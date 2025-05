Microsoft prohíbe el uso de DeepSeek, ¿por qué?

La inteligencia artificial se ha convertido en uno de los campos de batalla más disputados de la industria tecnológica. Mientras gigantes como Microsoft, Google y OpenAI compiten por liderar este mercado en rápido crecimiento, las preocupaciones sobre privacidad, control de datos y posibles sesgos en los modelos de IA están empezando a provocar tensiones significativas. Y en este contexto, DeepSeek se ha convertido en uno de los casos más polémicos, hasta el punto de que Microsoft ha prohibido su uso en todos sus dispositivos corporativos.

La decisión fue anunciada por Brad Smith, presidente de Microsoft, durante una reciente audiencia en el Senado de Estados Unidos. Según explicó, el gigante de Redmond ha bloqueado el uso de la aplicación DeepSeek en sus equipos debido a «graves preocupaciones» sobre la privacidad de los datos de los usuarios y el posible sesgo en las respuestas generadas por la plataforma. Smith detalló que la compañía no solo ha prohibido DeepSeek en sus dispositivos, sino que también ha decidido no incluir la app en la tienda oficial de aplicaciones de Windows, una medida que hasta ahora no había sido anunciada públicamente.

El principal motivo de esta restricción es la política de gestión de datos de DeepSeek, que almacena toda la información de los usuarios en servidores ubicados en China. Esto es especialmente preocupante para muchas empresas y gobiernos, ya que la legislación china obliga a las compañías tecnológicas a entregar datos a las autoridades si así se les requiere. En un momento en que las preocupaciones sobre la privacidad y la ciberseguridad están en su punto más alto, este enfoque centralizado en China se percibe como un riesgo significativo para la confidencialidad de los datos corporativos.

Además, Microsoft ha señalado que DeepSeek evita ciertos temas que el gobierno chino considera sensibles, lo que podría comprometer la neutralidad de sus respuestas. Esto ha generado preocupaciones adicionales sobre el posible sesgo de los resultados generados por el modelo, que podría estar más alineado con las narrativas oficiales del Partido Comunista Chino que con datos objetivos y libres de censura. Aunque esta forma de moderación podría ser vista como una simple adaptación a las normativas locales, para muchas empresas occidentales representa una línea roja que no están dispuestas a cruzar.

Curiosamente, esta prohibición no se extiende al modelo de IA subyacente de DeepSeek, conocido como R1, que Microsoft permite utilizar a través de su plataforma Azure. Sin embargo, la implementación de R1 en Azure es diferente a la de la aplicación principal, ya que los desarrolladores pueden descargar el modelo y ejecutarlo en sus propios servidores, sin necesidad de enviar datos de vuelta a China. Esto reduce, aunque no elimina completamente, los riesgos asociados a la gestión de datos, aunque expertos en seguridad han advertido que aún existen preocupaciones sobre posibles sesgos en las respuestas y la calidad del código generado.

Es inevitable pensar que esta decisión también podría tener una motivación competitiva. Aunque Smith evitó hacer comentarios al respecto, DeepSeek es claramente un competidor para herramientas como Microsoft Copilot, y la compañía de Redmond podría estar protegiendo su propio ecosistema de aplicaciones al dificultar el acceso a plataformas rivales. Sin embargo, esto no parece ser una política generalizada, ya que otras herramientas de IA, como Perplexity, sí están disponibles en la tienda de aplicaciones de Microsoft.

Con esta decisión, Microsoft no solo marca una posición clara sobre los riesgos de la inteligencia artificial, también se enfrenta a un dilema más amplio: ¿puede una empresa tecnológica global permitir el uso de plataformas que operan bajo marcos regulatorios tan diferentes y, a menudo, incompatibles? En un mercado en el que la privacidad y la confianza del usuario se han convertido en valores fundamentales, las decisiones que se tomen ahora podrían tener un impacto significativo en el futuro de la inteligencia artificial.

