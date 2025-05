La secuela de Cyberpunk 2077 ya está en fase de desarrollo. Este comenzó en octubre de 2022, y a finales de 2023 el juego se encontraba en una etapa temprana que normalmente se define como de conceptualización previa y preproducción, lo que significa que a finales de este año se cumplirán tres años desde el inicio de su desarrollo.

CD Projekt RED está llevando este proyecto con mucho secretismo, algo que es totalmente lógico, pero gracias a la enorme expectación que se ha generado alrededor de la secuela de Cyberpunk 2077 tenemos algunos datos oficiales compartidos por el estudio polaco, y también bastante información procedente de diferentes rumores y supuestas filtraciones.

En este artículo he repasado todas esas informaciones, las he filtrado y he recopilado aquellas que son más fiables y que tienen una mayor credibilidad. También voy a compartir con vosotros una estimación de los posibles requisitos mínimos y recomendados de este juego que, de momento, se conoce como «Project Orion» a nivel interno.

Ambientación e historia de la secuela de Cyberpunk 2077

El juego tendrá el mismo planteamiento base que Cyberpunk 2077, tanto a nivel de jugabilidad como de narrativa, lo que significa que será un juego de acción en primera persona con toques de RPG que ofrecerá una gran libertad a la hora de explorar sus distintos escenarios, y que repetirá la ambientación futurista, distópica y tecnológica que vimos en el primer juego.

Un reciente rumor asegura que en esta secuela volveremos a Night City, una ciudad distópica y futurista totalmente ficticia ubicada en California, y se añadirá una nueva ubicación, Chicago, que adoptará también esa visión de futuro distópico que vimos en Night City, aunque podría ir incluso más allá, porque los rumores la describen como «Gone Wrong», es decir, como si algo hubiera salido terriblemente mal en Chicago.

Está confirmado que será una secuela, pero debemos tener en cuenta que esto no quiere decir que vaya a continuar de forma directa a partir de lo que vimos en el final de Cyberpunk 2077, y tampoco tiene porqué contar con la presencia de personajes concretos de dicha entrega. Sí que podría mantener las mismas facciones y ciertas marcas para darle una mayor uniformidad, pero no está confirmado.

Posibles requisitos de «Project Orion», la secuela de Cyberpunk 2077

Este juego va a utilizar el motor gráfico Unreal Engine 5, algo que ha sido confirmado por la propia CD Projekt RED, pero contará con optimizaciones específicas para conseguir un mejor rendimiento y una mejor experiencia en juegos de tipo mundo abierto. Estas mejoras ya se están implementando en The Witcher 4, que llegará antes que el nuevo Cyberpunk.

Todos estos detalles técnicos nos permiten hacer una estimación de los posibles requisitos que podría tener la secuela de Cyberpunk 2077, tanto mínimos como recomendados, y es que al final será un juego basado en el Unreal Engine 5, un motor gráfico diseñado para funcionar sin problemas en PS5 y Xbox Series S-X.

Requisitos mínimos

Windows 11 como sistema operativo.

Procesador Intel Core i5-12400F o AMD Ryzen 5 5600X. Seis núcleos y doce hilos.

16 GB de RAM en doble canal.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 2070 SUPER o AMD Radeon RX 6600 XT.

100 GB o más de espacio libre. Unidad PCIe NVMe SSD requerida.

Esta configuración debería ser suficiente para conseguir un nivel de calidad, y de rendimiento, superior a lo que veremos en PS5, y muy superior a la versión para Xbox Series S, que será la más recortada en resolución, calidad gráfica y rendimiento.

El juego podría funcionar con configuraciones inferiores, pero haciendo sacrificios importantes en calidad gráfica y resolución. Con esos componentes, la secuela de Cyberpunk 2077 debería funcionar bien en 1080p con calidad media sin reescalado manteniendo entre 30 y 60 FPS.

Requisitos recomendados

Windows 11 como sistema operativo.

Procesador Intel Core i5-14600KF o AMD Ryzen 7 9700X.

32 GB de RAM en doble canal.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4080 SUPER o AMD Radeon RX 7900 XTX.

100 GB o más de espacio libre. Unidad PCIe NVMe SSD requerida.

Con este hardware el juego debería funcionar a la perfección en 1440p con calidad máxima. Si cuenta con trazado de rayos completo, que es lo más seguro, necesitaremos recurrir a NVIDIA DLSS o AMD FSR para poder utilizar dicha tecnología manteniendo un buen nivel de rendimiento.

Requisitos óptimos para 4K

Windows 11 como sistema operativo.

Procesador Intel Core i9-14900K o AMD Ryzen 7 7800X3D.

32 GB de RAM en doble canal.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 5090.

100 GB o más de espacio libre. Unidad PCIe NVMe SSD requerida.

Esta sería la configuración ideal para poder jugarlo en 4K con calidad máxima sin problemas de rendimiento, y sin reescalado. Si cuenta con trazado de rayos completo, que como os dije es lo más probable, tendremos que recurrir obligatoriamente a las tecnologías integradas en NVIDIA DLSS.

Ahora mismo no existe un equivalente por parte de AMD a la GeForce RTX 5090, pero para cuando llegue la secuela de Cyberpunk 2077 ya deberían haber en el mercado al menos dos Radeon RX equivalentes a esta en potencia bruta.

¿Cuándo llegará «Project Orion» y en qué plataformas estará disponible?

El juego lleva ya tres años en desarrollo, así que puede que si todo va bien su lanzamiento tenga lugar en algún momento de 2028, aunque no podemos descartar que se acabe retrasando a 2029. Un lanzamiento en 2028 sería perfecto, porque permitiría a CD Projekt RED hacerlo coincidir con el lanzamiento de las consolas de próxima generación, PS6 y Xbox Next.

Por fechas, lo más probable es que la secuela de Cyberpunk 2077 sea desarrollado como un juego de transición intergeneracional, como lo fue Cyberpunk 2077 en su momento, y que esté disponible para PS5, PS5 Pro, Xbox Series X-S, PS6, Xbox Next y PC. La versión para las consolas de próxima generación podría contar con mejoras y tecnologías exclusivas, y lo mismo debería ocurrir con la versión de PC.

No creo que veamos una versión para Nintendo Switch 2 por una cuestión de potencia, pero tampoco me atrevo a descartarlo por completo. Quizá, si las ventas de esta consola acaban siendo muy altas, CD Projekt RED decida hacer una versión muy recortada y muy optimizada capaz de funcionar con el modesto hardware de dicha consola.