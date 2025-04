Switch 2: fecha de lanzamiento, precio, juegos, Pro controller...

Hay algo en el silencio de Nintendo que siempre ha tenido el poder de perturbar el equilibrio del calendario tecnológico. Mientras otros gigantes desvelan su artillería con campañas grandilocuentes, los japoneses prefieren la táctica de la gota fría: precisa, medida, inesperada. La nueva Switch 2, anunciada con la misma calma con la que se lanza un shuriken, no es simplemente una sucesora. Es una relectura completa del concepto que revolucionó el juego híbrido en 2017. Y es también, en muchos sentidos, una declaración de madurez tecnológica que merecía un análisis detenido.

Han pasado ocho años desde aquella consola que nos permitía jugar en el tren como en el salón. Ocho años de redenciones (como Zelda: Breath of the Wild) y excesos (Joy-Con drift, ejem). Ahora, con una nueva promesa en el horizonte, Nintendo vuelve a dar el golpe justo cuando parecía que el ciclo natural de la Switch había expirado. El resultado es una máquina que no reniega de su legado, pero que tampoco se limita a ampliarlo. Switch 2 quiere ser otra cosa.

Diseño y especificaciones técnicas

El corazón de la Switch 2 late al ritmo de un nuevo SoC personalizado de NVIDIA, diseñado para equilibrar potencia y eficiencia. Aunque Nintendo no ha revelado su nombre exacto, las primeras demostraciones sugieren compatibilidad total con tecnologías como DLSS y soporte para trazado de rayos. La consola ofrece una pantalla LCD de 7,9 pulgadas, resolución 1080p nativa y una tasa de refresco de hasta 120 Hz, con compatibilidad HDR, lo que supone un salto notable respecto a los 60 Hz y 720p de la pantalla original.

En cuanto al almacenamiento, la consola da un respiro con 256 GB internos de tipo UFS, ampliables mediante tarjetas microSD Express. Esta elección no solo mejora los tiempos de carga, sino que también pone a la Switch 2 en una posición más competitiva frente a otras consolas portátiles recientes. En modo dock, la consola es capaz de alcanzar los 4K y los 60 fps de forma estable, apoyada por un sistema de refrigeración activa en el dock, lo que indica que Nintendo ha querido abordar los cuellos de botella térmicos con más seriedad que en generaciones anteriores.

También se han actualizado las opciones de conectividad. Switch 2 incorpora Wi-Fi 6 para asegurar una experiencia multijugador fluida, especialmente útil en títulos online intensivos. En términos físicos, el nuevo dock incluye dos puertos USB-C, salida HDMI 2.1 y una disposición térmica que permite una mayor eficiencia durante sesiones prolongadas. Todos estos cambios apuntan a una Nintendo que, sin abandonar su enfoque práctico, ha entendido que la potencia también puede ser parte de su identidad.

Nuevos controles y funcionalidades

La gran sorpresa en materia de control viene con los Joy-Con renovados, ahora con un sistema de acoplamiento magnético que mejora notablemente la estabilidad respecto al diseño original. Estos nuevos controladores incorporan también un sensor de movimiento más preciso y un “modo ratón” pensado para títulos que lo requieran, lo que insinúa cierta apertura a juegos de PC adaptados al entorno de consola.

Uno de los añadidos más comentados es el botón “C”, incluido tanto en los Joy-Con como en el nuevo Pro Controller. Este botón activa GameChat, una función que permite conversaciones de voz y vídeo directamente desde la consola, eliminando la dependencia del móvil y modernizando la experiencia online de Nintendo, históricamente criticada por su lentitud en adoptar estos estándares. El sistema se completa con una cancelación de ruido activa, altavoces mejorados y soporte para audio 3D, elementos que elevan el conjunto sensorial del dispositivo.

El Pro Controller, por su parte, se rediseña con materiales más robustos y un nuevo acabado en negro mate con detalles blancos. Además de integrar el botón “C”, este mando suma botones traseros programables (“GL” y “GR”), muy en la línea de lo que ofrecen mandos premium como el Xbox Elite. También cuenta con una entrada de 3,5 mm, permitiendo conectar auriculares directamente, una demanda histórica de los usuarios más competitivos. Todo esto lo posiciona como un accesorio que no solo acompaña, sino que amplifica la experiencia Switch 2.

Títulos de lanzamiento y próximos juegos

El catálogo de lanzamiento de Switch 2 no escatima en ambición. Encabeza la lista Mario Kart World, un título exclusivo con circuitos internacionales y multijugador masivo. A este le siguen Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, Hogwarts Legacy, Zelda: Wind Waker Remaster, Splatoon 3 Enhanced y el sorprendente Nintendo Switch 2 Welcome Tour, que funciona como demo técnica del hardware con minijuegos y recorridos interactivos.

De cara al verano, el gran protagonista será Donkey Kong Bananza, previsto para el 17 de julio. Este nuevo título en 3D rescata el espíritu de Donkey Kong 64 con un diseño de niveles expansivo, entornos destructibles y un nuevo villano: VoidCo, una corporación que amenaza la jungla natal de DK. El juego promete explorar nuevas dinámicas narrativas dentro del universo de Nintendo, conectando incluso con la estética de los parques temáticos de la marca.

Pero lo más destacable es quizás la revisión de clásicos contemporáneos. Tanto Breath of the Wild como Tears of the Kingdom recibirán versiones específicas para Switch 2, con mejoras gráficas, tasa de frames más estable y audio 3D. La estrategia es clara: no solo construir sobre lo nuevo, sino revitalizar lo mejor de su catálogo reciente para consolidar una identidad fuerte desde el primer día.

Juegos de lanzamiento (5 de junio de 2025):

Mario Kart World

Super Mario Party Jamboree

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Switch 2 Edition

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Switch 2 Edition

Elden Ring

Hades 2

Split Fiction

Project 007

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

Juegos mejorados para Switch 2:

Metroid Prime 4: Beyond

Próximos lanzamientos confirmados:

Donkey Kong Bananza

Kirby Air Riders

Clásicos de GameCube en Nintendo Switch Online:

The Legend of Zelda: The Wind Waker

Luigi’s Mansion

F-Zero GX

Fire Emblem: Path of Radiance

Pokémon Colosseum

SoulCalibur 2

Chibi-Robo!

Otros títulos anunciados:

Borderlands 4

WWE 2K

NBA 2K

Civilization VI

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Yakuza 0

Hogwarts Legacy

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4

Precio y disponibilidad

Nintendo ha fijado el precio de Switch 2 en 469,99 euros, una cifra algo superior a la del modelo original, pero razonable dado el salto tecnológico. También se ofrecerá un pack con Mario Kart World por 509,99 euros, además del nuevo Pro Controller a 79,99 euros. Las reservas estarán disponibles desde el 8 de abril, y la consola llegará a las tiendas el 5 de junio.

En términos logísticos, Nintendo ha confirmado una distribución global desde el primer día, evitando el escalonado habitual. Se espera que tanto tiendas físicas como plataformas online habiliten campañas de reserva con unidades limitadas, como ya ha sido habitual en lanzamientos anteriores. La decisión de lanzar a mediados de año, en lugar del clásico octubre-noviembre, es una jugada interesante. Nintendo se adelanta al ciclo navideño y planta cara a los dispositivos portátiles emergentes, como la Steam Deck y las consolas de ASUS o Lenovo, con una propuesta más cohesionada y una base de usuarios ya consolidada.

Personalmente, lo que más me llama la atención no es la hoja técnica ni los juegos de estreno, sino el equilibrio que ha logrado Nintendo entre tradición y modernización. Switch 2 no rompe con el pasado, pero tampoco se conforma con él. Es una consola que apuesta por la continuidad, sí, pero con la ambición de redefinir su propio estándar.

La gran pregunta que queda en el aire no es si triunfará —porque con este planteamiento, probablemente lo hará—, sino cómo responderán sus competidores. ¿Seguirán el modelo híbrido? ¿O buscarán diferenciarse aún más? En cualquier caso, lo que es seguro es que Nintendo ha vuelto a mover ficha, y lo ha hecho con la precisión de quien lleva años esperando el momento adecuado para golpear. Y sí, por si te lo preguntas, efectivamente estoy pensando en Microsoft.

Más información