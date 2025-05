DOOM: The Dark Ages llega (acompañado) a GeForce Now

Un nuevo jueves, un nuevo GeForce NOW Thursday, el día en que NVIDIA anuncia las últimas incorporaciones a su servicio de juego en la nube. Para quienes, como yo, disfrutan de poder jugar en cualquier dispositivo sin preocuparse por los requisitos del sistema, estos anuncios se han convertido en una pequeña tradición semanal. Esta semana, las novedades incluyen tanto clásicos renovados como experiencias completamente nuevas, con opciones para todo tipo de jugadores.

El gran protagonista de esta semana es DOOM: The Dark Ages, una esperada precuela que lleva la acción frenética de la saga DOOM a un oscuro escenario medieval. Disponible desde hoy para los miembros Ultimate y Priority de GeForce NOW, esta entrega promete combinar la brutalidad clásica de la franquicia con una ambientación mucho más cruda y opresiva, en la línea de juegos como Dark Souls, pero con la velocidad característica de DOOM. Como incentivo adicional, los suscriptores premium de GeForce NOW podrán reclamar el aspecto exclusivo «Verdant» para el DOOM Slayer, un detalle que seguro apreciarán los fans más dedicados.

Otro lanzamiento importante es Microsoft Flight Simulator 2024, que también despega esta semana en GeForce NOW. Esta nueva edición del simulador de vuelo más popular del mercado promete mejorar aún más su ya impresionante realismo, con nuevas tecnologías de simulación atmosférica y modelos de vuelo refinados. Para los aficionados a la aviación, poder jugarlo en la nube sin preocuparse por las exigencias gráficas del juego es un auténtico lujo.

Además, esta semana también llega Capcom Fighting Collection 2, una colección que reúne algunos de los juegos de lucha más icónicos de la desarrolladora japonesa. Con su llegada a GeForce NOW, los fans de los combates arcade podrán enfrentarse en línea sin preocuparse por los requisitos de hardware, manteniendo las partidas rápidas y fluidas incluso en dispositivos menos potentes.

Para quienes no lo conozcan, GeForce NOW ofrece tres niveles de suscripción diseñados para adaptarse a diferentes tipos de jugadores:

Acceso básico sin coste, ideal para quienes quieren probar el servicio sin compromiso. Aunque tiene ciertas limitaciones, como sesiones de juego de hasta dos horas y tiempos de espera si los servidores están saturados, sigue siendo una excelente opción para quienes no buscan gráficos de última generación o tiempos de respuesta ultrarrápidos.

Ofrece una experiencia mucho más completa, con acceso preferente a los servidores para reducir los tiempos de espera y sesiones de hasta seis horas. Además, permite activar configuraciones gráficas avanzadas, lo que se traduce en una calidad visual superior y tiempos de carga más rápidos. Es una opción interesante para jugadores que buscan un rendimiento más consistente sin llegar al extremo de los servidores RTX 4080.

El tope de gama, diseñado para quienes no se conforman con nada menos que el máximo rendimiento. Este nivel ofrece acceso a servidores que simulan un PC equipado con una GeForce RTX 4080, lo que significa gráficos en modo Ultra, tasas de refresco de hasta 120 fps, resolución 4K y sesiones de juego de hasta ocho horas.

Y, como todos los jueves, vamos ya con el repaso a los nuevos títulos que se suman a GeForce Now esta semana. Son los cinco siguientes: