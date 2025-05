Windows 11 25H2 en problemas por cambios que han roto el sistema operativo

Microsoft lleva un tiempo trabajando en Windows 11 25H2. Hace un par de semanas os dimos los primeros detalles sobre esta actualización, cuyo lanzamiento se espera para finales de año, y hoy hemos descubierto que el gigante de Redmond está teniendo serios problemas para sacarla adelante.

Brandon LeBlanc, que es gerente de programas sénior del equipo del programa Windows Insider en Microsoft, ha confirmado en redes sociales que han realizado cambios de código muy importantes en «builds no lanzadas» de Windows 11, ni siquiera en el canal insider, y que estos cambios han provocado una cantidad de errores tan grandes que, en resumen, han roto el sistema operativo.

Esos errores afectan a funciones tan básicas como la conectividad Bluetooth y Wi-Fi, y también a las conexiones USB e incluso a la cámara integrada en dispositivos que cuentan con una, y que la pueden utilizar como sistema de autenticación biométrica con Windows Hello.

LeBlanc no ha dicho directamente que se trate de Windows 11 25H2, pero se puede leer perfectamente entre líneas, porque solo tiene sentido introducir cambios de código tan profundos en una build no lanzada de Windows 11 si se trata de la próxima gran actualización anual.

También ha confirmado que estos fallos no se deben a ningún problema a nivel de drivers, y que no está relacionado con GPUs ni con chipsets de AMD. Microsoft ya está trabajando en una solución, pero parece que esto será una tarea compleja y que podría llevar algo de tiempo. En cualquier caso, lo importante es que no ha llegado a afectar a los insiders.

Microsoft debe ser consciente de algo muy importante, y es que tras los errores cometidos con Windows 11 24H2 no tiene margen con Windows 11 25H2. Esta actualización debe llegar al usuario final bien terminada, debidamente pulida y sin errores graves, ya que de lo contrario se acumularían dos actualizaciones problemáticas, y esto tendría un impacto negativo para el usuario y para la imagen de la compañía.

En mi caso, todavía utilizo Windows 11 23H2. Decidí mantenerme en esta actualización tras conocer la gran cantidad de problemas que daba Windows 11 24H2, y debo decir que no me arrepiento en absoluto. Mi PC funciona a la perfección, y no he tenido el menor quebradero de cabeza. Por la fecha en la que estamos al final acabaré omitiendo esa actualización, y saltaré directamente a Windows 11 25H2.

Imagen de portada generada con IA.

It’s hard to describe in a post but it impacts functionality across the OS ranging from Bluetooth and Wi-Fi to connecting USB accessories and even your onboard camera (which impacts Windows Hello on PCs too).

— Brandon LeBlanc (@brandonleblanc) May 9, 2025