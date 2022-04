Diablo II Resurrected ha sido todo un éxito. El remake del clásico que llegó en 2001 ha cumplido con las expectativas que había generado, y el próximo 28 de abril dará comienzo uno de los eventos más esperados, el arranque de la primera ladder o temporada de clasificación, un modo en el que todos los jugadores tienen que empezar de cero para escalar a lo más alto de la tabla de jerarquía. Dicha tabla tiene en cuenta el nivel máximo de cada personaje, así que al final muchos optan por centrarse en completar los tres niveles de dificultad lo más rápido posible, y en hacer «Baal runs» al máximo.

Hace ya cosa de un año compartí con vosotros una guía centrada en Diablo II que, sin embargo, también tenía como objetivo ayudar a los jugadores noveles a tener una base con la que empezar a jugar a Diablo II Resurrected, y hoy quiero hacer lo propio con una nueva guía que va a estar centrada precisamente en la primera ladder de este juego. Voy a tocar las claves más importantes para que tengáis toda información necesaria para empezar de la mejor manera posible, y también para que podáis comerciar y aguantar el proceso evolutivo que tiene, normalmente, una temporada de jerarquía en Diablo II.

Os recuerdo que llevo jugando a Diablo II desde su lanzamiento en 2001. Es cierto que he hecho parones, pero al final he vuelto a jugar cada cierto tiempo, y llevo con Diablo II Resurrected desde que llegó al mercado, así que podéis confiar plenamente en toda la información, y en los consejos, que os voy a dar a continuación, ya que os habla la voz de la experiencia. Como siempre, os invito a dejar cualquier duda que tengáis en los comentarios. Si vas a empezar a jugarlo y no recuerdas los requisitos, echa un ojo a este enlace.

1.-Diablo II Resurrected y el farmeo: Tu primer personaje será clave

Muchos jugadores que empiezan en el mundo de Diablo II Resurrected no tienen claro cuál debería ser su primer personaje. Algunos optan por hacerse el que más les gusta, y eso está muy bien, pero debes tener en cuenta que no todos los personajes te permitirán farmear igual de bien. Por ejemplo, un paladín de ahínco con fanatismo es muy versátil y rinde muy bien, pero no farmea como una hechicera.

Antes de seguir te recuerdo, por si no lo tienes claro, qué es el concepto de farmear. Se trata de matar de forma repetida y continuada a enemigos dentro de zonas concretas para intentar conseguir botín y mejores objetos, incluyendo ítems únicos, que son una base fundamental en cualquier personaje, objetos de set, runas y otros recursos de valor, como gemas y joyas.

Ciertos enemigos están en zonas de fácil acceso, como el consejo de Travincal, pero otros requieren de un recorrido bastante largo que puede acabar siendo tedioso si tenemos que hacerlo a pie con un bárbaro, un druida o un paladín. Mefisto es el mejor ejemplo, ya que el camino puede ser un calvario no solo por lo grande que es la represión del odio en su segundo nivel, sino también por el dolor de cabeza que suponen las muñecas estigias.

Ya sé lo que estás pensando, que no quieres farmear a saco y que te apañas con subir un personaje. Eso está muy bien, pero para que este sobreviva y para que sea verdaderamente funcional vas a necesitar objetos de calidad, y al final tendrás que farmear sí o sí para conseguirlos. Por ello, mi consejo es que tu primer personaje sea uno que te permita farmear incluso con un equipamiento barato en Diablo II Resurrected.

La mejor opción en Diablo II Resurrected es, sin duda, la hechicera híbrida de bola de fuego y orbe de hielo, ya que alcanza una cantidad considerable de daño y nos permite farmear en muchos sitios sin que tengamos que preocuparnos por los inmunes. También podemos utilizarla para hacer servicios de «rush» en modo normal y pesadilla incluso con un equipamiento muy pobre, lo que nos ayudará a ganar recursos desde el principio. Maximiza orbe de hielo y su sinergia, y dale un punto a dominio del frío. Maximiza también bola de fuego, sus sinergias y dominio del fuego, y mete un punto en calor, campo estático y teletransporte.

2.-Apóyate en otros jugadores y avanza en grupo

Jugar en grupo a Diablo II Resurrected puede serte de gran ayuda por tres grandes razones. La primera es que aumenta la experiencia obtenida, aunque eso sí, ten en cuenta que es a costa de que los monstruos sean más duros. No solo tendrán más vida, sino que te causarán más daño, así que ten mucho cuidado con los jugadores «parásitos», aquellos que realmente no ayudan a matar ni hacen prácticamente nada, solo colarse en las partidas para «chupar» experiencia. Líbrate de ellos, y no pierdas tiempo.

Por otro lado, jugar en grupo mejora las posibilidades de obtener equipamiento de calidad y recursos valiosos, incluidas las runas de alto nivel en los niveles de dificultad más avanzados. Si tienes amigos con los que empezar la ladder de Diablo II Resurrected, lo ideal es que intentéis farmear siempre juntos, y que compartáis el botín que obtengáis. Si jugas solo también puedes obtener botín de calidad, pero las posibilidades serán menores.

Finalmente, ten presente también que jugar en grupo puede ayudarte a superar antes esas zonas en las que estabas atascado. Por ejemplo, la hechicera que te hemos descrito no rinde del todo bien hasta que no consigue la habilidad del orbe de hielo, algo que ocurre en nivel 30, así que puedes jugar en equipo en los niveles anteriores para superar esas zonas que se te hacen especialmente complicadas. Travincal suele ser una de ellas.

Con todo, no te dejes llevar por el entusiasmo y sé siempre sensato. Piensa que, salvo que juegues con amigos, los usuarios de Diablo II Resurrected tienden a ser muy competitivos, y se «matarán» por hacerse con el botín de valor que caiga, y no dudarán en ir más a su bola. Ten cuidado de no morir, porque perderás experiencia, las pociones y el oro, y puede que no te ayuden a recuperar el cadáver.

3.-Conoce el valor de los objetos de Diablo II Resurrected

Sé lo que estás pensando, que es imposible conocer el valor exacto de los objetos cuando se empieza una ladder, y sí, tienes razón porque no hay un baremo fijado, pero esto no quiere decir que no podamos determinar qué es valioso y qué no lo es, y en qué medida una cosa puede ser más valiosa que otra.

Así, cuando empezamos la ladder, durante el primer mes incluso objetos tan básicos como una espada de cristal de cuatro huecos o un Óculo pueden ser muy valiosos, ya que el primero se utiliza para hacer una palabra rúnica muy útil, «Espíritu», y el segundo tiene todo lo que necesita una hechicera. Del mismo modo, objetos como la armadura de Tal Rasha, el amuleto de dicho set y objetos básicos para progresar y para dar forma a un personaje capaz de jugar en dificultad infierno tienen un gran valor al principio de la temporada.

Os pongo un ejemplo, cuando empecé a jugar a Diablo II Resurrected la armadura de Tal Rasha se llegó a vender por una runa Ber, una auténtica locura ya que ahora mismo vale una runa Ist. Para vuestras cuentas, una runa Ber vale ahora entre 30 y 34 runas Ists. Lo mismo ocurrió con otros objetos como «El Chacó» o el «Heraldo de Zakarum», que también tienen precios muy altos al inicio de la ladder, y que poco a poco van cayendo conforme la oferta va alcanzando a la demanda.

Si tienes dudas y te pierdes parte siempre de esta sencilla regla: los objetos que son buenos y básicos para avanzar y dar forma a un buen personaje en dificultad infierno siempre van a tener un gran valor al principio de la ladder. Las runas básicas que se utilizan en palabras rúnicas útiles también tienen un valor considerable al principio, aunque este se van reduciendo rápidamente.

¿Por qué es tan importante esto? Pues porque el comercio es uno de los grandes pilares dentro de Diablo II Resurrected, y porque si no conoces bien los precios de cada cosa acabarás malvendiéndolas. Esto te hará avanzar más lento, ya que necesitarás farmear más tiempo para conseguir esos objetos que necesitas. Por último, aunque no por ello menos importante, ten muy en cuenta también que hay objetos que tienen un valor menor al principio de la ladder, pero que posteriormente suben de forma notable.

Esto se debe igualmente al juego de la oferta y la demanda, pero también a la realidad del propio Diablo II Resurrected. Cuando empezamos, necesitamos montar el equipamiento básico del personaje para que este sobreviva en dificultad infierno, y una vez hecho la demanda de estos cae y hay mayor demanda de otros objetos más «premium», como «Facetas Arcoíris», joyas de daño mejorado y runas altas.

4.-Diablo II Resurrected: Farmeo y subida de nivel

Otra cosa muy importante que debes tener clara en Diablo II Resurrected es que no subirás de nivel igual de rápido en todos los mapas del juego, ni en las mismas condiciones. Hay zonas en las que podremos subir de nivel con mayor rapidez, y por eso lo ideal es repetirlas con varios jugadores hasta que lleguemos al nivel máximo recomendado para esa zona.

Hasta el nivel 15: lo ideal es hacer runs a Tristán (portal en el Campo Pedregoso).

Hasta el nivel 24: debemos hacer runs en tumbas (acto 2, en Cañón de los Magos).

Para llegar al nivel 25 hacemos la misión de «Los Antiguos» (acto 5).

Hasta nivel 40: lo ideal es hacer runs a Baal (dificultad normal).

Pasamos a pesadilla. Os recomiendo intentar avanzar lo más rápido posible para llegar a Baal, ya que ahí podremos hacer runs a Baal y llegar nivel 70 en muy poco tiempo.

A partir de aquí, seguimos haciendo runs a Baal pero en dificultad infierno.

Tened en cuenta que a partir del nivel 90 nos costará cada vez más tiempo subir de nivel, y que pasar, por ejemplo, de nivel 92 a nivel 93 puede costarnos más que todo el tiempo que hemos invertido en llegar al nivel 80. Una vez que llegues a ese punto debes tener mucha paciencia si quieres seguir subiendo para llegar a lo más alto de la jerarquía.

Conocer los mejores sitios para farmear también es muy importante. Esto dependerá en gran medida del personaje que te hayas creado y de lo rápido que puedas llegar a cada uno de ellos, pero yo daría prioridad a estos seis lugares:

Andariel (acto 1, catacumbras nivel 4).

Foso (acto 1, mini mazmorra en Tierras Altas de Tamoe).

Túneles Abandonados (acto 2, mini mazmorra en Ciudad Perdida).

Consejo de Travincal, en acto 3.

Mefisto (acto III, Represión del Odio nivel 3).

Pindleskin, acto 5, Templo de Nihlathak. Se llega directamente a través del portal que abre Ania.

Haciendo todas esas zonas tendrás posibilidades de conseguir incluso los objetos de mayor nivel de Diablo II Resurrected, y los más codiciados.

5.-Aprende a comerciar e intenta vender todo lo que puedas

Si algo me ha quedado claro es que el primer mes, o a lo sumo los dos primeros meses, tras el inicio de la ladder debemos intentar vender todo lo que podamos. En ese momento es cuando hay una mayor demanda de objetos, y cuando cosas tan básicas como una armadura «Piel del Mago Viperino» pueden alcanzar precios increíbles.

Intenta quedarte solo con lo estrictamente necesario para poder seguir farmeando, y vende todo lo que puedas, incluso aunque lo vayas a necesitar después. Te pongo un ejemplo de lo que hice yo al empezar a jugar a Diablo II Resurrected, necesitaba una armadura de Tal Rasha para completar el set de mi hechicera, y Pindleskin me tiró una después de hacer muchos runs seguidos. Podía habérmela quedado, pero la vendí aprovechando que su valor aún era muy alto, y le saqué una runa Ohm. Vendí esa Ohm por 7 runas Ists, y mes y medio después compré una armadura de Tal Rasha por una Ist.

Del mismo modo, también debes evitar vender aquellos objetos que al inicio de la ladder no tendrán el valor que realmente merecen, porque no tienen una alta demanda y porque casi nadie puede pagar lo que cuestan. Las bases de élite muy difíciles de conseguir, como un escudo etéreo para hacer «Exilio», y las «Facetas de Arcoíris» son dos buenos ejemplos. Es mejor esperar a que haya una mayor demanda, y venderlas entonces a un precio más «interesante» y acorde a su valor real.

Por último, ten en cuenta que el mercado va a estar muy descontrolado en ese momento, y que si juegas bien tus cartas puedes encontrarte con cambios muy interesantes. Todavía hay gente que se pierde en los cambios de runas mayores a menores, y eso puede jugar en tu favor, aunque también en tu contra. Te pongo otro ejemplo, en su momento conseguí una runa Jah, que es la más valiosa de Diablo II Resurrected, por dos runas Lo, y también me hice con una Lo por una Vex y tres Ists, cambios muy buenos para mí.

A modo de referencia, una runa Pul equivale a dos Lem; una Um a una Pul y una Lem; una Mal a una Um y una Pul, aunque puedes pedir que se añada una Lem, y una Ist vale Mal + Um + Pul. Esa es la base de la economía en Diablo II Resurrected, y se mantendrá en la ladder. A partir de ahí, entramos en las runas altas, cuyo valor generalmente se mantiene siguiendo el criterio que os he dado, con la excepción de la runa Sur, que normalmente se cambia por Lo + Vex, y de la runa Jah, que no vale Ber + Sur, sino Ber + Ohm o Ber + Lo si tienes mucha suerte.