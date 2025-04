Heroes of Might and Magic: Olden Era, la reinvención de un clásico

Heroes of Might and Magic: Olden Era será la nueva entrega de la saga de estrategia por turnos y rol táctico ambientada en un mundo de fantasía medieval. El juego ya ha sido incluido en Steam y los jugadores pueden añadirlo a su lista de deseos para un lanzamiento en fase de ‘Acceso anticipado’ que se espera en este mismo trimestre.

Son incalculables las horas, días y semanas que antes de cambiar de siglo le dediqué a una saga que, al igual que otras como Civilization, te obligaban a echar ‘otro turno más’ una y otra vez. La saga pasó por varios distribuidores desde el creador original, New World Computing, y la verdad es que ha ido perdiendo tirón con el paso del tiempo. La última versión, Might & Magic Heroes VII, fue publicado en 2015 y aquí estamos diez años después hablando del título que pretende trasladarnos a sus orígenes.

Heroes of Might and Magic: Olden Era, un clásico reinventado

La nueva entrega de la serie se ambienta en el mundo de fantasía de Enroth, donde los jugadores reclutarán héroes para explorar el continente de Jadame y formar ejércitos para luchar contra incontables enemigos.

El juego mantiene la mecánica de estrategia por turnos, tanto para recorrer el mundo abierto como en la sección de batalla táctica, incluyendo esos toques roleros que tanto nos gustaron, desde la mejora de hechizos a las de los personajes, armas y armaduras. Y los avances de las ciudades que vayamos controlando.

Olden Era incluye seis facciones únicas, una campaña para un jugador y varios modos multijugador que permiten aventurarse junto a otros jugadores o enfrentarse a ellos, incluyendo el modo Hotseat para el modo de multijugador local. Además, los jugadores pueden aventurarse en lo desconocido en mapas generados aleatoriamente y aprovechar el editor de mapas para crear sus propios mundos o experimentar los creados por otros jugadores.

El desarrollador Unfrozen y el distribuidor Ubisoft, pretenden convencer a los jugadores clásicos y a los nuevos jugadores a embarcarse en una nueva aventura en Jadame, un misterioso continente en crisis, mencionado pero nunca explorado en los juegos anteriores, con sus facciones, biomas y criaturas únicas. Este mundo de fantasía estará lleno de maravillas y también de peligros, donde habrá que construir castillos, recluta ejércitos masivos y enfrentarnos en batallas tácticas entre héroes y criaturas míticas, tanto en modo de un solo jugador como en multijugador.

Unfrozen ha mostrado en vídeo una de las seis facciones del juego, Sylvan. A medida que la flora y la fauna del mundo despiertan, el bosque de Murmurwoods se alza para descubrir sus secretos… dicen. Es una facción donde los guardianes de la naturaleza y los elementales conviven, defendiendo su singular patria de las amenazas externas con la ayuda de héroes como elfos. La facción, como las demás, tendrá un estilo de juego diferente y cada unidad tendrá sus propias habilidades únicas para ofrecer variedad en las batallas, desde potenciar al resto de tus unidades hasta aumentar tus capacidades mágicas.

Tiene muy buena pinta este Heroes of Might and Magic: Olden Era. La reinvención de todo un clásico al que millones dedicamos un incontable número de horas. Estará disponible en fase de ‘Acceso anticipado’ a lo largo de este trimestre.