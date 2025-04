El ASUS Strix SCAR 18 es uno de los portátiles más espectaculares que he tenido la oportunidad de analizar hasta el momento, y esto es mucho decir con la gran cantidad de equipos gaming que he probado a lo largo de todos estos años.

Este portátil mantiene la fórmula clásica que define a la serie Strix SCAR, lo que significa que se centra en conseguir el máximo nivel de rendimiento posible, garantizando unas temperaturas de trabajo totalmente seguras, y en ofrecer una estética gaming de primer nivel con detalles verdaderamente únicos.

Detrás de ese aparente continuismo tenemos, sin embargo, cambios importantes que confirman que el ASUS Strix SCAR 18 2025 representa una importante evolución frente al modelo de 2024, un portátil que también tuve la oportunidad de analizar en su momento, y que destacó sobre todo por su excelente diseño y por su fantástico rendimiento.

En este artículo voy a compartir con vosotros un análisis completo del ASUS Strix SCAR 18 2025, profundizando tanto en el plano estético y en la calidad de construcción como en sus especificaciones, su rendimiento en diferentes pruebas, su autonomía y sus valores de tempera con diferentes cargas de trabajo.

Tengo muchas cosas que contaros, así que poneos cómodos, que empezamos y tenéis mucho que leer.

Especificaciones del ASUS Strix SCAR 18 2025

Chasis, medidas y peso

Tapa fabricada en aluminio y chasis en plástico.

39,9 x 29,8 x 2.35 ~ 3,20 cm.

3,3 kilogramos.

Terminación AniMe Vision en la tapa el modelo analizado.

Sistema de iluminación LED RGB personalizable en la base del portátil y en el logo ROG de la tapa.

Pantalla

Panel ROG Nebula HDR Mini LED antirreflejos de 18 pulgadas.

Resolución de 2.560 x 1.600 píxeles (formato 16:10).

Reproduce el 100% del espacio de color DCI-P3, tiene validación Pantone, es compatible con Dolby Visión, tiene certificación Vesa DisplayHDR 1000 y 2.000 zonas de atenuación.

Brillo máximo de 1.200 nits, tasa de refresco de 240 Hz, tiempo de respuesta de 3 ms y tecnología ACR.

Compatible con G-SYNC y con NVIDIA Advanced Optimus.

Cuenta con un conmutador MUX + NVIDIA, que elimina la intervención de la gráfica integrada para mejorar el rendimiento en juegos.

Componentes clave

Procesador Intel Core Ultra 9 275HX con 8 núcleos P (Lion Cove) y 16 núcleos E (Skymont) a un máximo de 5,4 GHz en los núcleos P.

El procesador tiene 24 núcleos en total, y cuenta con una NPU con 13 TOPs de potencia.

GPU integrada Intel Arc con cuatro núcleos gráficos compatible con DirectX 12_2.

Gráfica dedicada GeForce RTX 5080 Mobile con 7.680 shaders, 240 unidades de texturizado, 96 unidades de rasterizado, 240 núcleos tensor de quinta generación, 60 núcleos RT de cuarta generación, bus de 256 bits y 16 GB de memoria GDDR7 a 28 Gbps.

La GeForce RTX 5080 Mobile tiene un TGP dinámico de hasta 175 vatios para maximizar el rendimiento.

64 GB de memoria DDR5 a 5.600 MHz en doble canal.

Unidad SSD PCIe Gen4 de 2 TB de capacidad capaz de alcanzar los 6,9 GB/s en lectura secuencial.

Sistema de refrigeración

Sistema de cámara de vapor de gran tamaño que recorre el interior de extremo a extremo con distintas capas para mejorar la refrigeración.

Radiador con aletas de cobre de 0,1 mm de grosor con una superficie total de 213.041 mm cuadrados y diseño tipo sándwich.

Tres ventiladores Arc Flow de segunda generación, más silenciosos y potentes, colocados estratégicamente para mejorar el flujo de aire y la disipación del calor.

Metal líquido Conductonaut Extreme de Thermal Grizzly como material de contacto en CPU y GPU para acelerar la transferencia de calor. Puede reducir la temperatura hasta en 15 grados comparado con la pasta térmica tradicional.

Teclado CoolZone con aperturas de mayor tamaño en cada tecla para facilitar la entrada de aire desde la parte superior del equipo, lo que ayuda a mantener más fresco el equipo y mejora el flujo de aire.

Filtro de polvo integrado en las rejillas de ventilación para prevenir la entrada de polvo y suciedad dentro del equipo.

Conectividad y batería

Conectividad cableada: tres puertos USB 3.2 Gen2 Type-A, dos puertos Thunderbolt 5 con soporte de DisplayPort, alimentación, G-SYNC y datos a 120 Gbps, salida HDMI 2.1, conector jack de 3,5 mm para auriculares y micrófono y un conector Ethernet LAN a 2,5 Gbps.

Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 7 triple banda y Bluetooth 5.4.

Batería de 90 Wh con recarga rápida.

Teclado, multimedia, sistema operativo y precio

Teclado de tipo isla con retroiluminación LED RGB individualizada por tecla totalmente personalizable (tecla Copilot incluida).

Almohadilla táctil de gran tamaño y tacto suave orientada hacia la izquierda.

Cámara frontal con resolución FHD e infrarrojos compatible con Windows Hello.

Sistema de sonido con cuatro altavoces (dos tweeters y dos woofers) sonido envolvente virtual capaces de crear una escena 5.1.2.

Amplificador de sonido inteligente y Dolby Atmos.

Matriz de micrófonos con cancelación de ruido bidireccional.

Windows 11 como sistema operativo.

Software ASUS ROG Armoury Crate preinstalado.

Desde 4.499 euros en su versión con SSD de 4 TB.

Análisis externo del ASUS Strix SCAR 18 2025

La caja en la que viene el ASUS Strix SCAR 18 2025 incluye, además del portátil, una mochila. Esto hace que el tamaño de dicha caja sea más grande de lo normal, y que a priori nos dé la sensación de que estamos ante un equipo más grande de lo esperado. Nada más lejos de la realidad, el formato es el mismo que el del modelo de 2024.

Nada más sacarlo de la caja queda claro que el ASUS Strix SCAR 18 2025 es grande y pesado, algo totalmente lógico, porque estamos ante un equipo que apuesta por la potencia bruta, y que además adopta una estética gaming muy marcada, tanto por el diseño en general como por los detalles exclusivos que incorpora a nivel de iluminación LED.

La tapa del ASUS Strix SCAR 18 2025 está fabricada en aluminio, tiene el logo ASUS ROG, que cuenta con iluminación LED RGB, y el modelo analizado incluye además el sistema AniMe Vision en la franja diagonal de la tapa.

Con el sistema AniMe Vision, que ya hemos visto en otros equipos de ASUS, como la línea Zephyrus, por ejemplo, tenemos una matriz de 810 LEDs que iluminan un total de 9.152 agujeros de pequeño tamaño para crear diferentes efectos que podemos personalizar fácilmente a través del software ASUS ROG Armoury Crate.

ASUS ha utilizado aluminio en la tapa del ASUS Strix SCAR 18 2025 para reforzar la estructura y para conseguir una sensación más premium al tacto. En la imagen inferior podemos ver que el equipo tiene, aproximadamente, unos dos dedos de grosor.

Al abrir el portátil nos encontramos con una pantalla de 18 pulgadas con panel de tipo Mini LED. Los bordes de pantalla son muy contenidos, lo que significa que tenemos una relación pantalla-cuerpo muy ajustada. Esto es importante, porque mejorará la inmersión.

El teclado es de tipo isla, incorpora la tecnología N-Key rollover que permite reconocer la pulsación simultánea de varias teclas sin problema, cuenta con iluminación LED RGB individualizada por tecla y totalmente personalizable, y su vida útil es de más de 20 millones de pulsaciones. ASUS ha sabido aprovechar el espacio que ofrece un equipo de 18 pulgadas, y ha integrado además un teclado numérico.

Las teclas tienen un recorrido generoso por pulsación, cuentan con la tecnología ROG Overstroke, que registra las pulsaciones antes para mejorar la respuesta del teclado. Estas presentan también una leve concavidad para mejorar la ergonomía, como podemos apreciar en la imagen adjunta.

El teclado no se ha implementado a doble altura, sino que este se integra directamente sobre la altura única de la base del chasis, consiguiendo un efecto muy bonito, donde las teclas parecen «flotar» por encima del chasis.

La almohadilla táctil tiene un buen tamaño. Según ASUS es un 36% más grande comparado con la generación anterior, y como podemos ver en la imagen está ligeramente orientada hacia la izquierda para dejar más espacio de apoyo en la zona de las teclas de dirección. Tiene un tacto suave, y cuenta con las funciones clásicas de clic derecho y clic izquierdo.

El perfil del ASUS Strix SCAR 18 2025 se caracteriza por un diseño marcadamente minimalista en el interior, un enfoque que contrasta de maravilla con el completo sistema de iluminación LED RGB que ha integrado ASUS en este equipo, como veremos más adelante.

Los conectores físicos se distribuyen en los dos lados del equipo. En la base tenemos un sistema de iluminación LED RGB envolvente, y además tenemos una pestaña que nos facilita la apertura de la tapa inferior, lo que nos dará acceso instantáneo a las ranuras para la memoria RAM y a los M.2 para unidades SSD.

Este sistema representa un avance importante y es muy útil, porque nos permitirá actualizar y ampliar fácilmente los componentes del equipo. El modelo analizado viene con un SSD de 2 TB, así que tenemos otra ranura M.2 libre para montar una unidad SSD adicional, y gracias a este sistema podremos hacerlo en segundos, ya que cuentan con el sistema Q-Latch, que elimina el uso de tornillos.

El interior del equipo está fabricado en plástico suave que transmite buenas sensaciones al tacto. No he apreciado zonas frágiles, y las sensaciones que transmite el equipo en ese primer contacto son buenas. El plástico es un material muy habitual en modelos gaming de este tamaño, que al final no están hechos pensando en la movilidad, sino en la potencia.

Experiencia de uso en general y con tareas básicas

El ASUS Strix SCAR 18 2025 tiene unas especificaciones espectaculares. Cuenta con uno de los procesadores más potentes que existen ahora mismo en el mercado, viene con 64 GB de RAM y tiene además un SSD de alto rendimiento, así que en un escenario de uso básico y con las tareas más frecuentes el rendimiento ha sido sobresaliente, tal y como cabía esperar.

Windows 11 vuela, y cualquier cosa que hagamos se refleja y ejecuta al instante. Este tipo de escenario, centrado en la ofimática, la navegación web y la reproducción de contenidos multimedia, no representa ningún desafío para el ASUS Strix SCAR 18 2025, que además mantiene un bajo nivel de ruido cuando enfrenta este tipo de tareas tan «mundanas».

El teclado es muy cómodo, tiene un buen recorrido por tecla y nos permite escribir a gran velocidad manteniendo una baja tasa de errores. La almohadilla táctil responde a la perfección, tanto a la hora de reflejar los deslizamientos como de marcar los clics. La iluminación LED RGB del teclado es de gran calidad, y ofrece un alto grado de personalización al estar individualizada por tecla.

La pantalla de este portátil es de tipo Mini LED, y es, sin duda, otro de los puntos fuertes del equipo. Presenta una alta densidad de píxeles por pulgada, gracias a su resolución de 2.560 x 1.600 píxeles, ofrece unos niveles de brillo espectaculares y además consigue una buena reproducción del color, con un contraste y una gama cromática a la altura del conjunto.

El panel ofrece ángulos de visión perfectos en 178 grados, tiene un acabado antirreflejos y está diseñada para ofrecer una experiencia totalmente óptima en juegos, ya que tiene una tasa de refresco de 240 Hz, un tiempo de respuesta de 3 ms y es compatible con G-SYNC. En resumen, este panel tiene todo lo necesario para disfrutar de una experiencia gaming a la altura de un PC de escritorio de gama alta.

La pantalla tiene Vesa DisplayHDR 1000 y 2.000 zonas de atenuación, lo que significa que nos permite disfrutar de contenidos con un HDR de alta calidad. Esta tecnología puede marcar una gran diferencia en juegos donde hay grandes contrastes entre zonas oscuras y zonas iluminadas, como Silent Hill 2 Remake y la franquicia Resident Evil.

La calidad de los altavoces que incluye el ASUS Strix SCAR 18 2025 raya a un buen nivel, y no desentona en absoluto, mientras que la cámara frontal cumple con su función, y representa un valor añadido (siempre es mejor tenerla que no tenerla, aunque sea una solución básica).

El sistema de iluminación LED RGB que incorpora el ASUS Strix SCAR 18 2025 es uno de los más atractivos que he visto en un portátil de su clase, y es clave a la hora de conseguir esa estética gaming única que sabe imprimir ASUS a sus equipos de gama alta.

En la base del portátil tenemos un sistema envolvente que genera un efecto de iluminación muy conseguido, y que destaca muchísimo por el reflejo que produce sobre la superficie en la que hayamos colocado el ASUS Strix SCAR 18 2025. También tenemos iluminación LED RGB en el teclado y en el logo ASUS ROG de la tapa.

Y hablando de la tapa, la tecnología AniMe Vision se ha implementado a la perfección en el ASUS Strix SCAR 18 2025, y desde luego le da un toque de distinción realmente único. ASUS ha sabido jugar a la maravilla sus cartas con la estética gaming de este equipo.

Podemos personalizar la iluminación LED RGB, aplicar diferentes efectos y utilizar los perfiles y efectos ASUS ROG Aura en juegos compatibles. Dying Light 2, uno de los juegos que utilicé en las pruebas de rendimiento, es compatible con dichos perfiles, que utilizan la iluminación LED RGB para crear efectos luminosos que reflejan lo que vemos en el juego, mejorando la inmersión.

En los laterales tenemos una buena cantidad de puertos y conectores, y son de fácil acceso. La verdad es que no echo en falta nada, ya que este equipo cuenta con puertos Thunderbolt 5, tiene puertos USB 3.2 Gen2 Type-A e incluso cuenta con un conector Ethernet LAN 2,5 GbE. Un abanico de conexiones sobresaliente, que se ve redondeado con la conectividad Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4.

El software ROG Armoury Crate vuelve a actuar como centro de control del sistema. Está preinstalado, y mantiene una interfaz sencilla, intuitiva y bien resulta que nos permitirá controlar los ajustes más importantes del equipo, y visualizar el estado del mismo. Haciendo clic en la galería adjunta podréis descubrir algunas de las opciones que ofrece.

Rendimiento del ASUS Strix SCAR 18 2025 con aplicaciones y pruebas profesionales

Tras ese primer contacto estamos listos para entrar a ver los primeros datos de rendimiento de este portátil. En esta primera ronda nos centramos en aplicaciones profesionales y en pruebas sintéticas, un escenario que nos permitirá llevar al límite los componentes clave del ASUS Strix SCAR 18 2025, y conseguir mediciones de rendimiento que no podríamos obtener si nos limitásemos a juegos.

Cinebench 24

Esta prueba de renderizado por CPU nos permite medir el rendimiento del procesador en un escenario muy exigente. El Intel Core Ultra 9 275HX consigue una puntuación excelente tanto en monohilo como en multihilo, tanto que queda solo un poco por detrás del Intel Core Ultra 9 285K de escritorio. Impresionante.

Cinebench R23

Cinebench R23 ha sido sucedida por Cinebench 24, pero sigue siendo una prueba muy fiable y muy recomendable para medir la potencia bruta de un procesador con un alto número de núcleos. El Intel Core Ultra 9 275HX consigue también un resultado fantástico en esta prueba, y de nuevo queda muy cerca de los 41.051 puntos y 2.358 puntos que consigue el Intel Core Ultra 9 285K en multihilo y monohilo. Espectacular para tratarse de una CPU de portátil.

CPU Z

Con CPU-Z medimos también el rendimiento de la CPU, y se mantiene la tónica que habíamos visto anteriormente, ya que los resultados son muy buenos, aunque en esta prueba hay una distancia mayor del Intel Core Ultra 9 275HX frente a su equivalente en escritorio. Es lógico, ya que hay una gran diferencia de TDP entre ambos.

3DMark CPU

Con esta prueba se mide el rendimiento del procesador con diferentes cargas de trabajo. Normalmente esta prueba hace un seguimiento también de los valores de temperatura y de consumo en cada subprueba, pero esta vez no ha funcionado. Imagino que se deberá a algún tipo de incompatibilidad, ya que no funcionó ni siquiera al intentarlo varias veces.

El Intel Core Ultra 9 275HX ha conseguido unas puntuaciones muy buenas, tanto que quedó prácticamente al mismo nivel que el Intel Core Ultra 9 285K, como podemos ver en la imagen adjunta.

CrystalDisk Mark

Con esta prueba medimos el rendimiento de la unidad SSD, y podemos ver que el ASUS Strix SCAR 18 2025 tiene una unidad muy potente, ya que esta alcanza los 6,91 GB/s en lectura secuencial y los 6,29 GB/s en escritura secuencial. Estas cifras superan los mínimos recomendados para un equipo gaming.

Corona

Otra prueba de rendimiento de para probar la CPU, esta vez en un escenario de renderizado con trazado de rayos. El Intel Core Ultra 9 275HX consigue generar 11.969.160 de rayos por segundo. Para que podáis comparar, un Intel Core Ultra 9 285K logra generar 13.544.974 rayos por segundo.

PassMark

Esta prueba mide el rendimiento de todos los componentes clave de un PC o portátil, y luego muestra una puntuación general basándose en los resultados obtenidos. El ASUS Strix SCAR 18 2025 logra un resultado sobresaliente, y es más potente que el 99% de los equipos que tiene PassMark en su base de datos.

3DMark TimeSpy

Todo un clásico dentro de los benchmarks sintéticos. Con esta prueba medimos el rendimiento estimado en juegos con resolución 4K de un equipo, partiendo de la potencia de su CPU y de su GPU. El ASUS Strix SCAR 18 2025 tiene una pantalla 1600p, y los resultados obtenidos en esta prueba confirman que tiene potencia de sobra para mover juegos con esa resolución.

V-Ray

Esta prueba de renderizado nos permite utilizar tanto la CPU como la GPU. En CPU el ASUS Strix SCAR 18 2025 consigue 37.335 «vsamples», de las mejores puntuaciones que he visto en un portátil. En las pruebas GPU bajo CUDA y con aceleración RTX tenemos 4.599 y 7.496 «vpaths», unos resultados también propios de un portátil muy potente.

Blender

Blender es una prueba de renderizado por GPU optimizada para gráficas NVIDIA, donde el ASUS Strix SCAR 18 2025 logra un resultado fantástico, ya que consigue superar el rendimiento de una GeForce RTX 5070 de escritorio, cuyo TGP es mucho más alto.

3DMark DLSS

Con esta prueba podemos ver el valor diferencial que representa la tecnología DLSS 4 y la multigeneración de fotogramas en juegos y escenas con una carga gráfica muy intensa. La GeForce RTX 5080 Mobile que monta el ASUS Strix SCAR 18 2025 consigue 30,53 FPS en modo nativo, y con DLSS 4 y multigeneración de fotogramas en modo x4 esa cifra sube a 212,14 FPS, es decir, casi siete veces más.

Procyon

Para terminar esta ronda de pruebas sintéticas he pasado varios benchmarks de la suite Procyon. En generación de imágenes por IA la GeForce RTX 5080 Mobile demuestra un gran potencial, ya que consigue unas puntuaciones muy altas y unos tiempos de generación de imágenes muy bajos. Con INT8 el tiempo medio de generación de cada imagen es de solo 1,58 segundos.

En la prueba de generación de texto por IA tenemos también unos resultados muy positivos, algo comprensible teniendo en cuenta la potencia y los avances que trae la GeForce RTX 5080 Mobile en materia de IA. El salto de una configuración de 12 GB de memoria gráfica a una configuración de 16 GB en la GeForce RTX 5080 Mobile también ha tenido un impacto muy positivo en las capacidades de trabajo con IA de esta nueva gráfica.

Rendimiento del ASUS Strix SCAR 18 2025 en juegos

El ASUS Strix SCAR 18 2025 ha salido muy bien parado de las pruebas de rendimiento en aplicaciones profesionales y benchmarks, lo que significa que tiene mucho potencial como portátil para trabajar con IA, renderizado, modelado y creación de contenidos, pero no debemos olvidarnos de que en el fondo es un equipo centrado en gaming.

Por eso ahora vamos a ver una gran cantidad de pruebas de rendimiento con diferentes juegos, utilizando tanto rasterización como trazado de rayos y DLSS 4 con multigeneración de fotogramas. He incluido una notable variedad de juegos para que tengáis una visión más amplia del rendimiento que puede ofrecer el ASUS Strix SCAR 18 2025 en juegos de distintas generaciones con diferentes motores gráficos, y con grados de dependencia CPU y GPU muy distintos.

El ASUS Strix SCAR 18 2025 tiene una configuración que puede mover sin problemas juegos actuales en resolución nativa y calidad máxima con un buen nivel de fluidez, y aguanta muy bien el tipo incluso cuando activamos trazado de rayos en muchos juegos. Su rendimiento en juegos es, en general, muy bueno.

Solo tendremos problemas de rendimiento con juegos extremadamente exigentes al activar trazado de rayos completo, pero esto es algo totalmente lógico por el consumo de recursos que tiene esta tecnología, y que ocurre incluso con las tarjetas gráficas de escritorio más potentes del mercado.

En esos casos no tendremos nada de lo que preocuparnos, ya que gracias a las tecnologías que incluye DLSS 4 podremos multiplicar hasta por 6 veces la tasa de fotogramas por segundo. Por ejemplo, en Alan Wake 2 podemos pasar de 21 FPS a 125 FPS activando DLSS 4 en modo calidad, reconstrucción de rayos y multigeneración de fotogramas.

Temperatura, consumo, escalado de frecuencias y autonomía

La GeForce RTX 5080 Mobile se mueve en valores de temperatura totalmente seguros, como podemos ver en la gráfica adjunta, ya que siempre se mantiene por debajo de los 80 grados C, y las temperaturas son muy contenidas con bajas cargas de trabajo.

El Intel Core Ultra 9 275HX alcanza picos de temperatura muy altos, ya que llegó a los 102 grados de máximo en Cinebench R23 bajo la prueba multihilo, pero ese fue solo un pico temporal. De media se mantiene en unos niveles mucho más contenidos y totalmente seguros.

Visualizar el consumo de la GeForce RTX 5080 Mobile es importante, porque este dato nos permite apreciar cómo escala el consumo y el rendimiento de esta tarjeta gráfica en el ASUS Strix SCAR 18 2025. Este modelo tiene un TGP de 150 vatios + 25 vatios dinámicos, lo que significa que puede llegar a un máximo de 175 vatios.

En la práctica, y para mantener unos valores de temperatura seguros, lo normal es que se mueva entre los 150 y los 160 vatios.

El Intel Core Ultra 9 275HX tiene un TDP de 80 vatios. En Cyberpunk 2077 registré un máximo de 72 vatios, un buen dato teniendo en cuenta que este juego tiene una alta dependencia de la CPU. En Cinebench R23 registré un pico máximo de 165 vatios, pero fue temporal y apenas duró un instante. De media el consumo en esta prueba se mantiene entre los 80 y los 90 vatios.

El escalado de frecuencia de la GeForce RTX 5080 es correcto. Tenemos un mínimo de 2.047 MHz y un máximo de 2.377 MHz, con valores intermedios bastante estables que nos dejan una media que normalmente supera los 2.200 MHz. Esto se traduce en un rendimiento consistente y sin variaciones anormales.

El turbo de la GeForce RTX 5080 escala de forma dinámica, así que la velocidad máxima dependerá de cosas como la temperatura y la alimentación disponible. Por tanto, se puede ver influida por la temperatura ambiental, y también por el uso o no del equipo conectado a la red eléctrica.

En cuanto a la autonomía, el resultado no es bueno, ya que el ASUS Strix SCAR 18 2025 apenas superó las cuatro horas de uso con la prueba de Procyon. No obstante tampoco es algo a lo que debamos darle demasiada importancia, porque este portátil está centrado en la potencia bruta, como dije anteriormente, y deja la movilidad totalmente a un lado.

Conclusiones y valoración

El ASUS Strix SCAR 18 2025 tiene una estética gaming muy cuidada y llena de detalles únicos. La iluminación LED RGB envolvente en la base y la tecnología AniMe Vision lo convierten en un portátil con un espíritu gaming muy marcado, y lo dotan de una personalidad única, alejándolo del enfoque genérico y repetitivo que impera en modelos de otras marcas.

Buen trabajo por parte de ASUS en ese sentido, que ha sabido diferenciarse creando su propia imagen y adoptando un lenguaje de diseño verdaderamente único en un mercado cada vez más complicado, y más competitivo. Este equipo no dejará a nadie indiferente, y te garantizo que si te lo llevas fuera de casa atraerá muchas miradas.

ASUS ha hecho también un buen trabajo con la calidad de materiales. En este caso el uso de plástico es comprensible teniendo en cuenta el formato y el peso del equipo, y la adopción de aluminio en la tapa es una buena decisión, ya que aporta solidez estructural a una de las partes más importantes del equipo, y le da un toque premium.

La pantalla Mini LED que monta el ASUS Strix SCAR 18 2025 es fantástica, y lo mismo puedo decir del rendimiento en general del equipo, que cuenta con todo lo necesario para ofrecer una experiencia perfecta con juegos actuales muy exigentes al máximo, y también tiene potencia de sobra para trabajar con cualquier aplicación profesional.

El sistema de refrigeración hace un buen trabajo, aunque el nivel de ruido a plena carga es elevado, algo comprensible teniendo en cuenta la potencia que ofrece este equipo y los componentes que integra, ya que tenemos una CPU con TDP de 80 vatios y una GPU con un TGP dinámico de 175 vatios. En total estamos hablando de 255 vatios en un portátil.

Su precio es alto, pero lo compensa ofreciendo una estética gaming única y una experiencia de uso que, en general, son sobresalientes, tanto por rendimiento como por calidad de la pantalla, sonido y escritura. Este equipo ha cumplido de sobra con mis expectativas, y lo considero una opción muy recomendable para aquellos que quieran un portátil gaming realmente capaz de ofrecer una experiencia similar a la de un PC gaming de escritorio de gama alta.