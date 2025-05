Microsoft soluciona un error que llevaba nueve meses complicando el uso de Windows 11 y Linux

Un parche de seguridad lanzado hace nueve meses provocó un fallo en Windows 11 que rompía la función de doble arranque con Linux. Este afectaba a numerosas distros, incluidas las más conocidas y utilizadas, como Ubuntu, Debian, Zorin OS y Linux Mint, entre otras.

Como habréis podido imaginar, este fallo estaba relacionado con SBAT, siglas de «Secure Boot Advanced Targeting», una función de arranque seguro avanzado dirigido que, tras recibir dicho parche de seguridad, bloqueaba el inicio en equipos con arranque dual Windows 11 y Linux, de manera que el usuario solo podía arrancar el equipo con Windows 11.

SBAT trabaja bloqueando gestores de arranque que puedan resultar potencialmente peligrosos. Para ello busca en la base de datos de Secure Boot DBX, donde se encuentra una lista negra con una serie de ejecutables UEFI. Si se topa con alguno de esos ejecutables lo bloquea directamente.

El mensaje de error que aparecía tras sufrir este fallo apuntaba claramente en esa dirección, ya que decía:

«Verifying shim SBAT data failed: Security Policy Violation. Something has gone seriously wrong: SBAT self-check failed: Security Policy Violation».

En resumen, que SBAT no había podido verificar los datos de ejecutables seguros UEFI, que algo había ido muy mal, y que se había producido una violación de las políticas de seguridad.

Microsoft explicó el problema y ofreció soluciones temporales en su momento que, en general, implicaban trastear con las políticas de usuario y el registro, pero hemos tenido que esperar nueve meses para el lanzamiento de una corrección oficial de este fallo. No hay duda de que el gigante de Redmond se ha tomado las cosas con calma.

Con el parche de seguridad de este mes de mayo, identificado como KB5058405, este error se ha resuelto definitivamente, así que ya no deberíais tener ningún problema con vuestras configuraciones de arranque dual con Linux y Windows 11.

El arranque seguro juega un papel muy importante como medida de seguridad en Windows 11, pero también ha dado muchos quebraderos de cabeza debido a los errores y a los problemas que ha ido sufriendo desde su lanzamiento. La lista es larga, pero entre los más graves destacan aquellos que impedían al usuario completar el arranque con Windows 11.

Imagen de portada generada con IA.