más corto de lo que estamos acostumbrados a ver en una tarjeta gráfica. No os preocupéis, es totalmente normal.

Esta tarjeta gráfica está terminada en color blanco con detalles en plata y un punto de azul, y presenta los toques de diseño clásicos de la familia Eagle, con pequeños detalles robóticos que contrastan con una terminación que, en general, resulta bastante sobria y discreta. No tenemos ninguna estridencia y en este modelo también se ha prescindido por completo de la iluminación LED RGB.

En la parte frontal podemos ver dos ventiladores de tipo Hawk Fan, que se han convertido en uno de los grandes pilares de las nuevas GeForce RTX 50 que ha lanzado GIGABYTE. Estos ventiladores tienen un diseño que reduce el ruido y la resistencia al aire, y permite:

Aumentar en un 53,6% la presión del aire.

Incrementar el volumen del aire en un 12,5%.

Los ventiladores pueden girar de forma alterna, lo que reduce las turbulencias y mejora la presión del flujo de aire. También trabajan de forma dinámica en función de la temperatura y de la carga. Si ambas son muy bajas los ventiladores se detienen por completo, lo que elimina el ruido por completo.

Para garantizar una alta calidad y una larga vida útil GIGABYTE ha utilizado rodamientos dobles de bolas lubricados con nanografeno, un material que reduce el desgaste de los ventiladores y que puede llegar a doblar su vida útil.

Debajo de los ventiladores tenemos un radiador que hace contacto con la GPU y con todos los elementos que generan calor, como la memoria gráfica y el VRM. El radiador se divide en dos bloques conectados por caleoductos, y tiene un tamaño considerable.

Como material de contacto con la memoria gráfica y el sistema VRM en este modelo GIGABYTE ha utilizado gel conductivo de grado servidor, una decisión muy interesante, porque ya hemos visto lo bien que funciona dicho material en tarjetas gráficas más potentes y caras de esta misma marca.

La vista lateral desde la parte superior nos muestra las serigrafías GIGABYTE y GeForce RTX, y también podemos ver la posición del conector de alimentación de 8 pines, que está situado justo en el extremo izquierdo de la tarjeta gráfica, algo que no es nada habitual. En cualquier caso, lo importante es que es de fácil acceso.

En la parte posterior tenemos una placa metálica que aporta solidez a la estructura de la tarjeta gráfica, y que contribuye también en las tareas de refrigeración. Tiene una apertura que permite el paso del aire por las aletas del radiador, lo que acelera el proceso de enfriamiento de una de las partes más calientes del bloque de disipación.

La GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC Ice adopta el acabado Ultra Durable, lo que significa que no se han hecho sacrificios en la calidad de construcción de esta tarjeta gráfica. Entre sus claves más importantes podemos destacar:

MOSFETs de baja resistencia al encendido, lo que mejora los cambios de resistencia y reduce la temperatura de trabajo.

Inductores con baja pérdida de potencia y núcleo metálico que reduce las interferencias.

Utiliza condensadores sólidos con menor resistencia interna que mejoran la eficiencia energética y reducen el calor generado, aumentando también su vida útil.

En la parte trasera tenemos las salidas de imagen, que son tres puertos DisplayPort 2.1b con UHBR20 y una salida HDMI 2.1b. También podemos ver unas aperturas en la chapa de metal que facilitan la salida del aire caliente.

Esta tarjeta gráfica es pequeña y compacta y además es muy ligera, así que no necesita ningún tipo de sujeción adicional al chasis. Esto la convierte en una excelente opción para montar equipos de pequeño tamaño sin que el espacio interno sea un problema.

Arquitectura Blackwell

La GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC Ice utiliza la arquitectura Blackwell, y cuenta con todas las mejoras que hemos visto en análisis anteriores. Esto es importante y hay que destacarlo, ya que a pesar de ser un modelo de gama media NVIDIA no ha prescindido de nada en la GPU GB206 que monta esta tarjeta gráfica.

Estas son las novedades más importantes que ha introducido la arquitectura Blackwell:

Salto al nodo N4P de TSMC.

Shaders con renderizado neural, que además pueden trabajar con operaciones INT32 y FP32 al mismo tiempo.

Shader Execution Reordering (SER) de segunda generación.

Núcleos tensor de quinta generación con el doble de potencia de salida y compatibilidad con operaciones INT4 y FP4.

Procesador de gestión de IA para coordinar adecuadamente las diferentes cargas de trabajo (shaders, IA y trazado de rayos).

Núcleos para acelerar trazado de rayos de cuarta generación con el doble de capacidad de cálculo de intersecciones rayo-triángulo.

Motor de descompresión dedicado para Mega Geometría, que mejora el rendimiento en juegos con alta carga geométrica y trazado de rayos.

Sistema de medición por volteo del hardware para optimizar los tiempos de renderizado de cada fotograma, evitando solapamientos y retrasos.

Procesador de gestión de IA, una solución programable que se encarga de coordinar los ciclos de trabajo de IA y de renderizado, evitando problemas.

Tecnología DLSS 4 con un nuevo motor de transformación que mejora la calidad del reescalado.

Generación múltiple de fotogramas, que puede generar hasta tres fotogramas adicionales por fotograma renderizado.

Tecnología Reflex 2 para reducir la latencia y mejorar hasta en un 75% los tiempos de respuesta en juegos.

Equipo de pruebas

Placa base GIGABYTE X870E Aorus Master actualizada a la última BIOS disponible.

Procesador Ryzen 7 9800X3D con 8 núcleos y 16 hilos a 4,7 GHz-5,2 GHz, modo normal y turbo.

Kit de memoria RAM G.SKILL Trident Z5 NEO RGB a 6.000 MT/s con latencias CL30 (perfil AMD EXPO).

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair CUE LINK TITAN 360 RX RGB con tres ventiladores de 120 mm.

Tarjeta gráfica GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC Ice con 16 GB.

SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4, capaz de alcanzar velocidades de 7.000 MB/s y 5.300 MB/s en lectura y escritura secuencial.

SSD Samsung 990 Pro PCIe Gen 4 x4 de 1 TB con velocidades de 7.450 MB/s en lectura secuencial y 6.900 MB/s en escritura secuencial.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Pasta térmica Corsair XTM70.

Sistema operativo Windows 11.

Nuestro banco de pruebas equivale a un PC de gama alta. Cuenta con unas especificaciones perfectamente equilibradas para asegurar que no se producirá ningún cuello de botella, y para permitir que cualquier tarjeta gráfica pueda desarrollar su máximo rendimiento en cualquier situación.

La GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC Ice es una gráfica de gama media, así que este PC es incluso «excesivo» para ella, pero esto es bueno, porque como he dicho no tendrá ningún cuello de botella.

Rendimiento de la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC Ice en aplicaciones profesionales y pruebas sintéticas

Empezamos esta ronda de pruebas con las clásicas aplicaciones profesionales y benchmarks sintéticos, un escenario importante que nos permitirá ver el potencial que tiene esta tarjeta gráfica en este tipo de escenarios.

A pesar de ser un modelo de gama media es una solución bastante capaz, gracias a sus 16 GB de memoria gráfica, y también a las novedades que trae la arquitectura Blackwell, como por ejemplo el soporte nativo de operaciones FP4 y la compatibilidad con el estándar H.265 bajo 4:2:2 de 10 bits.

Para comparar el rendimiento, en estas pruebas he utilizado una GeForce RTX 4060 Ti con 8 GB de memoria gráfica. Lo ideal habría sido utilizar el modelo de 16 GB, pero por desgracia no tengo una unidad de ese modelo en el banco de pruebas, así que no me quedaba otra opción.

DaVinci Resolve

En DaVinci Resolve, utilizando el estándar H.265 bajo 4:2:2 de 10 bits, la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC Ice completa el trabajo en 17 segundos, superando con ello a la GeForce RTX 4090 FE, que finaliza esta misma carga de trabajo en 19 segundos. Un resultado excelente que confirma el valor del soporte de dicho estándar.

3DMark DLSS

Esta prueba realizados pasadas, una sin DLSS y otra con DLSS. Cuando se activa esta tecnología se aplica tanto Super Resolution como generación de fotogramas. Como podemos ver, la diferencia es enorme, los 16 GB de la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC Ice hacen que esta pueda mantener 22 FPS en nativo, mientras que la GeForce RTX 4060 Ti de 8 GB solo llega a 2,73 FPS.

Con DLSS 4 y multigeneración de fotogramas activada la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC Ice pasa de 22 FPS a 140 FPS, superando en más del doble el rendimiento de la GeForce RTX 4060 Ti. Un resultado muy bueno, sin ningún tipo de duda.

V-Ray

Esta prueba de renderizado nos permite medir el rendimiento de una tarjeta gráfica en una escena muy exigente, utilizando CUDA o recurriendo al hardware de aceleración de trazado de rayos.

La GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC Ice consigue 2.886 vpaths en modo CUDA y 4.433 vpaths en modo RTX.

La GeForce RTX 4060 TI logra 2.196 vpaths en modo CUDA, y 3.314 vpaths en modo RTX. La diferencia entre ambas es sustancial, y podemos comprobar que la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC Ice es un 33,77% más potente con RTX activado.

Blender

Otra prueba de renderizado muy conocida, y muy importante, ya que Blender es una de las herramientas más utilizadas en este mundillo. El rendimiento aquí se mide en muestras por minuto, y más es mejor.

La GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC Ice consigue 2.099, 1.138 y 1.152 muestras por minuto en «Monster», «Junkshop» y «Classroom».

La GeForce RTX 4060 Ti logra 1.901, 891 y 999 muestras por minuto en «Monster», «Junkshop» y «Classroom». La diferencia no es tan grande como en V-Ray, pero ronda el 27% a favor de la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC Ice.

PassMark

Esta prueba mide el rendimiento general de una tarjeta gráfica con diferentes APIs. La GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC Ice consigue 30.315 puntos, y la GeForce RTX 4060 Ti logra 27.221 puntos. No es una prueba que se vea afectada por limitaciones en la cantidad de memoria gráfica.

La diferencia en esta prueba es del 11,37% a favor de la nueva gráfica de NVIDIA.

Procyon Flux 1.4

Esta prueba de generación de imágenes basada en operaciones FP4 no arrojó ninguna puntuación con la GeForce RTX 4060 Ti, así que para comparar voy a utilizar los valores registrados en su momento con una GeForce RTX 4090, que es un modelo superior en gama a la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC Ice.

La GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC Ice registró un tiempo medio de 17,91 segundos en la generación de cada imagen, mientras que la GeForce RTX 4090 quedó en 17,24 segundos, es decir, tenemos casi un empate, un resultado muy positivo para la primera que demuestra la importancia del soporte nativo de operaciones FP4.

Rendimiento de la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC Ice en juegos

La GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC Ice es una tarjeta gráfica que se dirige sobre todo a los jugadores, y aunque sus resultados en pruebas profesionales y sintéticas han sido positivos, lo más importante van a ser los resultados que obtenga en la ronda de pruebas en juegos que vamos a ver a continuación.

He centrado las pruebas en resoluciones 1080p y 1440p, pero sin olvidar el 4K en nativo para que tengáis una visión más clara de lo que se puede esperar de esta tarjeta gráfica. La he comparado con la GeForce RTX 4060 Ti de 8 GB, porque como os dije no tengo la versión de 16 GB en el banco de pruebas. Esto tiene un lado positivo, y es que os permitirá ver como esos 16 GB de memoria gráfica pueden marcar la diferencia.

En Red Dead Redemption2 la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC Ice rinde un 17,95% más que la GeForce RTX 4060 Ti en 4K, y un 14,29% más en 1440p. En 1080p la diferencia es de un 8,75%.

En Star Wars Outlaws la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC Ice supera a la GeForce RTX 4060 Ti por un 10,96%, y por un 12% en 1440p. También es más potente con trazado de rayos, y en 1440p con trazado de rayos al máximo vemos que los 16 GB de memoria gráfica marcan una gran diferencia, ya que la GeForce RTX 4060 Ti se hunde a 3 FPS y la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC Ice mantiene 14 FPS.

Con la multigeneración de fotogramas activada las diferencias a favor de la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC Ice se acentúan, ya que es capaz de conseguir hasta 391 FPS y 226 FPS en 1080p y 1440p con DLSS en modo rendimiento, respectivamente.

Alan Wake 2 es un juego muy existen, pero lo compensa con una excelente calidad gráfica. En esta prueba la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC Ice gana por un 24,49% en 1080p, por un 30,3% en 1440p y por un 43,75% en 2160p.

El trazado de rayos es un ajuste muy exigente, pero resulta viable con DLSS y generación de fotogramas. Gracias al soporte de multigeneración de fotogramas la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC Ice consigue medias de hasta 264 FPS y hasta 190 FPS con trazado de rayos completo activado.

Black Myth Wukong es otro de los juegos más exigentes que existen. La GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC Ice demuestra de nuevo diferencias importantes frente a la GeForce RTX 4060 Ti, a la que gana por un 27,03% en 1080p, un 26,92% en 1440p y un 25% en 4K. También rinde mejor con trazado de rayos, y escala mejor con DLSS.

Cyberpunk 2077 se divide en tres grandes subpruebas, una bajo rasterizado, otra bajo trazado de rayos y otra bajo trazado de trayectorias. La GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC Ice gana en rasterizado por un 25,25% en 1080p, le saca un 38,6% en 1440p y un 54,55% en 2160p. La diferencia en este juego es sustancial.

Con trazado de rayos activado, la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC Ice vuelve a ganar sin problema, y lo mismo ocurre al activar trazado de trayectorias. Con esta tecnología, los 16 GB de memoria gráfica marcan una diferencia clara, y la multigeneración de fotogramas le permite alcanzar los 162 fotogramas por segundo en 1440p.

Dragon Age The Veilguard es bastante exigente con la memoria gráfica, y esto hace que la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC Ice de 16 GB rinda mucho mejor en este juego que la GeForce RTX 4060 Ti, como podemos ver en la gráfica adjunta. La multigeneración de fotogramas estaba activada en modo x4 a través de la aplicación de NVIDIA.

Dying Light 2 va camino de convertirse en un clásico, y sigue siendo un juego muy exigente con trazado de rayos. Las diferencias de rendimiento son bastante claras, y colocan como ganadora indiscutible a la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC Ice, que rinde un 11,11% más en 1080p, un 16,42% más en 1440p y un 26,67% más en 4K.

Con trazado de rayos la diferencia de rendimiento a favor de la nueva gráfica de NVIDIA es de un 18,52% en 1080p y de un 25% en 1440p.

Gears 5 es un juego basado en el Unreal Engine 4 que sigue siendo muy exigente. La GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC Ice gana por un 15,13% en 1080p y por un 18,75% en 1440p. En 2160p la diferencia es de un 44,44%.

Indiana Jones y el Gran Círculo es tan exigente con la memoria gráfica que no nos permite modificar losa justes del trazado de rayos si tenemos una gráfica con solo 8 GB de memoria, por eso no hay datos de la GeForce RTX 4060 Ti con trazado de rayos al máximo.

La GeForce RTX 4060 Ti de 8 GB no puede tampoco mover el juego con todo al máximo. Fue necesario configurar la reserva para texturas en calidad baja, ya que de lo contrario daba error por falta de memoria gráfica.

En este título contar con más de 8 GB de memoria gráfica es muy recomendable, tanto que como podemos ver en las gráficas activar la generación de fotogramas en 1440p tiene un impacto negativo en el rendimiento, porque esta tecnología consume una cierta cantidad de memoria gráfica, y con esa configuración hace que se exceda el máximo disponible de 8 GB.

Terminamos con un clásico, y uno de mis juegos favoritos de esta generación, A Plague Tale: Requiem. La GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC Ice vence de forma clara, consiguiendo un 13,43% más de rendimiento en 1080p, un 17,02% en 1440p y un 24% en 2160p.

Temperatura, consumo, latencia y escalado de frecuencias

A pesar de su pequeño tamaño la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC Ice registra unos valores de temperatura muy buenos. El sistema de doble ventilador que ha montado la compañía taiwanesa funciona a la perfección, y es capaz de mantener una media de 66 grados C en Cyberpunk 2077, con un pico máximo ocasional de 68 grados C.

El consumo está dentro de lo esperado, con un pico de 178 vatios y una media de 167 vatios en Cyberpunk 2077. Es importante que tengáis en cuenta que estos valores pueden cambiar notablemente en función de la configuración gráfica que utilicemos, y que el consumo puede llegar a bajar incluso de los 150 vatios.

El escalado de frecuencias que consigue la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC Ice es muy bueno. Tenemos valores muy estables y un pico máximo de 2.790 MHz, lo que se traduce en un rendimiento consistente y superior al de otros modelos que también traen overclock de fábrica.

La latencia es un tema muy importante cuando hablamos de juegos, y más aún si vamos a utilizar generación de fotogramas, ya que esta tecnología puede aumentar la latencia. Como podemos ver en la gráfica, NVIDIA ha hecho un buen trabajo con la multigeneración de fotogramas, ya que no solo mejora la fluidez en juegos, sino que además consigue mantener una latencia baja.

Mantener un valor de latencia inferior a 100 ms es fundamental para que la experiencia en juegos sea aceptable, y menos de 70 ms equivale a una experiencia óptima.

GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC Ice frente a GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Eagle

Hemos visto que la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC Ice de 16 GB es más potente en juegos que la GeForce RTX 4060 Ti Eagle de 8 GB, pero para poder apreciar de una manera más clara las diferencias que existen entre ambas es necesario establecer una comparativa relativa con medias obtenidas a partir de los datos anteriores de rendimiento.

Esto nos permitirá establecer una comparativa general más clara, y a establecer valores porcentuales en diferentes resoluciones y configuraciones.

Como podemos ver en la gráfica adjunta, la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC Ice es un 18,31% más potente en 1080p, un 23,22% más potente en 1440p y un 38,19% más potente en 2160p. En esta última resolución el mayor ancho de banda y los 16 GB de memoria gráfica marcan una gran diferencia.

Al aplicar trazado de rayos los nuevos núcleos RT y los 16 GB de memoria gráfica que trae la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC Ice marcan una diferencia abrumadora, tanto que en 1440p la diferencia de rendimiento llega a ser del 75,21% con trazado de rayos. Con la GeForce RTX 4060 Ti de 16 GB estas diferencias no habrían sido tan grandes, es importante que tengáis esto claro, aunque el ganador habría sido el mismo.

Conclusiones y valoración final

La GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC Ice es una tarjeta gráfica que engaña, y para bien. A simple vista su pequeño tamaño puede hacernos pensar que GIGABYTE ha hecho algún tipo de sacrificio a nivel de calidad de construcción o de rendimiento, pero nada más lejos de la realidad.

Este modelo utiliza componentes de alta calidad que son propios de modelos superiores y mucho más caros, y cuenta con un buen sistema de refrigeración. Esto se deja notar en sus temperaturas de trabajo, que son muy buenas a pesar de que solo cuenta con dos ventiladores, y además su nivel de ruido es muy bajo.

En términos de eficiencia también consigue un resultado positivo, ya que ofrece un buen rendimiento por vatio, y el escalado en este sentido es adecuado si la comparamos directamente con la GeForce RTX 4060 Ti.

El conjunto de tecnologías que trae la arquitectura Blackwell vuelven a marcar una gran diferencia, y permiten a la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC Ice ofrecer un buen rendimiento incluso en 1440p y con trazado de rayos al máximo, un nivel que hasta hace un par de años habría estado reservado exclusivamente a tarjetas gráficas de gama alta.

Esta tarjeta gráfica solo necesita un conector de alimentación de 8 pines, así que no es exigente con la fuente de alimentación. Esto, y su precio de 449 euros, la convierten en una tarjeta gráfica muy recomendable, tanto para montar un PC gaming nuevo como para actualizar un equipo ya existente.

La GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC Ice está disponible en versiones de 8 GB y 16 GB, pero yo os recomendaría ir directamente a por el modelo de 16 GB, porque la diferencia de 50 euros que hay entre ambas es perfectamente asumible.