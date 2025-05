Más IA en Windows 11, te guste más o menos

Microsoft ha añadido nuevas funciones de IA en Windows 11 confirmando por dónde están dirigiendo su desarrollo. Si no te gusta que este tipo de tecnologías tengan tanta presencia en un sistema operativo, por unas supuestas ventajas que aún están por demostrar, por su carácter intrusivo, cuestiones de privacidad no aclaradas y por el consiguiente aumento de consumo de recursos que conlleva, ve buscando alternativas…

Y es que Microsoft quiere rentabilizar su millonaria inversión en tecnologías de inteligencia artificial y su despliegue será masivo y en todos sus productos y servicios. Aunque la percepción de usuarios y empresas es que todo esto de la IA no es lo que promete y la experiencia real de uso está muy por debajo de las ventajas que comentan los poderosos departamentos de marketing, cuando la industria tecnológica impone una «revolución» la hoja de ruta está trazada y no hay quien se salga de ella.

No nos malinterpretes; no estamos en contra de la IA per sé, simplemente creemos que no es para tanto y en el caso concreto de Windows 11 Microsoft tiene apartados mucho más importantes en los que invertir, comenzando por solucionar sus múltiples errores y mejorar la calidad de software.

Más IA en Windows 11

Microsoft ha anunciado dos nuevas funciones que se están probando ya en la última versión beta de Windows 11 lanzada al canal Insiders y terminarán llegando al canal estable en próximas fechas.

¡Hi, Copilot!

La primera es el uso de comandos de voz para activar y manejar el asistente de IA. Te recordará al ¡Hi, Cortana ! y la idea es bastante similar. Si Cortana fue un fiasco al punto que fue eliminada del sistema, el momento actual es distinto y Microsoft quiere que los usuarios inicien una conversación con una experiencia de manos libres gracias a Copilot Voice.

Por ahora es una función opcional que está disponible en el canal beta y para la versión inglesa del sistema operativo. Si quieres probarla, debes activar manualmente la opción «Escuchar ‘Hi, Copilot’ en la página de Configuración de la app Copilot. Esto hará que aparezca en la pantalla un micrófono del asistente al que Microsoft ha denominado «Interfaz flotante de Copilot Voice». Su icono es similar al del micrófono en la app Copilot para iOS y Android.

Cuando la actives, Copilot emitirá un sonido para indicar que está escuchando tu voz. La aplicación detendrá la grabación automáticamente si no interactúas con ella después de activar el modo de activación por voz. También puedes hacer clic en la «X» para finalizar la conversación manualmente. La opción requiere conexión a Internet y que el sistema esté desbloqueado.

A partir de ahí promete una manera más rápida de hacer preguntas sin usar el ratón ni el teclado. Técnicamente, el ‘Hi, Copilot’ utiliza un detector de palabras de activación integrado. Este detector tiene un búfer de audio de 10 segundos en la memoria del equipo y su contenido no se graba ni se almacena localmente; es decir, la aplicación detectará lo que dices sin grabarlo.

Más ChatGPT en Copilot

Microsoft ha añadido la capacidad de generación de imágenes de ChatGPT en Copilot. Con esta actualización, los usuarios de Copilot ahora pueden generar imágenes con mayor precisión, mejor representación de texto, la posibilidad de editar las imágenes generadas mediante indicaciones de texto y más.

Si recuerdas, OpenAI anunció una importante actualización de su tecnología de generación de imágenes en ChatGPT. En lugar de depender de un modelo independiente como DALL·E, ChatGPT comenzó a utilizar las capacidades nativas de generación de imágenes de GPT-4o para ofrecer imágenes más precisas y visualmente más atractivas basadas en indicaciones de texto. Esta capacidad de generación de imágenes, enormemente mejorada, se volvió viral: 130 millones de usuarios crearon más de 700 millones de imágenes en tan solo una semana.

Ahora, Microsoft, incorpora esta capacidad poniendo al día a sus asistente con funciones que ya estaban disponibles en ChatGPT y también en otros como el Gemini de Google.