Qué fuente de alimentación necesito para una GeForce RTX 5060 Ti

Lo tienes claro, vas a comprar una GeForce RTX 5060 Ti, pero no sabes qué fuente de alimentación deberías elegir para acompañar tu nueva tarjeta gráfica. Si te encuentras en esta situación tranquilo, porque en este artículo te voy a contar todo lo que debes saber para no equivocarte.

La GeForce RTX 5060 Ti es una tarjeta gráfica con un buen nivel de eficiencia que tiene un TGP (consumo total) de 180 vatios. ¿Qué significa esto? Pues que ese es el valor de consumo máximo que registrará en condiciones normales esta tarjeta gráfica, y que normalmente se mantendrá un poco por debajo de dicha cifra.

En mi análisis de la GeForce RTX 5060 Ti pude confirmar que esta tiene un consumo medio de entre 165 y los 175 vatios. Estas cifras pueden variar ligeramente si utilizamos modelos que tengan overclock de casa, y también si utilizamos tecnologías que reducen la carga gráfica del juego, como NVIDIA DLSS, pero en general los valores de consumo real de esta tarjeta gráfica son bastante estables y sin grandes fluctuaciones.

Necesitas una fuente de alimentación de 500 vatios para mover la GeForce RTX 5060 Ti

Ese es el nivel mínimo para mover con garantías esta tarjeta gráfica, aunque es importante tener en cuenta que esto va a depender también del resto de componentes que tengamos instalados en nuestro PC, o que tengamos pensado montar en caso de que vayamos a configurar un PC nuevo desde cero.

Para entenderlo sin problemas os pongo dos ejemplos distintos. Si tenemos un PC compuesto por n Ryzen 5 7600, 32 GB de DDR5 en doble canal, una unidad SSD PCIe NVMe, seis ventiladores, un kit de refrigeración líquida de 240 mm y la GeForce RTX 5060 Ti el consumo medio del equipo en carga será de unos 350 vatios, aproximadamente.

En ese caso, una fuente de alimentación de 500 vatios no tendrá ningún problema para mover el equipo, y además tampoco tendrá que trabajar a plena carga, ya que quedará 150 vatios por debajo de su techo máximo. Esto es muy positivo, porque quiere decir que la fuente se moverá en un 70% de carga, un nivel que normalmente ofrece una buena eficiencia energética.

Sin embargo, si tenemos un PC equipado con un Intel Core i9-14900K, 32 GB de DDR5, un SSD de 1 TB, un kit de refrigeración líquida de 360 mm y seis ventiladores el consumo se acercará a los 500 vatios, sobre todo en juegos que tienen una gran dependencia de la CPU, como Cyberpunk 2077. En este caso esa fuente de 500 vatios se nos quedará pequeña, y necesitaremos un modelo de 600 vatios.

La fuente de debe tener un conector de alimentación adicional de 8 pines, ya que no he visto ninguna GeForce RTX 5060 Ti que utilice el conector de alimentación de 16 pines. Es recomendable que esta fuente tenga un mínimo de calidad, y que sea de una marca respetable y fiable, como Corsair, GIGABYTE, MSI o ASUS, entre otras.

Por ejemplo, la MSI MAG A550BN de 550 vatios con certificación 80 Plus Bronce sería una buena opción en relación calidad-precio, ya que cuenta con todo lo que necesitamos para mover una GeForce RTX 5060 Ti con un procesador como el Ryzen 5 7600, y es muy barata (cuesta 44,99 euros). Tiene PFC activo, y 45,5 amperios en el carril de 12V.

Espacio en chasis necesario, procesadores recomendados y otras cosas a tener en cuenta

La GeForce RTX 5060 Ti está disponible en muchos diseños y factores de forma, así que el espacio que necesitarás en el chasis dependerá del modelo que escojas, pero tranquilo, porque en general la mayoría de los modelos son bastante compactos, y solo ocupan dos ranuras de expansión.

Si optas por un modelo con dos ventiladores, como la GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC Ice, esta solo mide 21,5 cm de largo, 12,2 cm de ancho y 4 cm de alto. Por el contrario, si eliges la Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3, esta mide 29 cm de largo, 12,5 cm de ancho y 4,1 cm de alto.

Quizá te preocupe el tamaño de la tarjeta por las limitaciones que suelen tener los modelos más pequeños a nivel de refrigeración. He probado un modelo con dos ventiladores, y te puedo decir que no debes preocuparte por esto. Puedes estar tranquilo, porque la GeForce RTX 5060 Ti no te dará ningún problema de temperatura en modelos con dos ventiladores.

Tampoco es una tarjea gráfica que genere mucho calor, más bien todo lo contrario, así que no vas a necesitar una gran ventilación en tu chasis. Cualquier configuración estándar con un ventilador metiendo aire frío y otro metiendo aire caliente será más que suficiente.

En cuanto al procesador recomendado, la GeForce RTX 5060 Ti ofrece un rendimiento ligeramente superior a la Radeon RX 7700 XT, pero es inferior a la GeForce RTX 4070, así que no necesitaremos un procesador muy potente para que esta pueda desarrollar todo su potencial.

Lo ideal sería acompañarla de un Ryzen 5 5600 o un Intel Core i5-11400F, dos procesadores que podrán moverla sin ningún tipo de problema incluso si tenemos pensado jugar en 1080p. En caso de que vayamos a activar NVIDIA DLSS un procesador más potente, como los Ryzen 5 7600 y el Intel Core i5-12600K, pueden mejorar el rendimiento.

Si tienes dudas sobre si debes elegir la GeForce RTX 5060 Ti de 8 GB o la de 16 GB no te preocupes, que antes de terminar te voy a ayudar a resolverla. En general, la versión de 16 GB es la mejor opción, incluso si tienes pensado jugar en 1080p, porque ese extra de memoria te permitirá jugar a cualquier cosa sin preocupaciones, incluso con trazado de rayos activado, y porque la diferencia de precio entre ambos modelos es de solo 55 euros.