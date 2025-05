Call of Duty Warzone Mobile ha sido un fracaso, dejará de estar disponible el 19 de mayo

La franquicia Call of Duty ha tenido un enorme éxito, y sigue siendo una de las más populares y más vendidas dentro del mundo de los videojuegos, pero Call of Duty Warzone Mobile ha sido la excepción. Este juego para dispositivos móviles no ha tenido el éxito esperado, y tras 14 meses en activo al final Activision ha decidido abandonarlo.

El final del soporte de Call of Duty Warzone Mobile se producirá el 19 de mayo. A partir de esa fecha el juego dejará de estar disponible en las tiendas de aplicaciones para dispositivos móviles, lo que significa que ya no se podrá volver a descargar.

Call of Duty Warzone Mobile llevaba un tiempo con un número de jugadores bastante bajo, y está claro que a Activision Blizzard no le salían las cuentas. El juego no era rentable, esa es la única razón que les ha llevado a tomar la decisión de abandonarlo.

¿Podré seguir jugando a Call of Duty Warzone Mobile después del 19 de mayo?

Si descargaste el juego antes de esa fecha y aún lo tienes instalado, sí. Activision Blizzard ha confirmado que los servidores seguirán funcionando, y que todos aquellos que lo hayan descargado e instalado antes del 19 de mayo podrán seguir jugándolo sin problema, aunque debéis tener en cuenta que con el tiempo llegará un punto en el que los servidores acabarán cerrando.

Esto ha generado muchas dudas sobre el contenido del juego, y también sobre los micropagos. Para ayudaros a resolverlas os dejo un resumen con la información oficial más importante que ha dado Activision Blizzard en su web de soporte: