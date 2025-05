Si te has cansado de Diablo IV no te pierdas estas 10 alternativas

Diablo IV tuvo una excelente acogida. Blizzard supo hacer bien las cosas al principio, pero en su intento de monetizar el juego ha llegado extremos que para muchos jugadores son intolerables, y con la temporada ocho realmente ha tocado fondo.

El pase de temporada ha cambiado por completo, el modelo de recompensas también lo ha hecho, y la evolución del título en lo que a jugabilidad y contenido se refiere no ha cumplido con las expectativas. Todo esto ha hecho que muchos jugadores hayan abandonado Diablo IV, o que se lo estén empezando a plantear.

En mi caso, he acabado dejando Diablo IV para volver a dedicar pequeños ratos a Diablo II, un juego donde ya tengo muchos personajes creados y con buen equipo, y que me sigue pareciendo divertido por sus mecánicas y por su sistema de botín.

También me he lanzado a jugar a Last Epoch, y os puedo decir que este es uno de los más recomendables si buscáis algo parecido a Diablo IV, pero con un toque de rol más profundo. Tiene mucho contenido, y está en una etapa de mejora constante.

Si todavía estáis considerando dejar Diablo IV pero necesitáis recomendaciones no os preocupéis. A continuación os voy a dejar 10 alternativas a este juego que he probado personalmente, y que os puedo garantizar que son muy recomendables. Por si os sirve como referencia os adelanto que, de todas estas alternativas, mis favoritas son Grim Dawn y Last Epoch.

Diez juegos que te ayudarán a decir adiós a Diablo IV

1.- Warhammer Chaosbane

Un juego ambientado en el universo Warhammer que fue lanzado en 2019, pero que conserva una buena factura técnica y una excelente ambientación. Tiene una jugabilidad clásica más centrada en la acción que en el componente rolero, lo que hace que sea muy divertido, y muy asequible, y podemos jugarlo tanto solos como con amigos.

Muy divertido, con una jugabilidad rápida y dinámica, habilidades bastante espectaculares y mucho contenido. También es muy asequible a nivel de hardware, ya que tiene unos requisitos bastante contenidos.

Requisitos mínimos

Windows 10.

CPU Intel Core i3 o AMD Phenom II X3.

6 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 660 o AMD Radeon HD 7850 con 2 GB de memoria gráfica.

20 GB de espacio libre.

2.- Last Epoch

Es uno de los mejores ARPGs que se han lanzado recientemente. Tiene un excelente apartado gráfico, donde destacan sobre todo la calidad y la amplitud de sus escenarios, y también destacan su ambientación y sus efectos gráficos.

La jugabilidad está muy bien resuelta, y el componente rolero tiene una buena profundidad, lo que nos permite disfrutar de muchas opciones de personalización de nuestros personajes, pero al mismo tiempo no llega a ser abrumador. Muy recomendable.

Requisitos mínimos

Windows 10.

CPU Intel Core i5-2500 o AMD FX-4350.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1060 con 6 GB o Radeon RX 580 con 8 GB memoria gráfica.

22s GB de espacio libre.

3.- Path of Exile

Un juego que no necesita presentación, y que sigue siendo una fantástica opción incluso tras el lanzamiento de su sucesor, Path of Exile 2, sobre todo porque es gratuito, y porque no es un «pay to win».

A simple vista parece un ARPG más con una jugabilidad simple y frenética, y sí, esto es verdad, pero bajo esa fachada se esconde un toque de rol muy profundo que nos permite personalizar nuestros personajes de una manera casi ilimitada. También tiene una enorme cantidad de contenido, lo que ten mantendrá enganchado durante muchas horas.

Requisitos mínimos

Windows 10.

CPU Intel Core i3 o AMD Phenom II X3.

6 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 660 o AMD Radeon HD 7850 con 2 GB de memoria gráfica.

20 GB de espacio libre.

4.- Grim Dawn

Otro ARPG de corte clásico que se inspira claramente en la franquicia Diablo, pero que tiene su propia esencia tanto por ambientación como por jugabilidad. A nivel técnico raya a un buen nivel, sus gráficos han envejecido bien, y algunas de las habilidades a las que podemos acceder son bastante espectaculares.

Algunos lo consideran como el sucesor espiritual de Diablo II, pero en realidad es mucho más. Tiene una enorme variedad de objetos, nos permite un desarrollo del personaje bastante complejo gracias a la posibilidad de combinar dos clases, y encima es muy asequible a nivel de hardware. Una joya que no te deberías perder.

Requisitos mínimos

Windows 10.

CPU Intel Core i3 o AMD Phenom II.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 6800 o ATI Radeon X800.

20 GB de espacio libre.

5.- Lost Ark

Un título gratuito que ha estado rodeado de cierta polémica por sus micropagos, y porque está enfocado de una manera que resulta muy complicado para aquellos jugadores que no puedan dedicarle muchas horas.

Tiene un buen apartado gráfico, donde destacan sobre todo el modelado de los personajes, el nivel de detalle de los escenarios y la espectacularidad de las habilidades. La jugabilidad es muy asequible, y su componente RPG es muy sencillo, pero tiene mucho contenido y puede acabar abrumando a los recién llegados. En general es recomendable, sobre todo porque es gratuito.

Requisitos mínimos

Windows 10.

CPU Intel Core i3 o AMD Ryzen 3.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 460 o AMD Radeon HD 6850.

100 GB de espacio libre.

6.- Torchlight II

Un auténtico veterano que tiene una estética única, y que destaca por implementar de maravilla las mecánicas más clásicas de los juegos de tipo ARPG. Su mundo se genera de manera totalmente aleatoria, lo que contribuye a mejorar la experiencia al rejugarlo.

Técnicamente es un título bastante humilde, con unos gráficos tipo dibujo animado que cumplen, y que os recordarán a World of Warcraft. Muy divertido, con una jugabilidad asequible y satisfactoria, habilidades muy cuidadas que llenan la pantalla de efectos gráficos, dando un punto de espectacularidad a la acción. Muy buen juego, a pesar de los años que tiene.

Requisitos mínimos

Windows 10.

CPU a 1,4 GHz.

1 GB de RAM.

Tarjeta gráfica compatible con DirectX 9.0c con 256 MB de VRAM.

1,2 GB de espacio libre.

7.- Diablo II Resurrected

Este «remake» del juego original es una auténtica maravilla, y supera a Diablo IV en algunos aspectos. Su ambientación y su dirección artística son sobresalientes, y a nivel gráfico no tiene nada que envidiar a la última entrega de la franquicia.

Además de su apartado técnico, con unos gráficos sobresalientes para el género, Diablo II Resurrected destaca por su jugabilidad a prueba de bomba, su variedad de clases y de construcciones, y por tener uno de los mejores «end games» (fase final de juego) que he visto en un ARPG. Esto es posible, sobre todo, gracias a las palabras rúnicas y a la fabricación de objetos con propiedades aleatorias.

Un juego imprescindible si te gusta el género.

Requisitos mínimos

Windows 10.

CPU Intel Core i3-3250 o AMD FX 4350.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 660 o AMD Radeon HD 7850.

30 GB de espacio libre.

8.- The Incredible Adventures of Van Helsing 2

La ambientación de este juego es sin duda una de las cosas que lo hace más especial, y su diseño artístico no se queda atrás. Gráficamente sigue rayando a un bue nivel a pesar del paso del tiempo, y tiene un modo multijugador que nos permite jugar en cooperativo y contra otros jugadores.

Tiene una jugabilidad clásica con detalles propios, y la curva de dificultad es más pronunciada que en otros juegos de este tipo, lo que hace que requiera de bastante paciencia en ciertos momentos, pero es muy divertido y merece una oportunidad, sobre todo si te gusta el género.

Requisitos mínimos

Windows 10.

CPU Intel Core Duo o AMD Athlon 64 X2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8800 GT o ATI Radeon HD 3870.

20 GB de espacio libre.

9.- Undecember

Gráficamente no tiene nada que envidiar a Diablo IV. La jugabilidad es la propia de un ARPG clásico, con combates rápidos, acción a raudales y muchas habilidades con efectos gráficos espectaculares que pueden llegar a ocupar casi toda la pantalla.

Tiene un componente RPG bastante cuidado, gracias sobre todo a las combinaciones de habilidades y al uso de diferentes tipos de runas. Ofrece una enorme cantidad de horas de juego, es gratuito y se puede jugar perfectamente sin tener que gastar dinero. No es un «pay to win», aunque obviamente si le metemos algunos euros lo tendremos más fácil.

Requisitos mínimos

Windows 10.

CPU Intel Core i5-4430 o AMD FX-6300.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 960 o AMD Radeon R7 370.

20 GB de espacio libre.

10.- Titan Quest Anniversary Edition

Esta edición incluye los juegos Titan Quest y la expansión Titan Quest Immortal Throne, lo que significa que disfrutaremos de una gran cantidad de contenido, y de muchas horas de diversión.

Un ARPG clásico que para muchos se ha convertido en un juego de culto, y que francamente es muy recomendable porque tiene una jugabilidad muy cuidada, una curva de dificultad desafiante y una campaña de más de 40 horas de duración.

Requisitos mínimos