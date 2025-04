Ha pasado mucho tiempo desde que analicé los Corsair VOID RGB WIRELESS, unos auriculares que se convirtieron al instante en mis favoritos por su buen sonido en general, su cuidada ergonomía y su comodidad. Estos auriculares eran tan buenos que han tenido que pasar 9 años para ver a su sucesor, los Corsair VOID WIRELESS v2.

Tenía muchas expectativas con estos nuevos auriculares. Gracias a Corsair España he recibido una unidad, y he podido probarlos durante varias semanas en diferentes escenarios y con distintos tipos de aplicaciones y juegos, todo ello para ofreceros un análisis completo y detallado con todo lo que podemos esperar de los Corsair VOID WIRELESS v2.

Hoy es el día en el que vence el NDA para publicar el análisis, así que os invito a que os pongáis cómodos, porque os voy a contar todo lo que debéis saber de estos nuevos auriculares. ¿Estamos todos? Pues venga, que empezamos.

Especificaciones de los Corsair VOID WIRELESS v2

Auriculares gaming circumaurales (cubren totalmente la oreja).

Construidos en plástico mate con pequeños detalles en plástico brillante.

Almohadillas (orejeras y diadema) rellenas de espuma viscoelástica con efecto memoria y recubiertas con tela suave de microfibra transpirable.

Iluminación LED RGB personalizable en los auriculares.

Transductores personalizados de 50 mm.

Compatibilidad con Dolby Atmos Spatial Audio (sonido posicional 3D).

Conectividad Bluetooth y 2,4 GHz.

Conectividad inalámbrica dual, puede estar conectado a dos dispositivos a la vez y alternar entre ellos con solo pulsar un botón.

Micrófono multidireccional compatible con NVIDIA Broadcast, que elimina el ruido de fondo.

Compatible con dispositivos móviles, Nintendo Switch, PC, Xbox, PS4 y PS5 (soporta Tempest 3D de PS5).

Integración completa en Corsair iCUE, lo que nos permitirá personalizar el sonido y la iluminación LED RGB.

Batería de larga duración con hasta 70 horas de autonomía.

Carga rápida para conseguir hasta 6 horas de batería con solo 15 minutos de recarga.

Frecuencia de respuesta de los auriculares: 20 Hz-20 kHz.

Impedancia de los auriculares: 32 ohmios @ 1 kHz.

Sensibilidad: 116 dB (± 3dB).

Impedancia del micrófono: 2,2K ohmios.

Frecuencia de respuesta del micrófono: 100 Hz-10 kHz.

Sensibilidad del micrófono: -40dB (± 3dB).

Medidas: 105 x 170 x 193 mm (largo, ancho y alto).

Peso: 303 gramos.

Precio: 119,99 euros.

Análisis externo

Los Corsair VOID WIRELESS v2 mantienen la forma trapezoidal del modelo de primera generación, y conservan también los mismos tipos de agarre que conectan las orejeras con la diadema. El parecido entre este nuevo modelo y el original es más que evidente, pero los cambios de diseño son muy fáciles de apreciar.

En este modelo de segunda generación Corsair ha suprimido el acabado en plástico brillante presente en el chasis de las orejeras, y ha cambiado de posición la iluminación LED RGB, que ya no se encuentra en el logo y en una línea situada en la parte inferior. Ahora la iluminación LED RGB solo está presente en una línea situada en el lateral de cara auricular.

El diseño de los Corsair VOID WIRELESS v2 me gusta, pero esos cambios no me parecen acertados. El acabado en plástico brillante del modelo de primera generación le daba al conjunto un contraste muy atractivo, y la iluminación LED RGB estaba mejor integrada con esa disposición doble en el logo y en la línea inferior.

Los Corsair VOID WIRELESS v2 son muy ligeros, y eso se nota desde el primer momento en el que los tenemos en la mano. A pesar de su ligereza, Corsair no ha hecho sacrificios en la calidad de materiales.

Las sensaciones que transmiten al tacto son muy buenas, con unos plásticos sólidos y bien terminados que no desentonan, ni siquiera en las partes que requieren de una mayor solidez estructural, como las piezas de unión de cada auricular con la diadema.

El acolchado de las orejeras y de la diadema raya a un gran nivel, gracias al uso de espuma viscoelástica con efecto memoria y tela de microfibra, que transmite un tacto muy suave, es transpirable y evita molestas incluso tras largos periodos de uso. Muy buen trabajo por parte de Corsair en este sentido.

La ergonomía se ha resuelto de una manera muy acertada. Los Corsair VOID WIRELESS v2 cubren totalmente las orejas, se pueden regular en longitud fácilmente gracias a la diadema, y la zona de sujeción de los auriculares a la diadema puede girar, lo que facilita su adaptación a cabezas de cualquier tamaño y forma.

El micrófono está colocado de una manera bastante tradicional, y aunque no es extraíble sí que cuenta con un diseño que permite plegarlo y extenderlo fácilmente para que no nos moleste cuando no vamos a utilizarlo. La parte central es flexible, y esto nos permite acercarlo o alejarlo de nuestra boca en función de nuestras preferencias.

La disposición de los botones es muy simple, pero correcta. Tenemos un botón de encendido y apagado, y de otro personalizable a través de iCUE. También contamos con una rueda en el auricular izquierdo para regular el volumen fácil y rápidamente, y el puerto de conexión cableada para cargar los Corsair VOID WIRELESS v2 está bien situado y es de fácil acceso.

Configuración y experiencia de uso

El proceso de instalación y configuración de los Corsair VOID WIRELESS v2 es muy sencillo. Windows 11 los reconoce sin problemas y de forma directa, pero para sacarles el máximo partido debemos descargar iCUE, una aplicación totalmente gratuita que nos dará acceso a numerosas funciones avanzadas, y que nos permitirá también disfrutar de diferentes opciones de personalización.

También podemos descargar directamente la aplicación Dolby Access, disponible en la tienda de aplicaciones de Microsoft, si queremos activar el sonido espacial 3D que ofrecen estos auriculares. Con la aplicación instalada, solo tendremos que hacer clic derecho en el icono de los altavoces situado en la bandea del sistema y elegir la opción de «sonido espacial (Dolby Atmos para auriculares)».

Los Corsair VOID WIRELESS v2 son compatibles con Xbox y con PS5, y resultan muy fáciles de utilizar. Solo tenemos que conectar el dongle USB incluido y podremos disfrutar de un sonido de alta calidad. En el caso de PS5, con estos auriculares podremos activar sin problema el sonido 3D de la consola (Tempest 3D) a través del menú de configuración de ajustes de sonido.

En PC tenemos un mundo de posibilidades con la aplicación iCUE. Con ella podremos crear ecualizadores personalizados, modificar el tipo de sonido, ajustar el brillo de la iluminación LED RGB y personalizara con diferentes colores, efectos y patrones, podremos configurar el botón personalizable que incluyen estos auriculares y asignarle una función concreta. Por ejemplo, podemos configurarlo para que nos permita silenciar o activar el micrófono.

Mi primera ronda de pruebas con estos auriculares se centró en escuchar música, algo que es una parte importante de mi rutina diaria. La calidad de sonido que ofrecen los Corsair VOID WIRELESS v2 es excelente para el rango de precio en el que se encuadran, ya que consiguen unos bajos contundentes, unos agudos limpios y un sonido posicional bien definido, donde cada instrumento se encuentra perfectamente diferenciado.

Esto es muy importante, porque significa que en canciones muy complejas disfrutaremos de un sonido rico en matices, lo que nos permitirá diferenciar e identificar cada uno de los sonidos, incluso aquellos que quedan más en segundo plano, pero que son capaces de aportar un toque único al tema en cuestión.

Una de las canciones que mejor ilustra esta realidad es «Hold the Line», una versión especial del tema original de Mass Effect 3 que tiene un arranque muy intenso donde concurren muchos instrumentos diferentes. Algunos de esos instrumentos quedan en segundo plano y son difíciles de percibir, pero crean un espacio sonoro de fondo con el sintetizador que le da al tema un toque más místico y espiritual.



Sin unos buenos auriculares puede que no lleguemos a percibirlo, y la canción perderá buena parte de su esencia. Esto mismo ocurre con muchas otras canciones que hacen gala de una alta riqueza instrumental y sonora, y que necesitan de un buen sistema de sonido para que podamos disfrutarlas de verdad.

Los Corsair VOID WIRELESS v2 superaron sin problema esta prueba, ¿pero cómo se comportan en juegos? Es una buena pregunta, y tal y como esperaba también rayan a un gran nivel. El sonido posicional marca una gran diferencia, tanto en juegos competitivos como en títulos donde puede marcar la diferencia entre vivir y morir, y también contribuye a mejorar la inmersión.

Por ejemplo, en Silent Hill 2 Remake el sonido posicional no solo nos ayuda a identificar la posición de los enemigos por los ruidos que estos hacen, sino que además nos permite sumergirnos en la acción a otro nivel. Con los Corsair VOID WIRELESS v2 podremos jugar mejor y tener más posibilidades en competitivo, y además disfrutaremos del sonido de nuestros juegos a otro nivel.

El tema de la ergonomía se ha resuelto con maestría en los Corsair VOID WIRELESS v2. Son tan ligeros que podemos llevarlos puestos durante horas sin sentir la más mínima molestia, no aplican una presión excesiva y tanto el acolchado como la tela de microfibra ofrecen una comodidad absoluta incluso tras varias horas de uso.

Los Corsair VOID WIRELESS v2 son, sin ninguna duda, de los auriculares más cómodos que he tenido la oportunidad de utilizar hasta la fecha, superando incluso al modelo original gracias a su menor peso y a la excelente calidad de materiales presentes en el acolchado y en las zonas de contacto.

El micrófono ofrece una buena experiencia de uso en general. La posición es correcta, no molesta nada cuando lo tenemos recogido, y podemos ajustarlo muy fácilmente en cada situación gracias a su terminación flexible. La calidad de voz que ofrece no desentona y está a la altura del conjunto.

En cuanto a la batería, la duración de la misma dependerá del tipo de conexión que utilicemos, de si tenemos activada la iluminación LED RGB y del brillo de la misma. El máximo de autonomía que podemos conseguir son unas 70 horas, pero con iluminación LED RGB activada esta se reducirá notablemente.

Conclusiones y valoración

Los Corsair VOID WIRELESS RGB de primera generación pusieron el listón muy alto, tanto por diseño y estética gaming como por calidad de construcción, iluminación LED RGB y calidad del sonido. Fueron unos auriculares casi perfectos que, de hecho, estuve utilizando durante muchísimos años. Tengo un recuerdo fantástico de ellos.

Con los Corsair VOID WIRELESS v2 la compañía estadounidense ha hecho un buen trabajo. Estamos ante un digno sucesor del modelo de primera generación tanto por calidad de sonido como por ergonomía y calidad de materiales. Corsair no ha escatimado en nada, y ha creado unos auriculares cómodos y equilibrados que podremos utilizar durante horas sin sentir ninguna molestia.

A nivel de prestaciones avanzadas y de compatibilidad también rayan a un gran nivel, ya que cuentan con sonido espacial y son compatibles con PS5, Xbox y PC. La integración en iCUE es perfecta, y las opciones de personalización están al nivel de lo que acostumbra a ofrecer Corsair en sus productos.

Solo hay una cosa que no me ha gustado, y que creo que es un paso atrás frente al modelo original, la eliminación del acabado en plástico brillante, porque hace que los Corsair VOID WIRELESS v2 tengan una terminación más plana y básica, algo que me parece poco acertado, y elimina ese encanto especial que tenía el modelo de primera generación.

La simplificación de la iluminación LED RGB, que ya no está presente en los logos de Corsair, también me parece un error, pero en cualquier caso es otra cuestión a nivel de diseño que depende también del gusto personal de cada uno. Igual a vosotros esos dos cambios sí os parecen acertados, y sería totalmente respetable.

Si tienes un presupuesto de 120 euros y buscas unos auriculares muy cómodos, ligeros, fabricados con materiales de calidad, con un alto grado de personalización y capaces de ofrecer una buena calidad de sonido en cualquier situación no lo dudes, los Corsair VOID WIRELESS v2 son una opción a tener en muy en cuenta.