Winhance 4 es la nueva versión de un tipo de aplicación que se ha vuelto imprescindible para todo usuario que busque un Windows ‘limpio’ de software basura y, de paso, un sistema operativo más rápido, optimizado y personalizable.

El Bloatware en Windows sigue siendo un problema monumental. Windows 11 no solo no ha mejorado la cuestión sino que lo ha incrementado sobre las versiones anteriores y la cantidad de aplicaciones instaladas (la mayoría innecesarias y no deseadas), junto a la gran cantidad de publicidad, penaliza el consumo de recursos, el rendimiento y la experiencia general. Todo ello obliga al usuario a realizar tareas de limpieza desde el minuto uno. Afortunadamente, existe una buena colección de herramientas de terceros que resultan de gran ayuda.

Cómo usar Winhance 4

La nueva versión de esta aplicación de código abierto y uso totalmente gratuito, presenta importantes novedades que comienzan en la misma distribución del software. Si hasta ahora se distribuía como una GUI de PowerShell lo que implicaba su instalación mediante un script en la consola de Windows, el uso de Winhance 4 es ahora mucho más sencillo.

Y es que sus responsables han creado una aplicación dedicada e independiente que permite su uso como cualquier software de Windows, descargando el ejecutable con soporte adecuado de instalación/desinstalación e incluso con una versión portátil que no requiere ni siquiera instalación. Además de la página de GitHub, la aplicación también estrena su propia página web. Decir que la aplicación funciona con Windows 11 o Windows 10 de 64 bits.

La versión incluye mejoras menores en la ventana principal e interfaz de usuario, en la pestaña de aplicaciones, tanto para la desinstalación como para la instalación gracias a una nueva sección con múltiples aplicaciones útiles que se pueden instalar a través de WinGet. También se han añadido botones para Guardar e Importar la configuración para los que quieren replicar los cambios en otras instalaciones de Windows.

Por lo demás, el punto fuerte de Winhance 4 sigue siendo el conocido: eliminar aplicaciones no deseadas de Windows y evitar que se vuelvan a instalar. Esta herramienta resuelve este problema implementando soluciones de eliminación permanente y scripts de limpieza automática que se ejecutan durante el inicio del sistema. Por supuesto, se puede personalizar qué aplicaciones eliminar y reinstalarlas fácilmente si es necesario a través de la misma interfaz. Y todo ello a golpe de clic.

Además de la limpieza de software, cuenta con un grupo extenso de funciones de optimización gestionando las opciones de privacidad, Windows Update, Juegos, los planes de energía y mucho más. También incluye un apartado de personalización que sin ser tan amplia como otras dedicadas, permite ajustar la barra de tareas, el menú de inicio, el explorador de archivos, las notificaciones.

Una joya Winhance 4. Una aplicación gratuita y de código abierto que debes tener a mano porque te va a ayudar a conseguir el sueño de «un Windows más limpio». Aunque la propia aplicación crea una copia de seguridad del registro cada vez que se ejecuta y antes de realizar cualquier cambio, te recomendamos crear tus propias cuentas tanto del registro como creando puntos de restauración para solventar cualquier error que pueda producirse.