Cyberpunk 2077, rendimiento y análisis técnico en PC

No hay duda de que Cyberpunk 2077 ha sido uno de los lanzamientos más importantes de 2020 dentro del sector de los videojuegos. No sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo ha necesitado CD Projekt RED para completar el desarrollo de este título, pero si no recuerdo mal creo que se empezó a hablar de él en 2012, así que está claro que ha sido un trabajo muy complicado para el estudio polaco.

Personalmente, creo que toda esa «complejidad» estuvo motivada, principalmente, por tres grandes claves: su larga etapa de desarrollo, que obligó a adaptar el trabajo y los avances conseguidos a las innovaciones que se producían a nivel de hardware y de software (APIs), la adaptación de Cyberpunk 2077, que pasó de ser un juego pensado para PC, PS4 y Xbox One a convertirse en un título de transición intergeneracional (disponible también para Xbox Series X y PS5), y la enorme ambición de CD Projekt RED.

Muchos pusieron en duda el resultado final. Se habló de downgrade y se cuestionó que CD Projekt RED fuese capaz de mantener toda la grandeza que mostró Cyberpunk 2077 en los diferentes vídeos que se mostraron durante su etapa final de desarrollo. Yo mismo también tenía mis dudas, pero tras dedicarle unas cuantas horas puedo decir que estoy muy contento con lo que ha creado el estudio polaco.

Sé que alguno me dirá que no es para tanto, que el juego ha llegado a PS4 y a Xbox One, y sí, es verdad, ¿pero sois conscientes del estado en el que ha llegado a ambas consolas? Con un aspecto borroso a más no poder, una calidad gráfica bajísima y una tasa de fotogramas por segundo que me recuerda al pase de diapositivas que tuve que digerir en mi viejo Pentium a 133 MHz para jugar a Final Fantasy VII. Que sí que Cyberpunk 2077 funciona en la anterior generación de consolas, pero lo hace tan mal que creo que CD Projekt RED debería haber cancelado esa versión directamente.

A nivel técnico, la versión de Cyberpunk 2077 para PC es una obra maestra. Durante los últimos días he leído muchas críticas centradas tanto en el aspecto jugable como en el lado técnico de este título, y por desgracia la mayoría no tienen ni pies ni cabeza. No voy a entrar a analizar una a una esas críticas carentes de sentido, me voy a limitar a mostraros con hechos por qué creo que Cyberpunk 2077 merece ese calificativo, y por qué lo considero, a día de hoy, como el título con mejor factura técnica que podemos encontrar en PC.

¿Qué necesito para jugar a Cyberpunk 2077?

Hace unos días compartí con vosotros una guía dedicada a responder a esa pregunta, donde partía de los requisitos que listó oficialmente NVIDIA. Las primeras pruebas de rendimiento que aparecieron me dejaron algunas dudas, pero hoy puedo confirmaros que podemos jugarlo sin problema en resolución 1080p y calidad media con una GTX 1060 de 6 GB (medias de 30 a 40 FPS bastante estables).

Con esa misma tarjeta gráfica podemos subir el nivel a calidad alta, pero tendremos medias de 20 a 30 FPS, lo que se traducirá en tirones importantes en ciertas zonas. Si quieres apurar al máximo, lo ideal es mezclar ajustes en calidad media y alta hasta que logres una media estable de 30 FPS, aunque ya te aviso de que es complicado por las fluctuaciones de rendimiento que se producen en determinadas secciones del juego.

Si cuentas con una GTX 1060 de 6 GB o una RX 580 de 8 GB, tienes al menos 8 GB de RAM y un procesador Core i7 4790 o Ryzen 5 1500X (cuatro núcleos y ocho hilos), podrás jugarlo de forma estable en 1080p y calidad media con las medias anteriormente mencionadas. En algunas zonas (interiores, sobre todo) el rendimiento mejora significativamente, pero en otras decae (al conducir en lugares abiertos, por ejemplo), así que controla tus impulsos y no te excedas con la calidad gráfica si no quieres sufrir tirones en el peor momento posible.

Otra cuestión que también ha preocupado a nuestros lectores ha sido el tema del SSD. Cyberpunk 2077 funciona de maravilla cuando se instala en un SSD, ya que los tiempos de carga se reducen a unos pocos segundos, no se aprecian tirones en las transiciones entre zonas y tampoco he visto problemas de «popping» ni retrasos en la carga de texturas.

Si no tienes un SSD no te preocupes, Cyberpunk 2077 trae una opción que permite activar el modo de «disco duro lento». Este ajuste te ayudará a mejorar la experiencia si utilizas el juego en un disco duro tradicional, mejorando un poco los tiempos de carga, las transiciones entre zonas y la carga de texturas y de elementos gráficos. No hace milagros, pero ayuda.

Consumo de RAM, VRAM y uso de CPU

Cyberpunk 2077 es un juego de transición intergeneracional, y como tal no escala adecuadamente en procesadores de más de cuatro núcleos y ocho hilos. He podido confirmar lo que os dije en su momento, y es que este juego tiene una enorme dependencia de la GPU, y una dependencia muy pequeña de la CPU, siempre y cuando lleguemos a ese nivel mínimo que hemos indicado. Antes de continuar, quiero compartir con vosotros la configuración del equipo de pruebas principal que he utilizado en este análisis.

Procesador Ryzen 7 3700X con 8 núcleos y 16 hilos a 3,6 GHz-4,4 GHz.

32 GB (4 x 8 GB) de RAM Corsair Dominator Platinum RGB DDR4 a 3.200 MHz (CL16).

Placa base GIGABYTE AORUS GA-AX370-GAMING 5.

Sistema de refrigeración Corsair iCUE H150i Elite Capellix.

Tarjeta gráfica RTX 3080 Founders Edition con 10 GB de GDDR6X.

SSD Samsung Evo 850 de 500 GB (sistema operativo).

SSD PCIE NVMe Corsair MP400 de 4 TB, donde se ha instalado Cyberpunk 2077.

SHDD Seagate de 2 TB con 8 GB de SSD como caché.

Windows 10 Pro de 64 bits.

Fuente de alimentación Corsair AX1000 80 Plus Titanium con certificación 80 Plus Titanio.

Monitor ASUS ROG Strix XG32VQ de 31,5 pulgadas, resolución de 2.560 x 1.440 píxeles en modo G-Sync compatible.

De media, un procesador como el Core i7 6700K rondará entre el 80% y el 94% de uso, mientras que un Ryzen 7 3700X, el procesador que he utilizado en esta comparativa, registra máximos de un 55%. Es una pena que CD Projekt RED no haya dedicado más esfuerzos a mejorar el escalado de Cyberpunk 2077 en procesadores de seis y más núcleos, pero resulta perfectamente comprensible por lo que he indicado en el párrafo anterior, que tenían que partir de la base que marcan PS4 y Xbox One.

Pasamos ahora a hablar del consumo de memoria gráfica y de memoria RAM. Os confirmo que Cyberpunk 2077 funciona sin problemas con 8 GB de memoria RAM. Con esa configuración el consumo medio se sitúa en los 7,6 GB, y aunque he notado algunos microtirones no es nada especialmente grave, es decir, no nos impide jugar y disfrutar de una buena experiencia, siempre que el resto de especificaciones acompañen.

En un equipo configurado con 32 GB de memoria RAM, el consumo de memoria RAM oscila entre los 9 GB y los 11 GB, aunque se mantiene la mayor parte del tiempo en los 10,2 GB. Podemos sacar en claro que no es imprescindible contar con 16 GB de memoria RAM, pero sí recomendable, ya que se aprecia una mejora en términos de fluidez en general.

El consumo de memoria gráfica es alto, pero estable, como podemos ver en la imagen adjunta. Cyberpunk 2077 tiende a ocupar mucha memoria gráfica, pero funciona sin problemas en tarjetas gráficas que cuenten con 4 GB de memoria gráfica, siempre que reduzcamos la calidad gráfica. Por ejemplo, os puedo confirmar que con una GTX 970 de 4 GB podemos jugar en 1080p con calidad media-baja manteniendo medias bastante estables de 30 FPS.

Rendimiento de Cyberpunk 2077: el milagro del DLSS 2.0

Ya tenemos una idea bastante clara de lo que podemos esperar de Cyberpunk 2077 en función de la configuración que tengamos, así que estamos listos para entrar directamente a ver nuestra prueba de rendimiento. Como anticipamos, estamos ante un juego que tira mucho de la GPU, y esto se ha dejado notar durante las más de doce horas que he pasado jugando, y analizando, este título.

El uso de la GPU presentaba, en algunos momentos, un nivel un tanto errático, con caídas mínimas que llegaban a un 80% y picos máximos que llevaban a la GeForce RTX 3080 hasta el 100%. En la mayoría de los casos, la media rondaba entre el 97% y el 99%. Esto me lleva a pensar que Cyberpunk 2077 no solo podría haber tenido una mejor optimización a nivel de escalado en CPU, sino que también tiene margen a nivel de GPU.

Con el equipo que hemos indicado, hemos podido mover Cyberpunk 2077 sin problemas en resolución 1440p con trazado de rayos en calidad ultra, incluso sin tener que activar el DLSS 2.0. Nunca hemos bajado de los 30 FPS, y la mayor parte del tiempo nos hemos movido en valores cercanos a los 40 FPS, con algunos picos máximos que rondaban los 50 FPS (en interiores, principalmente).

Si activamos dicha tecnología en el modo «calidad», la tasa de fotogramas por segundo mejora enormemente, como podemos ver en la gráfica adjunta, y la calidad de imagen no se ve afectada en lo más mínimo, así que es un ajuste imprescindible. Con todo, el rendimiento oscila bastante, ya que en zonas interiores podemos llegar sin problemas a superar los 80 FPS en momentos concretos, mientras que en exteriores se pueden producir caídas hasta los 50 FPS. G-Sync marca una diferencia importante cuando se producen estas fluctuaciones

Es importante tener en cuenta que el escalado del DLSS 2.0 a nivel de rendimiento y de calidad de imagen depende mucho del modo en el que lo configuremos. Si optamos por el modo «calidad», esta tecnología partirá de imágenes reescaladas y reconstruidas que mantienen un 67% de la resolución inicial. En modo equilibrado, la proporción se reduce al 58%, y en modo rendimiento nos vamos a un 50%. Solo he apreciado una pérdida de calidad gráfica evidente a partir del modo «rendimiento», así que os recomiendo no bajar del modo «equilibrado».

Calidad gráfica y trazado de rayos: Cyberpunk 2077 es todo un alarde técnico

Lo tengo claro, lo nuevo de CD Projekt marca un antes y un después en el sector gracias a su excelente factura técnica. Cyberpunk 2077 no es un «sandbox» más, es un título que ha dado forma a un enorme mundo que no presenta el clásico enfoque de espacio vasto pero vacío que hemos visto en otros títulos, como Red Dead Redemption 2, por ejemplo.

En Cyberpunk 2077 todo está cuidado al milímetro, y cargado de detalles. Por primera vez en mucho tiempo he tenido la sensación de estar, «de verdad», en una ciudad llena de vida. La recreación de Night City es fantástica, presenta una ambientación sobresaliente y la calidad gráfica está a otro nivel en todos los sentidos. Las texturas, el modelado de los personajes, los efectos de luces y sombras, la enorme cantidad de NPCs concurriendo en una misma escena, todo da forma, en conjunto, a un título que debió centrarse, claramente en la nueva generación, y olvidarse por completo de PS4 y Xbox One.

El trazado de rayos merece una mención especial. Como sabrán nuestros lectores habituales, CD Projekt RED ha aplicado dicha tecnología a sombras, iluminación y reflejos. Esto nos deja un renderizado híbrido (rasterización y trazado de rayos) que se apoya en los núcleos RT para sacar adelante la carga de trabajo que implica el cálculo de intersecciones y los «aciertos-errores) del trazado de rayos. Sin dichos núcleos, el rendimiento sería nefasto.

Podemos desactivar o activar el trazado de rayos en sus diferentes vertientes, algo muy positivo, ya que nos permite una mayor libertad a la hora de configurar el juego y de ajustarlo a las posibilidades de nuestro equipo. La diferencia de rendimiento entre jugar con y sin trazado de rayos es enorme, pero el impacto en la calidad gráfica no se queda atrás. Sé que muchos de nuestros lectores tienen opiniones contrapuestas en este sentido, así que he acompañado una serie de imágenes comparativas para que veáis cómo marca la diferencia el trazado de rayos en Cyberpunk 2077.

CD Projekt RED ha demostrado que su motor gráfico, el RED Engine, es un auténtico monstruo, y con Cyberpunk 2077 han dado forma al juego más avanzado a nivel gráfico que existe actualmente, aunque por desgracia también es uno de los peor optimizados. Sigo pensando que el estudio polaco debería haberse olvidado de las consolas de la anterior generación y haber centrado este juego en la generación actual, PS5 y Xbox Series X-Series S, y en PC, obviamente. Han querido abarcar demasiado, y al final han tenido que hacer sacrificios y que asumir problemas importantes.

No hablo sin motivo, las versiones de Cyberpunk 2077 para PS4 y Xbox One son un desastre, nada más verlas me dio la misma impresión que cuando me pongo a jugar sin gafas y me encuentro un cuadro borroso, pero es que encima el rendimiento es tan malo que la experiencia resulta infumable. Por contra, el rendimiento en PS5 y Xbox Series X es muy bueno, aunque la mejor manera de disfrutar de Cyberpunk 2077 es en PC, eso no admite discusión. Recordad que podéis ampliar todas las imágenes haciendo clic en ellas.