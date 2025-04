El ASUS Vivobook S14 es un portátil ultraligero que está disponible en diferentes configuraciones, que cubren desde la gama media económica hasta lo que podemos considerar como gama alta, siempre teniendo en cuenta que hablamos de un equipo que prioriza la movilidad y no la potencia bruta.

Tener distintas configuraciones dentro de un mismo modelo es importante, porque de esta manera es posible llegar a un mayor número de usuarios. Ya sabéis cómo es esto, al final no todo el mundo necesita el mismo nivel de rendimiento ni el mismo nivel de prestaciones, y no todos tenemos el mismo presupuesto.

Los modelos más económicos suelen ofrecer un valor precio-prestaciones bastante interesante y bien ajustado, pero no siempre son los grandes protagonistas en los análisis de los medios especializados, porque las configuraciones de gama alta son las que más expectación generan, y los más populares.

Hace solo unas semanas probamos la versión de gama alta configurada con un potente Ryzen AI 9 HX 370, y hoy queremos marcar la diferencia, y por esa razón vamos a compartir con vosotros un análisis del ASUS Vivobook S14 con una configuración más modesta pero perfectamente funcional.

Especificaciones del ASUS Vivobook S14

Chasis, medidas y peso

Tapa fabricada en aluminio y base en plástico con logotipo grabado mediante CNC.

Certificado MIL-STD 810H de resistencia de grado militar.

31,5 x 22,3 x 1,39 ~ 1.59 cm.

1,4 kilogramos.

Pantalla

Bordes reducidos para conseguir una relación pantalla cuerpo del 87%.

Pantalla de 14 pulgadas con panel de tipo IPS y resolución de 1.920 x 1.200 píxeles.

Relación de aspecto 16:10, tasa de refresco de 60 Hz y brillo de 300 nits.

Reproduce el 45% del espacio de color NTSC.

Tecnologías de reducción de luz azul y antiparpadeo.

Componentes clave

SoC AMD Ryzen 5 220 fabricado en el nodo de 4 nm de TSMC con CPU de 6 núcleos y 12 hilos, divididos en 2 núcleos Zen 4 y 4 núcleos Zen 4c. Su TDP es de 30 vatios.

La CPU alcanza un pico máximo de velocidad de 4,9 GHz con un núcleo activo, que se reduce conforme entran en funcionamiento más núcleos. Tiene 16 MB de caché L3 y 6 MB de caché L2 (1 MB de L2 por núcleo).

GPU integrada Radeon 740M con 256 shaders a una frecuencia de hasta 2,5 GHz en modo turbo, 16 unidades de texturizado, 8 unidades de rasterizado y 4 núcleos para acelerar trazado de rayos. Está basada en la arquitectura RDNA 3, y puede alcanzar un pico de potencia de hasta 2,56 TFLOPs en FP32.

16 GB de memoria DDR5 a 5.600 Mbps.

Unidad SSD de 1 TB PCIe Gen4 que supera los 6 GB/s en lectura secuencial.

Refrigeración, conectividad y batería

Sistema de refrigeración ASUS IceCool con doble ventilador con 97 aspas «Ice Blade» cada uno.

Conectividad cableada: dos puertos USB 3.2 Gen1 Type-A, dos puertos USB 3.2 Gen1 Type-C con soporte de carga y DisplayPort, un jack de 3,5 mm con entrada y salida de audio y una salida HDMI 2.1.

Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3.

Batería de 70 Wh compatible con recarga rápida.

Teclado, multimedia y sistema operativo

Teclado de tipo chiclet con retroiluminación LED en color blanco.

Cada tecla tiene un recorrido de 1,7 mm por pulsación. Cuenta con la tecla dedicada a Copilot.

La almohadilla táctil es de tacto suave y soporta gestos inteligentes.

Altavoces estéreo.

Matriz de micrófonos con reducción de ruido inteligente.

Cámara integrada con resolución FHD e infrarrojos compatible con Windows Hello. Incorpora obturador de privacidad.

Windows 11 Home como sistema operativo.

Precio: desde 899 euros.

Análisis externo

El ASUS Vivobook S14 es un ultraportátil, y como tal prioriza la movilidad sobre la potencia. Esto se deja notar desde el momento en el que lo sacamos de la caja, ya que tiene un formato muy compacto y es muy ligero.

ASUS ha apostado por un diseño marcadamente minimalista y sobrio, donde predominan las líneas rectas sin ningún tipo de estridencia. Las esquinas tienen un toque ligeramente redondeado, así que no tenemos una terminación tan angulosa como la que podemos encontrar en la línea Zenbook.

El minimalismo de la tapa solo se rompe ligeramente con la serigrafía «Vivobook» en acabado espejo, lo que genera un bonito contraste con el acabado plano de la misma.

En el interior tenemos el mismo planteamiento, aunque es el teclado el que añade el toque de contraste. Este está implementado a doble altura, las teclas tienen una terminación cuadrada que casa a la perfección con el conjunto, y la iluminación LED blanca es todo un acierto, porque a nivel estético casa de maravilla con la línea del ASUS Vivobook S14.

ASUS ha aprovechado adecuadamente el espacio disponible a la hora de implementar tanto el teclado como la almohadilla táctil. Las teclas tienen un tamaño correcto, y la almohadilla táctil se ha colocado en posición central y tiene un tamaño bastante generoso.

La pantalla es de 14 pulgadas, tiene unos bordes bastante ajustados que consiguen una buena relación pantalla-cuerpo. En la parte superior se encuentra integrada una cámara con resolución 1080p e infrarrojos que es compatible con Windows Hello, y que cuenta además con un obturador físico para garantizar una privacidad total.

Las sensaciones que transmite al tacto son buenas, gracias a su tapa fabricada en aluminio, un material premium que permite conseguir una mayor solidez estructural manteniendo un peso controlado. El resto del equipo está fabricado en plástico, un material ligero que ayuda a reducir costes.

En la vista lateral podemos ver que el ASUS Vivobook S14 es también un equipo muy delgado, y a pesar de su pequeño tamaño viene con una buena relación de conectores, ya que cuenta con dos USB Type-A, dos USB Type-C, un jack de 3,5 mm para entrada y salida de audio y tiene además una salida HDMI.

Experiencia de uso

El ASUS Vivobook S14 es un portátil dirigido a personas que necesiten un equipo ultraligero, compacto y asequible, pero que al mismo tiempo sea capaz de ofrecer una buena experiencia de uso, sin grandes sacrificios y sin que el rendimiento sea un problema.

Esta configuración en concreto es una de las más modestas que podemos encontrar ahora mismo, ya que tenemos una APU Ryzen 5 220 con 6 núcleos y 12 hilos que combina cuatro núcleos Zen 4c y dos núcleos Zen 4. La GPU es una Radeon 740M con solo 256 shaders basada en la arquitectura RDNA 3, lo que significa que no es capaz de mover juegos actuales, y que solo podrá con títulos antiguos y muy poco exigentes.

No tenemos potencia para jugar con el ASUS Vivobook S14 con esta configuración, pero esto no es un problema, porque ese no es su objetivo. Este equipo está pensado principalmente para tareas de ofimática pesada, multimedia, multitarea, navegación web, edición ligera de vídeo y fotografía, y también para creación ligera de contenidos.

Con todas esas tareas el equipo cumple de maravilla, y ofrece una experiencia perfecta. Además, los tiempos de inicio y de apagado son muy rápidos, la unidad SSD que integra ofrece un rendimiento excelente, y los 16 GB de RAM que integra nos garantizan una larga vida útil. Dicha memoria va soldada, así que no es ampliable.

Windows 11 funciona con total fluidez, y las aplicaciones y tareas más comunes se realizan casi al instante en el ASUS Vivobook S14. Gracias a su CPU de 6 núcleos y 12 hilos, y a su alto IPC, tenemos margen incluso para trabajar con aplicaciones y herramientas relativamente exigentes.

Su iGPU Radeon 740M tiene una potencia muy limitada, pero su buen soporte a nivel de drivers la convierte en una solución muy socorrida para multimedia, y también para gaming muy ligero. Juegos como League of Legends o Valorant funcionarán sin problemas en 1080p ajustando la calidad gráfica, y también otros títulos de eSport menos exigentes.

Con un uso que exija al equipo una carga baja o media su funcionamiento es muy silencioso. Esto sin duda se agradece, ya que nos permite concentrarnos más fácilmente en ciertas tareas, y además lo convierten en una opción ideal para aquellos que tengan que trabajar con el portátil en espacios donde el silencio no sea una opción, sino una necesidad.

El ASUS Vivobook S14 cuenta con Copilot y ofrece algunas funciones de IA, pero todavía faltan muchas de las características que prometió Microsoft. Tenemos, entre otras, funciones de edición y de eliminación inteligente de objetos en fotografías, y también contamos con generación de imágenes a través de Copilot, pero esta se realiza en la nube y no de forma local.

La experiencia al escribir es muy cómoda. El tamaño de las teclas nos permite empezar a escribir con fluidez sin necesidad de pasar un largo periodo de adaptación, y el recorrido por tecla de 1,4 mm nos da la respuesta suficiente para minimizar los errores escribiendo con rapidez. La iluminación LED RGB en color blanco es un valor añadido, tanto a nivel estético como funcional, y nos permite escribir incluso en condiciones de total oscuridad.

En cuanto a la pantalla, esta versión del ASUS Vivobook S14 utiliza un panel de grado IPS que cumple sin más. El nivel de brillo que ofrece es bueno y la densidad de píxeles por pulgada es correcta, ya que tenemos resolución 1080p en un panel de 14 pulgadas. Sin embargo, la reproducción del color es modesta, y aunque ofrece ángulos de visión de 178 grados se aprecia una leve pérdida de brillo en las zonas más alejadas.

Son carencias comprensibles, sobre todo teniendo en cuenta que estamos ante una configuración económica que mantiene un buen equilibrio a nivel de hardware, ya que tiene una CPU avanzada y cuenta además con una unidad SSD de alto rendimiento. Sobre este tema profundizaremos justo en el siguiente apartado, que está dedicado analizar el rendimiento del equipo en diferentes niveles.

Las opciones de conectividad inalámbrica son correctas para un modelo de su gama, y el abanico de conexiones cableadas también me parece adecuado para un equipo de su clase. No he echado en falta nada, ya que tenemos dos USB Type-A y dos USB Type-C, además de un jack de 3,5 mm, más que suficiente para conectar periféricos y unidades de almacenamiento externo sin problemas.

Volviendo al apartado multimedia, la cámara frontal cumple y nos permite, junto a la matriz de micrófonos integrada, realizar videollamadas sin tener que añadir nada más. Los altavoces no desentonan y mantienen la línea del conjunto, lo que significa que podemos utilizar el ASUS Vivobook S14 sin necesidad de auriculares.

Bajo un escenario de uso normal el ASUS Vivobook S14 se mantiene totalmente fresco. Al exigirle el máximo nivel de rendimiento el ruido del sistema de refrigeración se hace notar, aunque no llega a ser molesto, y las temperaturas se mantienen siempre en niveles totalmente seguros, como veremos más adelante.

Este equipo viene con el software MyASUS preinstalado, que nos permite ver y hacer un seguimiento en tiempo real del estado general del equipo, descargar actualizaciones, solucionar problemas y hacer numerosos ajustes para personalizar nuestro portátil.

En este sentido uno de los más útiles es, sin duda, el de los perfiles de rendimiento, que nos da la posibilidad de elegir entre diferentes modos para equilibrar el nivel de potencia, ruido y consumo del ASUS Vivobook S14.

Rendimiento del ASUS Vivobook S14 en aplicaciones y pruebas

Tras ese primer contacto, que en general ha sido muy positivo, entramos ahora de lleno a ver qué es capaz de ofrecer el ASUS Vivobook S14 con pruebas más exigentes que son capaces de saturar sus componentes por completo.

CPU-Z

Esta prueba mide el rendimiento de la CPU en monohilo y multihilo. El Ryzen 5 220 consigue 667 puntos en monohilo y 4.227 puntos en multihilo, lo que significa que queda un peldaño por debajo del Intel Core Ultra 7 256V, que tiene 8 núcleos y 8 hilos, ya que este logra 762 puntos y 4.990 puntos, respectivamente.

Cinebench R23

En Cinebench R23, que es una prueba de renderizado por CPU muy exigente, el Ryzen 5 220 logra un buen resultado en general, sobre todo teniendo en cuenta el tipo de procesador que monta este SoC (bajo consumo y gama económica). En monohilo consigue 1.720 puntos, y en multihilo alcanza los 10.049 puntos. A efectos comparativos el Intel Core Ultra 7 256V logra 1.840 y 10.763 puntos, respectivamente.

Cinebench 24

Otra prueba que nos permite llevar la CPU del ASUS Vivobook S14 al límite. En monohilo consigue 102 puntos, y en multihilo llega a los 527 puntos. Vuelve a quedar por debajo del Intel Core Ultra 7 256V, que consigue 121 puntos y 618 puntos, respectivamente.

Tened en cuenta que el Ryzen 5 220 es un chip de gama media, y que el Intel Core Ultra 7 256V es una solución de gama media-alta, así que es lógico que este esté un poco por encima.

3DMark CPU

Esta prueba mide el rendimiento del procesador en diferentes subpruebas, que utilizan cargas de trabajo que van desde un hilo hasta el máximo número de hilos que soporte la CPU. Además de ofrecernos puntuaciones independientes de cada prueba también hace un seguimiento de cómo se comporta la CPU durante las mismas, recogiendo los valores de frecuencia y de temperatura.

El Ryzen 5 220 logra superar al Intel Core Ultra 7-155H, pero queda un poco por detrás del Intel Core Ultra 7 256V, un resultado que entra dentro de lo que cabía esperar. Con esto claro, vamos a ver ahora qué valores de frecuencia y de temperatura ha registrado este chip:

Con un hilo activo tenemos una velocidad máxima de 4.933 MHz y una temperatura pico de 69,13 grados C, lo que equivale a un funcionamiento muy fresco.

tenemos una velocidad máxima de 4.933 MHz y una temperatura pico de 69,13 grados C, lo que equivale a un funcionamiento muy fresco. Con dos hilos activos la velocidad máxima es de 4.935 MHz, que además se mantiene bastante estable, y la temperatura máxima ronda los 78 grados C.

la velocidad máxima es de 4.935 MHz, que además se mantiene bastante estable, y la temperatura máxima ronda los 78 grados C. Con cuatro hilos activos la velocidad máxima baja un poco hasta los 4.91 GHz, y la temperatura máxima vuelve a rondar los 78 grados C.

la velocidad máxima baja un poco hasta los 4.91 GHz, y la temperatura máxima vuelve a rondar los 78 grados C. Con ocho hilos activos estamos tirando ya de SMT. La velocidad máxima es de 4,85 GHz, y la temperatura máxima supera los 82 grados C.

estamos tirando ya de SMT. La velocidad máxima es de 4,85 GHz, y la temperatura máxima supera los 82 grados C. Con 16 hilos activos ya hemos llegado al máximo de hilos del Ryzen 5 220, ya que este puede manejar un máximo de 12 hilos. La velocidad máxima es de 4,78 GHz, y tenemos una temperatura máxima de 83,75 grados C.

ya hemos llegado al máximo de hilos del Ryzen 5 220, ya que este puede manejar un máximo de 12 hilos. La velocidad máxima es de 4,78 GHz, y tenemos una temperatura máxima de 83,75 grados C. Con el máximo número de hilos activos tenemos la misma situación que en la subprueba anterior. La velocidad máxima es de 4,86 GHz, y la temperatura alcanza los 81,38 grados C.

Los resultados en general son positivos, ya que tenemos un escalado de frecuencias muy bueno que se mantiene muy cerca del pico máximo de 4,9 GHz incluso con todos los núcleos e hilos activos, y la temperatura nunca llega a entrar en niveles peligrosos.

3DMark Time Spy

En esta prueba, que nos permite hacer una estimación del rendimiento de un equipo en juegos, tenemos una de cal y otra de arena, ya que el Ryzen 5 220 logra una buena puntuación en CPU pero su GPU consigue un resultado muy flojo. Para que podáis comparar, la GPU Intel Arc Graphics Xe LPG del Intel Core Ultra 7-155H consigue en esta misma prueba 3.396 puntos en gráficos, pero pierde en rendimiento CPU con 5.102 puntos.

3DMark Steel Nomad Light

En Steel Nomad Light tenemos la misma tónica, y queda claro que el ASUS Vivobook S14 no es un equipo para jugar. Esto no es un problema, porque como os dije anteriormente ese no es el objetivo de este ultraportátil.

PassMark

Con esta prueba podemos medir el rendimiento de los diferentes componentes que integra un equipo. El ASUS Vivobook S14 con Ryzen 5 220 logra un buen resultado las pruebas de CPU, gráficos 2D y almacenamiento, lo que ayuda a levantar la media y lo coloca por encima del 44% de equipos que PassMark tiene en su base de datos.

V-Ray CPU

En esta prueba de renderizado por CPU el Ryzen 5 220 logra un resultado sorprendentemente bueno, ya que queda muy cerca de los 9.822 «vsamples» que consigue el Intel Core Ultra 7 256V.

Corona

El rendimiento aquí se mide en rayos por segundo, y el Ryzen 5 220 ha conseguido 3.004.584 rayos por segundo, una cifra que queda solo un poco por detrás de los 3.129.832 rayos que obtiene el Intel Core Ultra 7 256V.

Blender

Los resultados obtenidos en Blender, que mide el rendimiento en muestras por minuto, son muy bajos, pero totalmente normales, porque esta prueba está diseñada y optimizada para tarjetas gráficas NVIDIA.

CrystalDisk Mark

En esta prueba la unidad SSD del ASUS Vivobook S14 brilla de una forma espectacular, ya que consigue superar los 6,9 GB/s en lectura secuencial y alcanza los 6,1 GB/s en escritura secuencial. Estas velocidades son más altas que las de otras unidades SSD montadas en equipos mucho más caros.

Temperatura, consumo y autonomía

El Ryzen 5 220 se mantiene siempre en unos valores de temperatura seguros, como podemos ver en la gráfica adjunta. Solo tenemos picos de más de 80 grados cuando llevamos el procesador al 100% de uso. En estos casos el ruido del sistema de refrigeración se hace evidente, pero con cargas bajas y medias tenemos un funcionamiento muy silencioso.



Los valores de consumo también están dentro de lo normal. Solo registré un pico de 39 grados en Cinebench R23, y se produjo de forma temporal. Durante la prueba de estrés los valores de consumo fluctúan entre los 26 y los 32 vatios.



En cuanto a la autonomía, el ASUS Vivobook S14 con Ryzen 5 220 logra un buen resultado, ya que consiguió superar las 13 horas de uso por carga de batería en la prueba de Procyon, que consiste en abrir y reproducir un vídeo hasta agotar la batería.



Esa autonomía se consiguió con el brillo de la pantalla al mínimo, y desactivando la iluminación del teclado. Ajustando el brillo a un nivel superior tendríamos suficiente autonomía para completar sin problema todo un día de trabajo o de estudio.

Conclusiones y valoración final

El ASUS Vivobook S14 ofrece una experiencia excelente como ultraportátil gracias a su cuidado diseño, a su ligereza y a su calidad de construcción. Tiene una relación calidad-precio bastante ajustada, y ofrece potencia suficiente para afrontar sin problema una gran variedad de tareas.

Ya hemos visto que hay aspectos de este equipo que destacan notablemente, como el rendimiento de su unidad SSD y el desempeño de su CPU, que a pesar de ser una solución económica y de bajo consumo tiene mucho potencial.

A nivel de autonomía tampoco se queda atrás. Su configuración con núcleos Zen 4 y Zen 4c, de menor consumo, le permiten ofrecer más de 13 horas de uso por carga de batería, más que suficiente para completar una jornada de trabajo o de estudio sin tener que preocuparnos por buscar un enchufe cercano.

Un equipo muy completo, versátil y lleno de posibilidades, que cuenta con todo lo que podemos llegar a necesitar en un formato de 14 pulgadas y con un peso de solo 1,4 kilogramos. Encima es muy silencioso en la mayoría de sus escenarios típicos de uso, como os dije anteriormente tiene un teclado muy bueno.

Obviamente no es perfecto. Este modelo también tiene algunas carencias, de hecho la pantalla es bastante modesta, pero por el precio que tiene no podemos exigirle una perfección que tampoco tienen otros modelos mucho más caros. Al final lo importante es que la pantalla cumple, y que es correcta para el perfil de uso al que se dirige este equipo.

Si buscas un ultraportátil elegante y discreto con un buen teclado, económico, con una elevada autonomía, un alto grado de movilidad y un buen rendimiento dentro de su clase no lo dudes, el ASUS Vivobook S14 con Ryzen 5 220 es una buena elección.