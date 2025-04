Windows 11 25H2 en camino, qué sabemos de la próxima evolución de Windows 11

Microsoft sigue trabajando en Windows 11 25H2, la próxima gran actualización anual que recibirá Windows 11. Sabemos que todavía se encuentra en una fase temprana de desarrollo, pero ya hemos empezado a ver referencias a ella en el canal Canary, que se caracteriza por ser al que primero llegan las actualizaciones y los parches en fase «experimental».

Windows 11 25H2 ha sido identificada en la build 27842, donde aparece con el nombre GE25H2. Las siglas GE significan «Germanium», que no es otra cosa que uno de los nombres en clave que Microsoft utiliza para diferenciar diferentes puntos de control y niveles de cambios o hitos en sus diferentes desarrollos.

Es un concepto más importante de lo que parece, y os explico por qué. Microsoft empezó a utilizar el nombre «Germanium» con Windows 11 24H2 para diferenciarla de la actualización 23H2. Esta última no se identificaba con ese nombre, y fue una actualización pequeña en comparación con la 24H2.

Esto quiere decir que una actualización identificada como «Germanium» es una actualización mucho más grande e importante que otra que no tiene dicha identificación, como lo fue en su momento Windows 11 24H2 comparado con Windows 11 23H2.

¿A dónde nos lleva esto? Pues a concluir que Windows 11 25H2 va a ser una actualización muy grande, como lo fue Windows 11 24H2. Todavía no tenemos una lista concreta de todos los cambios que incluirá esta actualización, pero se espera que abra una nueva fase dentro de Windows 11, y que incluya, entre otras cosas:

Mejoras en la integración de la IA, con nuevas funciones y un mayor soporte. «Recuerdos» podría ser uno de los grandes protagonistas de esta nueva actualización.

Nuevas funciones y características, mejoras a nivel de interfaz y cambios en la barra de tareas y en el menú de inicio.

Correcciones de errores y fallos.

Otras mejoras a nivel de rendimiento, compatibilidad, seguridad y estabilidad.

¿Cuándo llegará Windows 11 25H2?

Todavía no tenemos un anuncio oficial, pero su lanzamiento se espera para finales de este año. Concretamente debería llegar entre los meses de octubre y noviembre.

Esta actualización no será obligatoria, y su despliegue se producirá de manera gradual. Este tipo de despliegue permite a Microsoft ir afinando y corrigiendo errores sobre la marcha, y evita que la actualización se acabe instalando en sistemas que pueden llegar a sufrir problemas graves por algún tipo de «bug» no resuelto, o por incompatibilidades no identificadas en la fase de pruebas.

Ten en cuenta que esta actualización, además de incluir nuevas funciones y otras mejoras, también ampliará el periodo de soporte de Windows 11.

Imágenes generadas con IA.