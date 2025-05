La compañía japonesa ha actualizado las condiciones de uso de Nintendo Switch 2, y también del software relacionado con esta consola. Las nuevas condiciones son diferentes dependiendo de si somos usuarios de Europa o de Estados Unidos, pero en ambos casos queda claro que la gran N va a ejercer un control draconiano sobre sus usuarios.

En Europa, los usuarios de Nintendo Switch 2 están avisados de que los juegos solo se licencian para uso personal y que no se pueden utilizar de ninguna manera con fines comerciales. Cualquier uso no autorizado de un producto digital que incumpla esas condiciones podrá quedar inutilizado.

¿Qué quiere decir esto? Pues que Nintendo podrá desactivar juegos y contenidos digitales que hayas comprado legalmente para tu Nintendo Switch 2 si vulneras las condiciones de uso. Suena mal, ¿verdad? Pues espera, porque los usuarios de Estados Unidos lo tienen aún peor, porque estos están sujetos a una condición que va mucho más allá.

Los usuarios de Estados Unidos que vulneren las condiciones de uso no solo podrán enfrentarse al bloqueo de sus juegos y de su cuenta online, sino que además también podrían encontrarse con que su Nintendo Switch 2 acabe siendo totalmente bloqueada por la gran N. Si esto ocurre, tendrán entre manos un bonito, y caro, pisapapeles.

¿Por qué Nintendo Switch 2 no se podrá bloquear en Europa?

No es casualidad que la gran N no haya incluido esa condición en los nuevos términos para la Unión Europea. En el viejo continente los usuarios tenemos la suerte de contar con un grado de protección mucho mayor que en Estados Unidos, y esto implica que dicha media no habría sido legal en Europa, por eso Nintendo la ha limitado «al país de la libertad».

Esto no quiere decir que Nintendo no pueda bloquear cualquier Nintendo Switch 2 en Europa. Tiene los medios para hacerlo sin problema, pero no tomará esta medida porque sabe muy bien que la Unión Europea se le echará encima en cuanto lo haga.

Si te preguntas qué es lo que busca Nintendo con esto la respuesta es muy sencilla, prevenir la piratería, y para ello está dispuesta a asustar al usuario con la amenaza de que, si decide romper las reglas, esa consola por la que ha pagado cientos de dólares acabará quedando inservible de forma permanente e irreversible, al menos en teoría.

Ya sabéis que Nintendo se toma muy en serio la defensa de su propiedad intelectual, y es comprensible que quieran seguir luchando contra la piratería, pero inutilizar consolas no es el camino más acertado. Si la gran N decide aplicar esta medida de forma efectiva estoy seguro de que podría acabar teniendo problemas legales también en Estados Unidos.