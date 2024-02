ASUS ROG Strix SCAR 18 2024, análisis: potencia controlada

El ASUS ROG Strix SCAR 18 2024 representa una importante renovación dentro del catálogo de portátiles gaming de alto rendimiento de ASUS y es, sin duda, uno de los equipos más potentes y más impresionantes que podemos encontrar ahora mismo en el mercado, tanto por su configuración a nivel de hardware como por estética, diseño y calidad en general.

No es la primera vez que tengo la suerte de probar un portátil de este tipo, pero con el ASUS ROG Strix SCAR 18 2024 el gigante taiwanés ha logrado subir el listón en todos los sentidos, y ha dado forma a un portátil que no solo es capaz de ofrecer una experiencia similar a la que tendríamos con un PC de escritorio de gama alta, sino que además lo hace de una manera controlada, es decir, manteniendo unos niveles de calor y de ruido bastante razonables.

Este portátil está disponible con distintas configuraciones y tiene un precio de partida de 3.699 euros. La unidad que hemos recibido nosotros es la tope de gama, que cuenta con un conjunto de especificaciones sobresaliente, donde podemos destacar el procesador Intel Core i9-14900HX, la tarjeta gráfica GeForce RTX 4090 Mobile con 16 GB de memoria, su pantalla Nebula HDR Mini LED de 18 pulgadas y sus dos SSDs de 1 TB configurados en RAID 0.

El precio del ASUS ROG Strix SCAR 18 con esa configuración es de 4.799 euros, una cifra alta pero acorde a la potencia que ofrece. Seguro que estáis deseando descubrir qué es capaz de ofrecer este equipo, así que no os entretengo más, vamos a entrar de lleno en nuestro análisis empezando, como de costumbre, por un primer contacto con el equipo para repasar su estética y su calidad de construcción.

ASUS ROG Strix SCAR 18 2024: análisis externo

El ASUS ROG Strix SCAR 18 2024 es un portátil especializado en gaming que, como os dije al principio del artículo, tiene como objetivo ofrecer el máximo rendimiento posible. Para conseguirlo utiliza un formato bastante grande que permite acomodar un Intel Core i9-14900HX y una GeForce RTX 4090 Mobile sin que el calor se convierta en un problema.

Ya sabéis que cuando hablamos de portátiles es imposible tenerlo todo. Montar componentes de alto rendimiento obliga a utilizar chasis más grandes y sistemas de refrigeración más potentes y pesados, que es precisamente lo que ha hecho la compañía taiwanesa con el ASUS ROG Strix SCAR 18 2024.

No obstante, ASUS ha mantenido un tamaño y un peso razonables teniendo en cuenta los componentes que monta este equipo, y ha cuidado al máximo su línea, su diseño y su estética, que parte de un enfoque minimalista y angulosa con detalles que rompen de forma inteligente con la sobriedad que podríamos esperar de una base de este tipo. El equipo tiene un peso de 3,1 kilogramos y mide 39,9 x 29,4 x 2,31 ~ 3.08 cm.

La tapa está revestida en aluminio, un material premium ligero y con un buen tacto que aporta solidez estructural. También podemos ver una línea en diagonal que cruza dicha tapa y lleva escrito «Republic of Gamers», que es lo que significan las siglas «ROG». En la parte de la izquierda tenemos el logotipo de ASUS ROG, que integra un sistema de iluminación LED RGB personalizable.

Mirando el equipo en la siguiente imagen podemos hacernos una idea del grosor del mismo. Siempre utilizo los dedos para que tengáis una referencia que podéis interpretar directamente, y para que esta sea más clara os confirmo que mis dedos tienen un tamaño medio tirando a delgado. En la mitad inferior podemos ver la transparencia de la parte donde se integra otro sistema de iluminación LED RGB personalizable, que recorre toda la base y llega a cubrir una parte de los laterales.

Cuando abrimos el portátil nos encontramos con un interior terminado en plástico que presenta una solidez muy buena. No he encontrado ninguna zona blanda ni tampoco crujidos u otros elementos que sugieran fragilidad estructural, así que buen trabajo por parte de ASUS en este sentido. Sé lo que estás pensando, ¿por qué se ha usado aluminio en la tapa y plástico en el chasis y el interior del equipo? La respuesta es simple, porque el aluminio tiene sentido en la tapa, pero no en el interior de un equipo de este tipo.

La tapa es una zona donde no se acumula mucho calor, y donde tiene mayor importancia el uso de materiales resistentes que aporten una alta solidez estructural. En el interior esto cambia por completo, porque es donde más calor se puede llegar a acumular, y al estar más protegida (normalmente el equipo estará cerrado) no supone ningún problema utilizar plástico. Este material tiene además una baja conductividad térmica, así que no se calentará fácilmente hasta el punto de llegar a quemar o a molestar al usuario.

El teclado es de tipo isla, utiliza interruptores de membrana y tiene iluminación LED RGB personalizable por tecla. ASUS ha aprovechado de maravilla el espacio interno y ha integrado un teclado completo con pad numérico, que está perfectamente integrado en el chasis para generar un pequeño efecto de relieve que queda muy estético.

La parte interna se puede dividir en dos mitades a nivel de diseño por el corte en diagonal que presenta, una con terminación lisa en tono mate y otra con un toque transparente que genera un contraste bonito y aporta un toque de distinción. En la mitad inferior podemos ver una almohadilla táctil de gran tamaño ligeramente orientada hacia la izquierda que tiene un tacto suave.

Saltando a la pantalla tenemos un panel Mini LED de 18 pulgadas con resolución de 2.560 x 1.600 píxeles. Esta pantalla se identifica como ROG Nebula HDR Display, utiliza el formato 16:10, tiene un acabado antirreflejos, representa el 100% del espacio de color DCI-P3, tiene una tasa de refresco de 240 Hz, un tiempo de respuesta de 3 ms, es compatible con G-Sync y con NVIDIA Optimus. Cuenta con certificación Pantone, toda una garantía para los que quieran jugar y trabajar, y viene con MUX Switch, que permite prescindir por completo de la mediación de la GPU integrada.

Justo en el marco superior de la pantalla podemos ver una cámara web con resolución 720p. El ASUS ROG Strix SCAR 18 2024 cuenta también con una matriz de micrófonos con cancelación de ruido inteligente, lo que significa que está preparado para realizar videollamadas sin tener que añadir nada.

Su abanico de conexiones raya también a un buen nivel, ya que cuenta con una salida HDMI 2.1, un jack de 3,5 mm, dos conectores USB 3.2 Gen2 Type-A, un conector USB 3.2 Gen2 Type-C que soporta alimentación y puede trabajar como DisplayPort, un conector Thunderbolt 4, un puerto LAN 2,5G y un jack de 3,5 mm para entrada y salida de audio.

En la parte trasera podemos ver otra zona con iluminación LED RGB que cierra uno de los conjuntos de iluminación más completos y mejor resueltos que he visto en un portátil. Tenemos también la zona dedicada a la salida del aire caliente y la tapa de protección intercambiable, que queda sujeta a través de un mecanismo magnético.

Especificaciones del ASUS ROG Strix SCAR 18 2024

Chasis y pantalla

Chasis fabricado en plástico y tapa fabricada en aluminio.

Iluminación LED RGB en cuatro zonas: logo, teclado, parte trasera y zona frontal inferior.

Pantalla Mini LED de 18 pulgadas con formato 16:10, resolución de 2.560 x 1.600 píxeles y tasa de refresco de 240 Hz. Compatible con G-Sync, NVIDIA Optimus y MUX Switch, que permite eliminar la intermediación de la GPU integrada y mejora el rendimiento.

Reproduce el 100% del espacio de color DCI-P3, tiene un tiempo de respuesta de 3 ms, certificación PANTONE y TUV Rheinland del cuidado de la vista, que garantiza la ausencia de parpadeos y la reducción de la emisión de luz azul.

Relación pantalla cuerpo del 89%, soporte de Dolby Vision HDR 1000, brillo de 1.100 nits, contraste de 100.000:1 y algoritmo ROG Nebula HDR, que realiza un ajuste inteligente de la iluminación para mejorar la calidad de la imagen.

Componentes clave

Procesador Intel Core i9-14900HX con 8 núcleos de alto rendimiento y 16 núcleos de alta eficiencia, puede manejar 32 hilos. Los núcleos de alto rendimiento pueden alcanzar los 5,8 GHz en modo turbo, y los núcleos de alta eficiencia llegan a los 4 GHz también en modo turbo. Tiene 36 MB de caché L3 y su TDP puede escalar hasta los 65 vatios.

GPU integrada Intel UHD con 32 unidades de ejecución a un máximo de 1,65 GHz.

Tarjeta gráfica dedicada GeForce RTX 4090 Mobile con un TGP máximo de 175 vatios.

La GeForce RTX 4090 tiene 9.728 shaders a 2.090 MHz en modo turbo, 304 unidades de texturizado, 304 núcleos tensor, 112 unidades de rasterizado, 76 núcleos RT, 64 MB de caché L2, bus de 256 bits y 16 GB de memoria GDDR6 a 20 GHz.

Gracias al turbo dinámico y al TGP extra es capaz de trabajar a frecuencias más elevadas, como veremos en este análisis. Acelera trazado de rayos y soporta DLSS 3.5, que incluye súper resolución, generación de fotogramas y reconstrucción de rayos.

32 GB de memoria DDR5 a 5.600 MHz en doble canal.

Dos unidades SSD PCIe Gen4 x4 de 1 TB en RAID 0 para superar los 13 GB/s en velocidad de lectura secuencial.

Conectividad, refrigeración y batería

Salida HDMI 2.1, un jack de 3,5 mm, dos conectores USB 3.2 Gen2 Type-A, un conector USB 3.2 Gen2 Type-C que soporta alimentación y puede trabajar como DisplayPort, un conector Thunderbolt 4, un puerto LAN 2,5G y un jack de 3,5 mm para entrada y salida de audio.

Conectividad Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2.

Sistema de refrigeración ROG Intelligent Cooling, que utiliza un nuevo radiador con una mayor densidad de aletas (414 aletas de 0,1 mm) y siete tubos conductores de calor. Mantiene el calor lejos del teclado, y aprovecha los pequeños espacios presentes alrededor de las teclas WASD para introducir aire frío.

Rejillas de salida de aire caliente rediseñadas para mejorar el flujo de aire y filtro de polvo.

Tres ventiladores «full surround», que generan un gran flujo de aire en tres puntos clave, y metal líquido Conductonaut Extreme de alta calidad para reducir hasta en 15 grados la temperatura de la CPU y la GPU.

Batería de 90 Wh (4 celdas) compatible con carga rápida capaz de recargar un 50% de batería en solo 30 minutos.

Teclado, sonido, sistema operativo y otros datos

Teclado completo de tipo isla de alta calidad con una vida útil garantizada de 20 millones de pulsaciones. Tiene un recorrido por pulsación de 2 mm y tecnología Overstroke, que reduce el punto de actuación a solo 0,15 mm.

El teclado tiene retroiluminación LED RGB individualizada por tecla totalmente personalizable, y cuenta con teclas de función dedicadas y personalizables.

Almohadilla táctil de gran tamaño con tacto suave.

Matriz de micrófonos con cancelación de ruido por IA y diferentes modos de sonido.

Cuatro altavoces con amplificador inteligente y soporte de Dolby Atmos.

Cámara frontal con resolución 720p.

Sistema operativo Windows 11.

Software ASUS ROG Armoury Crate preinstalado que permite monitorizar y personalizar el portátil.

Medidas y peso: 39,9 x 29.4 x 2,31 ~ 3,08 cm, 3,1 kilogramos.

Precio: 4.159 euros.

Experiencia de uso con el ASUS ROG Strix SCAR 18 2024

Desde que hacemos el primer contacto con el ASUS ROG Strix SCAR 18 queda claro que estamos ante un producto tope de gama. Tenemos un equipo de líneas angulosas y bien perfilado que mantiene a la perfección toda la esencia de la gama de ROG del gigante taiwanés. Las sensaciones que transmite al tacto son muy buenas, y a pesar de que es un equipo grande y pesado no he identificado ninguna zona blanda, ni tampoco debilidades estructurales o crujidos.

ASUS ha hecho un trabajo excelente con la construcción de este equipo, y creedme, no es fácil llegar a ese nivel cuando tienes que dar vida a un portátil de 18 pulgadas y 3,1 kilogramos de peso. La zona de la bisagra y la pantalla muestran también un acabado perfecto, y no he apreciado ningún tipo de oscilación anormal en la pantalla al interactuar con el equipo, ni siquiera escribiendo con rapidez ni al realizar pulsaciones muy rápidas e intensas con el teclado al jugar.

La estética gaming del ASUS ROG Strix SCAR 18 es muy marcada, pero al mismo tiempo tenemos un portátil elegante y bien planteado que brilla con luz propia. Y hablando de brillar, la disposición de la iluminación LED, dividida en cuatro grandes zonas, y la calidad de la misma, rayan a un nivel sobresaliente. Si lo deseamos podemos desactivar la iluminación LED RGB en cualquier momento, algo que puede ser útil si queremos maximizar la autonomía del equipo.

Podemos personalizar toda la iluminación a través del software ASUS ROG Armoury Crate, que también podemos utilizar para personalizar numerosos aspectos del equipo. Os dejo una galería para que podáis hacer un repaso virtual por las secciones más importantes que ofrece dicho software. Con un clic ampliaréis las imágenes y accederéis a la galería completa.

El teclado que trae el ASUS ROG Strix SCAR 18 es uno de los mejores que he encontrado en un portátil de este tipo. La compañía taiwanesa ha aprovechado a la perfección el espacio que le brinda este equipo de 18 pulgadas, y ha montado un teclado completo con un recorrido por tecla de 2 mm, lo que se traduce en un feedback muy bueno y en una experiencia excelente al pulsar cada tecla, tanto al escribir como al jugar. La almohadilla táctil no desentona, tiene un tacto suave y responde con precisión a cualquier acción.

La pantalla es otro de los puntos fuertes del equipo, sin duda. Tenemos un panel Mini LED que ofrece un excelente nivel de brillo, una representación del color realmente buena y ángulos de visión de 178 grados, como podéis apreciar en la galería adjunta, que también podéis ampliar haciendo clic en ella. Incluso con el nivel de brillo al mínimo la pantalla se puede utilizar sin problemas, lo que nos puede permitir apurar la autonomía en ciertas situaciones.

Su densidad de píxeles por pulgada es óptima, ya que tenemos una resolución de 2.560 x 1.600 píxeles, y la GeForce RTX 4090 Mobile que incluye este equipo puede mover esos más de 4 millones de píxeles sin problema. El rendimiento que ofrece en juegos y aplicaciones profesionales es soberbio, como veremos más adelante. Y hablando de rendimiento, como habréis podido imaginar Windows 11 vuela sobre el ASUS ROG Strix SCAR 18, y la experiencia de uso con tareas básicas es perfecta.

El ecosistema de tecnologías que integra el ASUS ROG Strix SCAR 18 marca también una gran diferencia en muchos aspectos. Por un lado tenemos la iluminación inteligente que ofrece el algoritmo ROG Nebula HDR, que mejora la calidad de imagen y redondea un panel que posiciona entre lo mejor que podemos encontrar a día de hoy. También destacan las tecnologías integradas en NVIDIA DLSS 3.5, que representan un valor importante tanto en juegos como en aplicaciones profesionales, y que nos permitirán disfrutar de una integración total en el ecosistema NVIDIA Studio.

Los 32 GB de memoria DDR5 que monta el ASUS ROG Strix SCAR 18 y sus dos SSDs de 1 TB en RAID 0 garantizan no solo un alto rendimiento, sino también una larga vida útil. El procesador Intel Core i9-14900HX es lo más potente que podemos encontrar ahora mismo en el mercado, y su configuración con 24 núcleos y 32 hilos también es toda una garantía de rendimiento y de longevidad. A nivel de hardware este portátil está tan bien equipado que disfrutaremos de una experiencia top durante años.

Para mantener bajo control esos componentes tan potentes ASUS ha montado un sistema de refrigeración cuidado al milímetro, y como veremos en el apartado dedicado a las temperaturas los resultados que hemos obtenido han sido muy buenos. El sistema de refrigeración es totalmente silencioso cuando trabajamos con tareas no muy exigentes, y el nivel de ruido va escalando en función del perfil que tengamos activado y de lo que estemos haciendo.

Cuando ejecutamos juegos o aplicaciones que supongan una alta carga de trabajo el nivel de ruido se dispara, como es lógico, pero se mantiene dentro de lo razonable para un equipo con este nivel de potencia y no llega a ser demasiado molesto. Ya sabéis que, al final, utilizar componentes de alto rendimiento implica acompañarlos de un sistema de refrigeración potente, y eso supone un nivel de ruido más marcado, de lo contrario estos no podrían desarrollar toda su potencia.

En cuanto al apartado sonoro la calidad de los altavoces y el sonido en general que ofrece el ASUS ROG Strix SCAR 18 están a la altura y no desentonan en absoluto. Lo mismo aplica al micrófono, y lo único que queda por debajo del nivel general del equipo es la cámara frontal, aunque siempre se agradece su presencia, ya que nos permitirá realizar videollamadas sin tener que añadir nada más al portátil.

Resultados de rendimiento en aplicaciones sintéticas y profesionales

Mi experiencia de uso con el ASUS ROG Strix SCAR 18 fue excelente, pero para entender mejor qué es capaz de ofrecer realmente este equipo es necesario profundizar con diferentes pruebas de rendimiento que nos permitan obtener números concretos. Como de costumbre, vamos a ver primero los resultados obtenidos en pruebas sintéticas y aplicaciones profesionales, y más adelante veremos los resultados en juegos.

Cinebench R23

Un clásico del mundo del renderizado que nos permite medir la potencia de un procesador tanto en monohilo como en multihilo. El Intel Core i9-14900HX consigue unos números muy buenos y supera ligeramente los valores que obtuve con el Intel Core i9-13980HX cuando analicé el ASUS ROG Strix SCAR 16 de 2023.

Cinebench 2024

Con Cinebench 2024 realizamos tres mediciones diferentes, dos a nivel CPU para medir el rendimiento en monohilo y en multihilo y una a nivel GPU. La GeForce RTX 4090 Mobile que monta este equipo ofrece un rendimiento excelente, y su puntuación la coloca por encima de la GeForce RTX 4070 SUPER de escritorio y solo un poco por debajo de la GeForce RTX 4070 Ti SUPER, que superó los 25.000 puntos.

El Intel Core i9-14900HX consigue una puntuación excelente en ambos escenarios, y como podemos ver en las imágenes se coloca en la primera posición en ambos casos, dejando constancia de que es uno de los procesadores para portátiles más potentes que existen ahora mismo. Es capaz de ofrecer un rendimiento soberbio tanto en monohilo como en multihilo, lo que significa que nos permitirá jugar y trabajar con todas las garantías.

CPU-Z

Esta prueba de rendimiento es un clásico, y también es una de las más sencillas. Con ella podemos medir la potencia de una CPU en monohilo y multihilo, y compararla directamente con otras CPUs de su base de datos. Los resultados obtenidos confirman lo que ya os había dicho anteriormente, que el Intel Core i9-14900HX es capaz de ofrecer un rendimiento sobresaliente en todos los niveles.

En esta captura también podemos ver otros detalles de la configuración de este equipo, incluyendo las latencias de la memoria y la subdivisión de cachés del procesador.

Blender

La versión 4.0 de este conocido benchmark aumenta el nivel de exigencia, así que los resultados no son directamente comparables con los de la versión 3.6 y anteriores, que serían un poco más altos (ligeramente mejores en puntuación). Dicho esto, podemos sacar en claro que la puntuación conseguida por la GeForce RTX 4090 Mobile que monta el ASUS ROG Strix SCAR 18 son muy buenos.

V-Ray

V-Ray es otra prueba de renderizado muy exigente que nos permite llevar al límite a cualquier tarjeta gráfica actual, y que ofrece aceleración por hardware en tarjetas gráficas GeForce RTX. La GeForce RTX 4090 Mobile que monta el ASUS ROG Strix SCAR 18 consigue un resultado óptimo tanto en el modo CUDA como en el modo RTX.

3D Mark CPU

La prueba CPU de 3D Mark es una de las mejores para obtener un valor detallado de rendimiento del procesador diferenciando por número de hilos. Como podemos ver en la imagen adjunta, tenemos pruebas realizadas con uno, dos, cuatro, ocho, dieciséis y con el número máximo de hilos posible.

El Intel Core i9-14900HX supera ligeramente al Intel Core i9-13980HX en todas las subpruebas que incluye este benchmark, y la diferencia más grande la tenemos en la prueba de ocho hilos, donde gana con 8.075 puntos frente a los 7.339 puntos que consigue este último. Las diferencias más pequeñas las tenemos en las pruebas con uno, dos y cuatro hilos, lo que significa que el modo turbo del Intel Core i9-14900HX aguanta mejor el incremento del número total de hilos.

Ahora vamos a echar un vistazo a los resultados concretos que hemos obtenido en cada subprueba a nivel de frecuencias de trabajo y de temperaturas. Esto nos permitirá ver de una manera más detallada cómo se ha comportado el Intel Core i9-14900HX en esta prueba, aunque debéis tener en cuenta que las pruebas con el número máximo de hilos y con 16 hilos se pasan tan rápido que no son totalmente fiables a efectos de temperatura.

Con un hilo activo la frecuencia oscila bastante y tenemos un pico máximo de 5,75 GHz. La temperatura también fluctúa notablemente, y los valores máximos se mantienen en torno a los 90 grados C.

la frecuencia oscila bastante y tenemos un pico máximo de 5,75 GHz. La temperatura también fluctúa notablemente, y los valores máximos se mantienen en torno a los 90 grados C. Con dos hilos activos los valores de frecuencia siguen fluctuando considerablemente. Tenemos unos picos de 5,68 GHz y una temperatura que oscila bastante y toca techo en los 93,01 grados C.

los valores de frecuencia siguen fluctuando considerablemente. Tenemos unos picos de 5,68 GHz y una temperatura que oscila bastante y toca techo en los 93,01 grados C. Con cuatro hilos activos la frecuencia de trabajo es más estable en la franja de los 5 GHz y toca techo en pequeños picos de 5,66 GHz. La temperatura se mueve entre los 90 y los 82,91 grados C.

la frecuencia de trabajo es más estable en la franja de los 5 GHz y toca techo en pequeños picos de 5,66 GHz. La temperatura se mueve entre los 90 y los 82,91 grados C. Con ocho hilos activos los valores de frecuencia se estabilizan en los 5,08 GHz, y la temperatura tiene un pico de 95,99 grados C, aunque baja rápidamente a valores más seguros.

los valores de frecuencia se estabilizan en los 5,08 GHz, y la temperatura tiene un pico de 95,99 grados C, aunque baja rápidamente a valores más seguros. Con 16 hilos activos ya desaparecen casi por completo los picos de frecuencia y la velocidad se estabiliza en los 5,08 GHz. La temperatura toca techo en 86,92 grados C.

ya desaparecen casi por completo los picos de frecuencia y la velocidad se estabiliza en los 5,08 GHz. La temperatura toca techo en 86,92 grados C. Con todos los hilos activos tenemos un valor máximo de frecuencia de más de 5,5 GHz y un mínimo de 4,88 GHz. La temperatura máxima supera los 80 grados C y registra un mínimo de 72,98 grados C.

Haciendo una valoración global está claro que el escalado de frecuencias es bueno, ya que el Intel Core i9-14900HX es capaz de mantenerse casi siempre por encima de los 5 GHz en esta prueba, incluso con el máximo número de núcleos e hilos activos.

3D Mark DLSS 3

Con esta prueba podemos ver la diferencia que marca la tecnología DLSS 3 de NVIDIA, que utiliza súper resolución y generación de fotogramas para mejorar la fluidez. Sin dicha tecnología la media es de 30,39 FPS, un resultado que en juegos solo sería aceptable, pero al activar DLSS 3 la media se dispara a 116,63 FPS, un resultado totalmente óptimo. En la gráfica adjunta podemos ver que el pico máximo fue de 145 FPS.

PassMark

Con esta prueba podemos medir el rendimiento general de un equipo valorando cada uno de sus componentes clave. Las puntuaciones que obtiene el ASUS ROG Strix SCAR 18 son excelentes en todas las subpruebas, aunque están un poco por debajo de lo esperado en la unidad de disco, algo que se debe seguramente a un error de este benchmark, ya que como veremos en CrystalDisk Mark sus dos unidades en RAID 0 ofrecen una velocidad altísima.

CrystalDisk Mark

Gracias a esa configuración RAID 0 que trae el ASUS ROG Strix SCAR 18 tenemos 13.402 MB/s en lectura secuencial y 9.186 MB/s en escritura secuencial, un resultado fantástico que es en gran medida el «culpable» de que el equipo vuele, y de que los tiempos de carga en juegos y aplicaciones sean mínimos.

Octanebench

Terminamos nuestra ronda de pruebas sintéticas con Octanebench, centrada en renderizado y compatible también con aceleración por hardware en tarjetas gráficas GeForce RTX. La GeForce RTX 4090 Mobile que monta el ASUS ROG Strix SCAR 18 vuelve a dejar claro que es una solución muy potente.

Rendimiento del ASUS ROG Strix SCAR 18 2024 en juegos

Los resultados que hemos obtenido en pruebas sintéticas y aplicaciones profesionales han sido muy buenos, pero el ASUS ROG Strix SCAR 18 es un portátil eminentemente gaming, así que tenemos que lanzarnos de lleno a ver hasta dónde llega este equipo con los juegos más exigentes del momento.

Abrimos con Ghostwire Tokyo, un título que es uno de los grandes abanderados del Unreal Engine 4 y del trazado de rayos. La GeForce RTX 4090 que monta el ASUS ROG Strix SCAR 18 va sobrada incluso con trazado de rayos, y sufre cuello de botella al activar DLSS 2 en modo rendimiento, así que lo ideal es utilizarlo en modo calidad.

Resident Evil 4 Remake tampoco es un desafío para la GeForce RTX 4090 que trae el ASUS ROG Strix SCAR 18 2024. Puede moverlo a 100 FPS con resolución nativa, calidad máxima y trazado de rayos activado. Me sorprende lo mal que escala el FSR 2 en este caso concreto, aunque os puedo confirmar que no es algo aislado, ya me ha ocurrido en otras pruebas con diferentes tarjetas gráficas, y es tema del juego.

Red Dead Redemption 2 es un título que sigue siendo muy exigente, aunque como podemos apreciar en la gráfica adjunta el ASUS ROG Strix SCAR 18 2024 lo mueve sin ningún problema. No es necesario activar la tecnología DLSS 2, pero si queremos un poco más de fluidez podemos utilizarlo en modo calidad para pasar de 93 FPS a 110 FPS.

Starfield es un juego exigente que tiende a sufrir fácilmente de cuellos de botella a nivel de CPU cuando se reduce mucho la resolución. Esto se nota al pasar de DLSS 2 en modo calidad a DLSS 2 en modo rendimiento, ya que el escalado de rendimiento es muy bajo. Con DLSS 3 en modo calidad podemos subir de 67 a 122 FPS de media, una mejora espectacular que confirma el valor de la generación de fotogramas.

Dying Light 2 es un juego exigente, pero la GeForce RTX 4090 que monta el ASUS ROG Strix SCAR 18 es tan potente que puede moverlo con fluidez incluso con trazado de rayos y resolución nativa. Si activamos DLSS 3 en modo calidad podemos mejorar la media de 51 FPS a 130 FPS con trazado de rayos activado y al máximo.

A Plague Tale Requiem es uno de mis juegos favoritos por calidad gráfica y dirección artística. Es también otro de los títulos más exigentes del momento, y esto se nota cuando activamos el trazado de rayos. La GeForce RTX 4090 del ASUS ROG Strix SCAR 18 logra 72 FPS y 48 FPS con trazado de rayos, pero si activamos DLSS 3 en modo calidad las medias subirán a 132 y 108 FPS, respectivamente.

Alan Wake 2 es, junto con Cyberpunk 2077, el juego más exigente que existe a día de hoy. Este equipo consigue unos dignos 53 FPS en 1600p, y gracias al DLSS 3 en modo calidad podemos convertir esa media en 106 FPS. Con trazado de rayos al máximo la media se hunde a 23 FPS, pero si utilizamos DLSS 3.5 en modo calidad la media se dispara hasta los 79 FPS, y la experiencia es perfectamente jugable.

Un título que no necesita presentación. El ASUS ROG Strix SCAR 18 es tan potente que puede mover Cyberpunk 2077 a 56 FPS con calidad máxima y resolución 1600p, y mantiene unos aceptables 36 FPS con trazado de rayos en demencial. Con NVIDIA DLSS 3 en modo calidad, que es el nivel óptimo para esa resolución, podemos mejorar las medias hasta los 136 FPS y 101 FPS, respectivamente.

Con trazado de trayectorias activado el nivel de exigencia en Cyberpunk 2077 se dispara y la media cae a 23 FPS, pero gracias a las tecnologías que integra DLSS 3.5 podemos subir la media a unos impresionantes 73 FPS (en modo calidad). Esa media equivale a una experiencia totalmente fluida, y la generación de fotogramas hace un buen trabajo.

El rendimiento que ofrece el ASUS ROG Strix SCAR 18 es excelente, tanto que cuesta creer que estamos ante un portátil, ya ofrece un nivel de potencia más propio de un PC de escritorio. Su configuración puede mover de forma óptima cualquier juego actual a su resolución de pantalla nativa, y gracias al soporte completo de NVIDIA DLSS 3.5 disfrutaremos de todas las optimizaciones basadas en IA de última generación que marcan una diferencia muy grande en juegos.

Temperatura, consumo, escalado de frecuencias y autonomía

Abrimos este apartado los resultados obtenidos con el Intel Core i9-14900HX. Es un procesador de alto rendimiento con un TDP de 65 vatios que está diseñado para alcanzar frecuencias muy altas, y esto se traduce en un modo turbo bastante agresivo y unas temperaturas máximas elevadas. No obstante, los valores son totalmente seguros y la media en juegos es buena para el rendimiento que ofrece.

La GeForce RTX 4090 Mobile alcanza su TGP máximo de 175 vatios cuando tenemos el ASUS ROG Strix SCAR 18 conectado a la red eléctrica, y con el modo GPU «Ultimate» activado. Utilizando dicho modo sacamos el máximo partido a la gráfica, que registra unos valores de temperatura muy buenos y totalmente seguros, ya que ronda entre los 69 y los 72 grados de media.

Pasamos ahora a ver los valores de consumo de la GeForce RTX 4090 Mobile utilizando, como dije, el modo «Ultimate». Tenemos unos niveles totalmente normales que entran dentro de lo esperado. La diferencia entre el consumo mínimo y el máximo se debe, como habréis podido imaginar, a que el DLSS 3 reduce la tasa de uso de la GPU en ciertos juegos.

El escalado de frecuencias que consigue esta tarjeta gráfica con el modo «Ultimate» es muy bueno. Tenemos unas oscilaciones totalmente razonables entre el nivel mínimo y la media más estable, y un pico de 2.415 MHz. Dependiendo de cada juego y de la configuración utilizada lo normal es que se mueva entre los 2.100 y los 2.250 MHz.

Al tener un bajo nivel de oscilación de frecuencias a nivel GPU el rendimiento es estable y consistente, una realidad que pude apreciar en todas y cada una de las pruebas realizadas. Los valores de consumo y de temperatura también son totalmente normales, y permiten a la GeForce RTX 4090 Mobile desarrollar toda su potencia incluso durante largas sesiones de uso.

Por lo que respecta a la autonomía no es un portátil que priorice la movilidad, todo lo contario, da prioridad al rendimiento, pero podemos conseguir entre 5 y 6 horas de autonomía con un uso básico por carga de batería, siempre desactivando la iluminación LED por completo y utilizando el modo «eco» y la GPU integrada.

Notas finales

El ASUS ROG Strix SCAR 18 en su edición de 2024 representa a la perfección todos los valores de la serie ROG de ASUS. Es un portátil con un diseño y una estética gaming de primer nivel que tiene una elevada calidad de construcción, y ofrece una experiencia totalmente premium desde el momento en el que empezamos a utilizarlo.

Es cierto que no es un equipo que destaque por su autonomía y que es grande y pesado, pero es totalmente normal porque, como he dicho, estamos ante un portátil que da una prioridad total al rendimiento y la potencia bruta. Gracias a ello es capaz de ofrecer una experiencia cercana a la que tendríamos con un PC de escritorio de gama alta, como hemos podido ver en los datos de rendimiento, tanto en pruebas sintéticas como en juegos.

A pesar del alto nivel de rendimiento que ofrece el ASUS ROG Strix SCAR 18 es capaz de mantener unas temperaturas totalmente seguras, algo que pone de relieve el buen trabajo que ha hecho ASUS con el sistema de refrigeración de este equipo. No importa si quieres trabajar, jugar o hacer ambas cosas, con este portátil podrás afrontar cualquier desafío con todas las garantías, y su configuración con 32 GB de RAM y 2 TB de almacenamiento evitarán que tengas que realizar ampliaciones a corto o medio plazo.

Es cierto que el ASUS ROG Strix SCAR 18 tiene un precio alto, y es que la configuración que hemos probado, pero con un SSD de 1 TB (sin configuración RAID), tiene un coste de 4.159 euros, pero lo compensa con esa calidad premium que ofrece en todos los sentidos, y con un nivel de rendimiento que como dije anteriormente es más propio de un PC de escritorio de gama alta que de un portátil. Si buscas la máxima potencia en un portátil gaming no lo dudes, este es tu equipo.